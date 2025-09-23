Astrologia

7 curiosidades sobre o homem do signo de Libra

Seu charme e sua habilidade de se conectar com diferentes pessoas são marcas registradas de sua personalidade

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:38

O libriano aprecia boas conversas, ambientes agradáveis e relações baseadas na troca justa Crédito: Imagem: Tatiana Davidova | ShutterStock

O homem do signo de Libra carrega consigo uma energia naturalmente voltada para a harmonia, o equilíbrio e a busca por relações saudáveis. Regido por Vênus, ele costuma valorizar a beleza, a justiça e a cooperação em tudo o que faz. Seu jeito diplomático e gentil faz com que seja visto como alguém agradável de se conviver, capaz de mediar conflitos e encontrar soluções que agradem a todos.

A seguir, veja 7 curiosidades sobre o homem do signo de Libra!

1. Possuem facilidade para socializar

Os librianos adoram conhecer gente nova, viver em conjunto, compartilhar e estar rodeados de pessoas interessantes que podem mostrar coisas novas a eles. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta do libriano é se relacionar. É por meio da convivência com o outro que ele vai percebendo quem ele é”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

2. São justos

Os homens do signo de Libra são naturalmente bons em resolver conflitos, sendo diplomáticos em seus relacionamentos e no trabalho. Eles escolhem as palavras com cuidado para encontrar pontos de concordância com as pessoas. Além disso, valorizam muito a justiça. Querem que todos tenham a chance de falar e procuram manter as coisas equilibradas.

No entanto, quando se diz respeito a decisões pessoais, eles tendem a demonstrar dificuldade nas escolhas. “A não ser, claro, quando houver injustiça em jogo. Librianos são muito ligados ao que é justo e correto e têm um código de honra a cumprir para com o mundo exterior, mas nem sempre aplicam as mesmas regras para eles mesmos”, analisa o astrólogo Brendan Orin.

3. Humildes e gentis

Os homens do signo de Libra tendem a ser discretos e humildes em relação às suas realizações e habilidades. Não gostam de chamar atenção para si. Em vez disso, preferem que seus feitos falem por conta própria. “É educado, carinhoso e organizado. Costuma ser dono de um lindo sorriso e de um olhar sincero. Além disso, costuma ser sensível. O libriano é muito meigo e tenta sempre manter a calma e a cortesia”, explica Brendan Orin.

4. São muito sinceros

Os librianos são muito abertos e honestos sobre seus pensamentos e emoções (parecem ser um livro aberto), o que incentiva os outros a fazerem o mesmo. Estar na companhia desses nativos é muito confortável. Isso facilita a formação de conexões autênticas e saudáveis, pois os homens deste signo conseguem criar um ambiente acolhedor que promove a abertura sentimental.

Os librianos estão sempre dispostos a ouvir as preocupações dos outros e se esforçam para animar quem está triste Crédito: Imagem: Lana_marcy_art | Shutterstock

5. Gostam de agradar quem está ao lado deles

Dedicado, o nativo do signo de Libra está disposto a ouvir suas preocupações e se esforça para te animar se perceber que você está triste. Ele fará o possível para fazer você sorrir. Isso não é apenas uma técnica de conquista, mas também é um reflexo de seu caráter em geral. Esse homem presta atenção aos seus problemas e faz todo o esforço para melhorar a situação.

6. Apreciam a beleza

Os homens de Libra possuem uma sensibilidade especial para o que é belo e esteticamente agradável. Regidos por Vênus, o planeta do amor e da beleza, eles tendem a ter um olhar refinado e são profundamente atraídos por tudo que envolve harmonia visual e sensorial.

O libriano aprecia diversas formas de arte, como pintura, escultura, música e cinema, valorizando especialmente aquelas que transmitem equilíbrio e elegância. Ele é atraído por expressões que combinam beleza estética com profundidade emocional.

“Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, conta Thaís Mariano.

7. Observadores natos

Os librianos são muito observadores e dificilmente deixam algo passar despercebido, especialmente no comportamento das pessoas. Sua famosa indecisão está, muitas vezes, ligada a essa habilidade, já que tendem a ponderar todos os lados antes de tomar uma decisão. Para eles, é melhor analisar bem a situação do que se arrepender depois de uma escolha precipitada.

“Os librianos são cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia”, explica Thaís Mariano.