O que as cartas de Tarot revelam sobre traição

Quando passamos por uma traição, buscamos respostas. E o Tarot pode ajudar a entender as quebras de combinados afetivos, funcionar como uma chave de entendimento. O que aconteceu, afinal?
As cartas são catalisadoras de transformações, e algumas delas falam diretamente sobre os sentimentos e conflitos que a traição desperta.
Neste artigo, vamos explorar como lidar com a traição através de cartas como O Diabo, O Pendurado, A Roda da Fortuna e A Temperança, trazendo compreensão e caminhos para reconstruir a confiança.
Quando você olha para a carta do Diabo, vê as marcas da possessividade, do ciúme, do egoísmo e da manipulação. Tudo isso pode estar presente em relações marcadas por paixões avassaladoras e também em histórias de triângulos amorosos.
O Diabo também fala sobre tentação, impulso e carências não reconhecidas. A carta pede que se olhe com coragem para aquilo que nos prende emocionalmente. A pergunta aqui é: o que está lhe acorrentando?
O Pendurado é a mais pura imagem da traição no Tarot. Simboliza a complexa dinâmica entre vitimização, culpa e perdão. Às vezes, ficamos presos a um lugar de sofrimento, esperando que o outro reconheça o erro.
Essa carta convida à reflexão: você está se colocando como refém da dor? Está abrindo mão da sua liberdade esperando uma justiça emocional que talvez nunca venha?
A Roda da Fortuna fala sobre ciclos e mudanças. Quando se trata de traição, esse arcano do Tarot lembra que a dor não é permanente e que tudo está em movimento.
Sinta sua onda emocional. Sinta quando ela invade seu peito e te leva para o alto, quando ela te derruba na cama. E só tome alguma atitude quando estiver em um estado neutro, nem no cume da montanha, nem no fundo do mar.
Depois da tempestade, vem A Temperança. Essa carta representa a arte da fusão, da paciência e da harmonia interior. A suavidade com que ela realiza seu trabalho de alquimia emocional é um lembrete de que a cura existe.
Respire. A Temperança coloca uma almofadinha fresca sobre o nosso peito, acalmando o coração. Traz a ideia de entendimento, de reconciliação com você mesma e com o tempo das coisas.
As cartas não dizem o que vai acontecer, mas mostram o que está em jogo. O Tarot ajuda a nomear sensações, dar forma ao caos emocional, abrir espaço para escolhas conscientes.
Se você está vivendo um momento de confusão ou dor profunda, procurar um profissional de Tarot competente pode ser um bom passo. Mas as respostas definitivas estão em você. O Tarot apenas ilumina o caminho.
Sim, mas cada um ocupando seu espaço. Se você puder ter um psicólogo ou outro tipo de terapeuta, e ainda lançar mão de uma leitura de Tarot, tudo vai ficar mais fácil.
Isso porque além do apoio semanal do terapeuta, você terá a chance de ver ilustrados na sua frente insights valiosos nas cartas de Tarot. São abordagens de autoconhecimento que podem lhe ajudar a atravessar momentos de crise.
A ideia é que você saia de uma leitura de Tarot sempre melhor do que no momento que entrou, reavaliando posturas, questionando decisões e com o horizonte aberto a sua frente.
Tarot não é terapia, mas seu efeito é terapêutico!
A traição mexe com tudo dentro da gente. Mas também revela muito sobre quem somos, o que toleramos, o que desejamos e o que estamos prontos para transformar.
Por isso, o Tarot, nesse contexto de traição, pode ser o espelho que faltava para enxergar com mais clareza.
E quando a clareza chega, a escolha também se torna mais leve.
