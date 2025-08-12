Horóscopo

6 dicas para reorganizar a vida após Mercúrio retrógrado

Descubra o que fazer após Mercúrio Retrógrado para reorganizar sua vida, tomar decisões mais conscientes e aproveitar as oportunidades que surgem

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:45

6 dicas para reorganizar a vida após Mercúrio retrógrado Crédito: Personare

Mercúrio Retrógrado é um período astrológico que pode ser desconfortável. Se você se sentiu desorganizada, tomou decisões impulsivas (ou fez o dever de casa e evitou decisões importantes) ou mesmo passou por mal-entendidos, chegou a hora de saber o que fazer agora após Mercúrio retrógrado.

Este é o momento perfeito para corrigir erros, refletir sobre os aprendizados e retomar o controle de suas ações, com mais clareza e confiança.

O que fazer após Mercúrio retrógrado?

Após Mercúrio Retrógrado, é hora de refletir sobre suas decisões, reposicionar suas intenções e metas, melhorar a comunicação e organizar a vida de forma prática.

Aproveite esse momento para corrigir erros passados, aprender com os desafios e alinhar suas ações ao seu propósito.

Dicas práticas

1. Reflita sobre suas decisões

Durante Mercúrio Retrógrado, é comum tomar decisões precipitadas ou sem clareza. Então, agora, com o planeta da comunicação voltando ao movimento direto, é o momento ideal para revisar essas escolhas e aprender com elas.

Ao refletir sobre as suas ações, pergunte-se:

Quais decisões tomei de forma impulsiva?

O que posso aprender com esses erros?

Como posso usar esses aprendizados para tomar decisões mais conscientes no futuro?

Esse exercício de reflexão não é sobre culpar-se, mas sobre observar o processo com uma nova perspectiva, buscando crescer e evoluir.

2. Reposicione suas intenções e metas

A retrogradação de Mercúrio pode ter desafiado seus objetivos e planos. Portanto, com o movimento direto, é o momento perfeito para reavaliar suas intenções e repensar as metas que você definiu. Pergunte-se:

Quais são minhas metas mais importantes agora?

O que eu realmente quero alcançar nos próximos meses?

Esse é o momento de reposicionar suas intenções de maneira mais clara e direcionada, alinhando suas ações com o que realmente importa para você. Assim, você garante que seus esforços estejam mais alinhados com o seu propósito.

3. Comunique-se de forma mais assertiva e clara

Durante Mercúrio retrógrado, os mal-entendidos são comuns. Agora, ao voltar ao movimento direto, é hora de restaurar a harmonia nas suas relações.

Por isso, concentre-se em melhorar a comunicação, sendo mais claro e assertivo nas interações. Algumas dicas:

Pratique a escuta ativa, dando atenção total ao que o outro está dizendo.

Expresse-se de forma mais objetiva, sem deixar espaço para interpretações erradas.

Verifique se a sua mensagem foi realmente compreendida antes de seguir em frente.

Ou seja, esse é um excelente momento para resolver mal-entendidos passados e fortalecer suas relações pessoais e profissionais.

4. Organize a bagunça de forma prática

Se você se sentiu desorganizada(o) durante Mercúrio retrógrado, agora é a hora de colocar as coisas em ordem. Afinal, organizar sua vida após esse período pode trazer grande alívio e clareza.

Aqui estão algumas dicas:

Comece pelos compromissos e tarefas pendentes. Crie uma lista de afazeres para não se sobrecarregar.

Organize seus documentos e finanças, garantindo que tudo esteja no lugar.

Divida tarefas maiores em etapas menores para não se sentir sobrecarregado(a).

Esse esforço para reorganizar sua vida pode ser o primeiro passo para um período mais equilibrado e produtivo.

5. Acredite no processo de transformação

Mercúrio Retrógrado não é apenas um período de confusão, mas uma oportunidade de transformação. Se você aproveitou esse tempo para refletir e ajustar suas ações, já está no caminho da evolução.

Como a astróloga Nai Tomayno ensina, esses períodos são cruciais para o nosso crescimento, e eles nos ajudam a aprender lições importantes.

Assim, ao olhar para esse momento com uma mente aberta, você estará mais próximo de sua versão mais forte e autêntica.

6. Olhe para a área da sua vida que vai deslanchar

Todos nós podemos ter sentindo efeitos na comunicação e tecnologia durante a retrogradação. Mas cada um de nós provavelmente sentiu mais entraves em uma área específica da vida.

Entender que área da vida é essa agora com Mercúrio direto ajuda a saber o que melhora na sua vida.

Para isso, siga o passo a passo:

Na sua lista de trânsitos, procure por Mercúrio. Vai aparecer: “Mercúrio na Casa …”.

O número da Casa mostra a área da vida em que Mercúrio retrógrado estava passando (são as casas astrológicas).

Por exemplo, a pessoa abaixo está com Mercúrio na Casa 3:

Sabendo a sua Casa, veja o que pode melhorar:

Casa 1: Mais liberdade para iniciar projetos e mudar sua aparência.

Casa 2: Melhora nos fluxos financeiros, ou seja, ideal para realizar compras.

Casa 3: A comunicação começa a fluir melhor e por isso os mal-entendidos diminuem.

Casa 4: A estabilidade retorna ao seu ambiente familiar e na sua casa.

Casa 5: Seus hobbies e interesses pessoais voltam a trazer prazer.

Casa 6: As tarefas se tornam mais fáceis de realizar e assim o estresse diminui.

Casa 7: Relacionamentos e parcerias podem se desenvolver positivamente.

Casa 8: Questões de finais ou reconsiderações podem chegar a uma decisão.

Casa 9: Questões acadêmicas ou de viagens internacionais tendem a avançar.

Casa 10: Progresso significativo na carreira e na sua imagem pública.

Casa 11: Conversas com amigos ou em grupos tendem a ser mais eficazes.

Casa 12: Questões emocionais como culpa podem diminuir e sua intuição melhora.

