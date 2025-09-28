Horóscopo

Ressaca pós-eclipse: por que estamos tão cansados e como se cuidar

Trígono entre Sol em Libra e Plutão em Aquário favorece o desapego e nos ajuda a entender o que é preciso mudar em nossa vida

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 13:00

Ressaca pós-eclipse: por que estamos tão cansados e como se cuidar Crédito: Personare

Se você está se sentindo com energia baixa, confusa ou sobrecarregada, pode estar vivendo a chamada ressaca pós-eclipse. Esse fenômeno acontece porque os eclipses simbolizam períodos de grandes transformações, encerramentos e viradas de ciclo.

Mesmo quando não são visíveis no Brasil, como foram o Eclipse Lunar de 7 de setembro e o Eclipse Solar de 21 de setembro de 2025, seus efeitos se fazem sentir.

E muita gente percebe no corpo e na mente: cansaço, atrasos, irritação, mudanças inesperadas.

O que é a ressaca pós-eclipse?

Na Astrologia, todo eclipse é como um “apagão”: algo fica borrado, encoberto ou fora de lugar, e só depois conseguimos entender melhor o que aconteceu.

Leia mais Por que você se sente perdida profissionalmente?

O astrólogo Yub Miranda destaca que no último domingo (21) tivemos um eclipse solar, que funciona como um acelerador de destino, trazendo à tona inícios e finais importantes.

“O que estava oculto pode vir à luz, e aquilo que precisava ser liberado ganha um empurrão do Universo”, explica ele.

Por isso, o mais recomendado é evitar decisões muito importantes nesse período, já que a visão pode estar turva, ou então consultar suas previsões personalizadas para rer mais clareza sobre os efeitos do eclipse na sua vida.

Além disso, os efeitos de um eclipse não se limitam ao dia do fenômeno. Eles podem começar um mês antes e reverberar por até seis meses depois. Ou seja, a energia de transformação continua atuando por bastante tempo.

Quais são os sintomas mais comuns?

Durante a ressaca pós-eclipse, não é raro sentir:

cansaço físico e emocional | atrasos e dificuldades práticas | sensação de sobrecarga e excesso de responsabilidades | confusão mental | falta de paciência com situações superficiais | segredos ou verdades vindo à tona de forma repentina.

Leia mais Como a ansiedade interfere na memória e o que fazer pra acalmar

Muita gente até compara essa fase com Mercúrio retrógrado, já que a vida parece emperrar e exige mais calma para lidar com os imprevistos.

O que o céu está mostrando agora?

Além disso, Marte entrou em Escorpião e se encontrou em quadratura com Plutão em Aquário — um aspecto que intensifica disputas, crises e até acontecimentos coletivos desafiadores, como acidentes ou tensões políticas.

Ou seja: não é “só impressão”, o céu realmente está pedindo mais cautela e autocuidado.

Por que parece tão intenso?

Nas previsões desta semana, Vanessa explicou que Plutão também está em destaque e, sempre que esse planeta entra em cena, ele pede transformação real.

É por isso que tantas pessoas relatam estar sem paciência para superficialidades, sentindo coragem de enfrentar o que vinham evitando e vendo situações ocultas emergirem.

É desconfortável no início, mas é justamente o que abre espaço para o novo.

Como lidar com a ressaca pós-eclipse?

A boa notícia é que existem formas de atravessar esse período com mais leveza. Algumas dicas:

Descanse mais do que o habitual – seu corpo e mente precisam processar essas mudanças.

Evite decisões precipitadas – lembre-se do efeito “apagão”: a clareza vem depois.

Não sobrecarregue a agenda – aceite que atrasos e ajustes fazem parte desse ciclo.

Conecte-se com a sua espiritualidade – oração, rituais simples ou contemplação podem trazer força.

Práticas para atravessar esse período

A terapeuta Simone Kobayashi sugere algumas práticas para aproveitar a energia do eclipse em Virgem de forma construtiva:

Limpeza e organização profunda: Organize seus espaços físicos e digitais. Doe, descarte ou delegue o que não serve mais. Um ambiente claro ajuda a clarear a mente.

Planejamento detalhado de metas: Use a praticidade virginiana para definir objetivos realistas para os próximos seis meses. Estruture passos e se comprometa com sua evolução.

Diário de intenções: Escreva sobre padrões que deseja romper, medos que precisa enfrentar e novas perspectivas que quer adotar. Pergunte a si mesma: O que o universo está me pedindo para liberar neste momento? Que novo caminho estou pronto para trilhar?

Essas práticas trazem foco, clareza e ajudam a transformar o que antes parecia apenas confusão em um novo começo consciente.

Conclusão: um tempo de pausa e renovação

A ressaca pós-eclipse pode ser cansativa, mas também é um convite para pausar, refletir e se reorganizar. É como uma mudança de casa: no início tudo parece bagunçado, mas aos poucos você vai colocando ordem e encontrando um novo jeito de viver.

✨ Quer entender como esse eclipse mexe diretamente com você? Veja suas previsões no Horóscopo Personalizado do Personare e descubra o que o céu está mostrando no seu caminho.

Este vídeo pode te interessar