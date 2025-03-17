O que acontece quando Mercúrio está retrógrado?

O que acontece quando Mercúrio está retrogrado? Crédito: Personare

Em Mercúrio Retrógrado vários desafios podem ser sentidos na comunicação e, por isso, as decisões e conversas podem ser menos claras. E se você sabe em que área da suas vida o planeta está retrogradando agora, fica mais fácil se preparar.

Como ver o que acontece em Mercúrio retrógrado na minha vida

Para ver as suas previsões para Mercúrio Retrógrado, siga o passo a passo:

Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. E se já você tem, faça o login no site do Personare.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento.

Assim, quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você poderá entender tanto o planeta direto sobre a sua vida quando retrocedendo!

Neste exemplo que você pode ver na figura abaixo, a pessoa está com 14 trânsitos ativos (veja na direita da imagem).

Um desses trânsitos é o de Mercúrio, que está passando pela Casa 9 neste momento. Dessa forma, quando acontece Mercúrio retrógrado, a pessoa poderá ler à esquerda a previsão completa e personalizada!

Dicas para cada trânsito de Mercúrio Retrógrado

Mercúrio retrógrado na Casa 1

Este não é um bom período para dar início a nada, porque o que começar neste período tende a não ter continuidade.

É desaconselhável investir em mudanças na aparência e no guarda-roupa.

Casa 2

É bom evitar gastos, isso porque a entrada de dinheiro pode ficar comprometida neste período.

Compras podem dar “errado” (equipamentos que não funcionam, por exemplo, ou compras que não entregam o prometido). Atenção!

Casa 3

Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Ou seja, use e abuse desse ditado durante a retrogradação de Mercúrio.

Se quiser retomar conversas tidas anteriormente para dizer o que foi dito de outra forma, para rever o que foi falado e para esclarecer mal-entendidos, pode até funcionar.

Mercúrio retrógrado na Casa 4

A comunicação com familiares pode ficar comprometida.

Além disso, podem ocorrer mudanças ou de gente que volta para casa.

Também pode ser um período em que eletrodomésticos e eletrônico dão mais problemas do que de costume.

Casa 5

Não se assuste se alguma pessoa do passado ressurgir nessa fase.

Também pode ser um momento no qual namoros ou relacionamentos com pessoas queridas entram em pausa temporária.

Pode haver afastamento devido a mal-entendidos ou desencontros de agendas. Tente não se preocupar muito porque é temporário.

Casa 6

Aqui, o fenômeno pode falar de trâmites ou tarefas no trabalho que precisam ser refeitas porque detalhes importantes foram ignorados inicialmente.

Podem ocorrer retrabalhos e sobrecarga, mas é temporário.

Se possível, evite ter conversas importantes com colegas de trabalho durante estes dias para evitar estresse.

Mercúrio retrógrado na Casa 7

Esse é um péssimo período para discutir a relação, por isso, talvez seja melhor deixar discussões importantes para depois.

Evite situações que envolvem a aprovação ou aceitação do público ou de um sócio (apresentações públicas, negociações de contratos etc).

Mercúrio retrógrado na Casa 8

Nesse período você pode ter o impulso de revisitar situações já terminadas, questionando se não valeria a pena tentar novamente.

Algumas pessoas podem desejar rever questões relacionadas à própria sexualidade ou à sua relação íntima com o seu par.

Péssimo momento para tomar empréstimos.

Casa 9

Hora de revisitar assuntos relacionados a faculdade e estudos superiores, ou papéis relacionados ao estrangeiro (vistos, aprovações consulares, etc).

Evite entrar em discussões filosóficas, sobre princípios e valores, porque as chances de conseguir chegar a um consenso não são boas.

Cuidado com fofocas e mal-entendidos envolvendo também processos judiciais.

Casa 10

Não é um bom momento para a imagem pública e para assuntos envolvendo carreira ou profissão.

Promoções pedidas ou oferecidas antes desse trânsito podem entrar em período de revisão ou pausa, mas se nenhum outro fator no resto do mapa negar, o processo deve avançar naturalmente após o final do trânsito.

Mercúrio retrógrado na Casa 11

Momento desfavorável para conversas importantes com amigos ou com grupos.

Período pode ter mais mal-entendidos, mentiras e fofocas.

Evite falar em excesso. É melhor calar agora do que ter que se retratar no futuro.

Mercúrio retrógrado na Casa 12

Esse pode ser um momento de arrependimentos envolvendo o passado, ou de culpas envolvendo questões ocultas, das quais ninguém mais sabe além de você.

Pode haver ressurgimento de medos antigos.