Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/03/2025

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros trará energias distintas para cada signo, influenciando desde o humor até as decisões importantes. Além disso, haverá aspectos planetários que poderão gerar desafios em algumas áreas e oportunidades de investimento em outras. Para lidar com essas influências de maneira equilibrada e aproveitar o melhor que elas têm a oferecer, confira a previsão do horóscopo!
Áries
Você se envolverá com os acontecimentos do setor afetivo, buscando mais harmonia. No entanto, tenderá a se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças, gerando desconforto e desequilíbrio nas relações. Tome cuidado para não agir de maneira radical.
Touro
Nesta segunda-feira, dedicará muita atenção aos relacionamentos . A tendência será que se afete mais pelo outro e as suas emoções interfiram no bem-estar das relações. Apesar da busca por equilíbrio, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças, gerando desentendimentos. Para se equilibrar, acolha os seus sentimentos.
Gêmeos
Hoje, você dedicará mais atenção aos afazeres da rotina, tendendo a organizá-la de maneira que se sinta nutrida(o). Contudo, poderá enfrentar reviravoltas e situações que te conectarão com o lado obscuro da alma. Isso irá gerar desconfortos e afetar a saúde.
Câncer
A tendência será que nutra o amor-próprio e a autoestima, bem como dedique mais atenção ao que lhe traz alegria e conexão com a sua essência. Entretanto, possivelmente irão surgir situações que aflorarão os medos mais profundos , afetando o ego. No caso, procure acolher as emoções e compreender padrões de comportamento egoístas e nocivos que têm nutrido.
Leão
Você se envolverá mais com os assuntos da casa e da família. Também buscará se recolher e encontrar segurança emocional. No entanto, haverá a chance de se deparar com situações que aflorarão medos e traumas. Isso irá gerar desconfortos e afetar as relações familiares. Portanto, tenha cautela com a tendência a agir com radicalismo.
Virgem
Você buscará mais movimento no setor social. Com isso, qualquer lugar fora de casa e atividade fora da rotina tenderão a chamar a sua atenção. Porém, poderão ocorrer situações que aflorarão medos e dores profundas. Logo, procure cuidar de como tem nutrido sua mente, se atentando aos pensamentos nocivos que geram sofrimento.
Libra
Nesta segunda-feira, você se envolverá mais com os acontecimentos no setor financeiro, tendendo a ser bem afetado por essa área. Do mesmo modo, a propensão será que suas emoções interfiram nos gastos. Ademais, apesar da sua busca por segurança e conforto, poderão surgir reviravoltas que afetarão as finanças. Por isso, procure ter um plano alternativo.
Escorpião
A propensão será que tenha a sensação de renascimento. Bom dia para ir em busca do que deseja conquistar . Além disso, tenderá a querer fazer tudo do seu modo e nutrir seus potenciais. Todavia, haverá a possibilidade de se deparar com reviravoltas, o que transformará o caminho e te ajudará a perceber a importância do apoio das pessoas que ama.
Sagitário
Hoje, você estará mais suscetível a se afetar por energias externas. Portanto, deverá desacelerar e voltar a atenção para o lado interno. Ao longo do processo, poderá se confundir, se dispersar e entrar em contato com medos e fantasmas internos. Para se equilibrar, procure cuidar da energia e se dedicar às práticas espirituais.
Capricórnio
Você tenderá a dedicar mais atenção às relações sociais. O dia será favorável para estar com os amigos , oferecendo o apoio que precisam e nutrindo as amizades. Apesar disso, poderá se deparar com situações que aflorarão medos. Ademais, haverá a chance de que o desejo de realizar mudanças profundas se faça mais presente. Tome cuidado com a propensão a agir de maneira radical.
Aquário
Nesta segunda-feira, tenderá a se envolver mais com a carreira e com os desejos para o futuro. O dia será favorável para colher os frutos dos seus esforços. Contudo, haverá a possibilidade de enfrentar mudanças, o que irá gerar desconfortos e inseguranças, além de aflorar de dores e traumas. Logo, tenha cautela com o radicalismo.
Peixes
Após alguns dias desafiadores, hoje você terá mais energia e otimismo para ir em busca dos sonhos e de novas aventuras. Entretanto, tenderá a enfrentar situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando desconforto e o(a) levando a agir de maneira intensa. Portanto, atente-se a essa questão.