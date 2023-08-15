5 coisas para evitar durante Mercúrio retrógrado Crédito: Personare

Mercúrio retrógrado ocorre quando o planeta das comunicações parece estar se movendo para trás em sua órbita, visto da Terra. Embora seja um movimento aparente, pode ser um período de desafios e confusões na comunicação, pensamento e dispositivos tecnológicos. Por isso, é importante saber o que evitar durante Mercúrio retrógrado.

Das quatro retrogradações do planeta em 2023, a terceira vai ocorrer de 23 de agosto a 15 de setembro. Por isso, te contamos a seguir 5 coisas para evitar durante Mercúrio retrógrado.

5 coisas para evitar durante Mercúrio retrógrado

1. Tomar decisões importantes

Durante Mercúrio retrógrado, é comum que as pessoas sintam que sua comunicação está fora de sintonia. Isso pode levar a mal-entendidos e percepções distorcidas.

Portanto, se possível, evite tomar decisões importantes ou assinar contratos significativos durante este período.

2. Iniciar novos projetos ou grandes mudanças

Não é o melhor momento para começar algo novo, seja um projeto, um emprego ou um relacionamento.

O momento de Mercúrio retrógrado é mais adequado para revisão e reflexão.

Em vez de iniciar algo novo, considere revisar ou finalizar projetos pendentes.

3. Depender excessivamente da tecnologia

O período pode ser de mais falhas tecnológicas, desde problemas com dispositivos eletrônicos até falhas em sistemas de comunicação.

Para evitar frustrações, faça backups regulares de seus dados e seja paciente se a tecnologia não estiver ao seu lado.

4. DRs e cobranças

Com a possibilidade de mal-entendidos em alta, é essencial pensar duas vezes antes de falar ou enviar uma mensagem, principalmente se for em tom de discussão de relacionamento (DRs).

Seja claro em sua comunicação e evite discussões acaloradas, pois elas podem se tornar mais intensas e menos produtivas durante este período.

5. Viagens não planejadas

Se você puder, evite fazer viagens não planejadas durante Mercúrio retrógrado.

Pode haver mais probabilidade de atrasos, cancelamentos ou outros contratempos.

Se viajar é essencial, certifique-se de verificar todos os detalhes e ter um plano B.

Veja as dicas personalizadas

Cada pessoa pode viver Mercúrio retrógrado de um jeito diferente, porque o planeta está passando por uma área específica do seu Mapa.

Por isso, é importante ver as previsões personalizadas, para entender onde você deve ter mais atenção. Para isso, é só seguir os passos:

Talvez você tenha de rolar o menu lateral dos trânsitos ativos (menu à direita) até encontrar o planeta. Vai aparecer como na imagem abaixo (Mercúrio na Casa 4).

Clique no trânsito de Mercúrio e então você vai ver na parte da esquerda as previsões para a sua vida, tanto quando o planeta estiver direto quanto quando começar a retrogradação.

Clique no aviso de \”atenção\” de Mercúrio retrógrado para ler mais sobre esse trânsito especificamente. Tem inclusive vídeo com dicas do astrólogo Alexey Dodsworth para o seu momento.

Embora Mercúrio retrógrado possa parecer um período desafiador, ele também oferece uma oportunidade para introspecção, revisão e crescimento pessoal.

Em vez de ver este período como um obstáculo, considere-o uma chance de desacelerar, refletir sobre suas ações e preparar-se para o próximo ciclo.

E lembre-se, assim como todos os fenômenos astrológicos, Mercúrio retrógrado é temporário e passará em algumas semanas!