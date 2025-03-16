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Horóscopo

Como conquistar cada signo no amor

Saiba como conquistar cada signo no amor, entendendo quais são os pontos mais importantes do Mapa Astral da pessoa amada
Personare

Personare

Publicado em 16 de Março de 2025 às 13:00

Como conquistar cada signo no amor
Como conquistar cada signo no amor Crédito: Personare
Você sabe o signo solar da pessoa que você gosta e conhece algumas características da personalidade dela. No entanto, para saber como conquistar cada signo no amor é preciso ir além.
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Descobrir alguns signos no Mapa Astral é bem importante para conquistá-la. Explicamos:
O Signo Ascendente mostra aquilo que a pessoa admira nos outros e em si. Por isso, também é um fator de atração.

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Marte no Mapa Astral simboliza a capacidade de iniciativa, os impulsos, os instintos e os desejos.
Vênus no Mapa Astral indica a capacidade de relacionamento e sedução.
A análise sobre como conquistar cada signo pode ser ainda mais profunda quando se trata de conquista.
Entenda como você e outra pessoa combinam ao fazer uma Sinastria Amorosa.
Conheça sua sexualidade e como a pessoa se comporta no amor e na cama no seu Mapa Sexual.

Como conquistar cada signo no amor

Os signos aqui foram divididos por elementos: Fogo, Terra, Ar e Água.
Os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) tendem a ser mais instintivos, imediatistas e passionais, movidos pelo alimento da paixão, admiração, tesão, enfim, pelo calor do momento.
Em geral, os signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) tendem a gostar muito do contato físico.
Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário), sentir não é suficiente. É necessário dar forma mental às emoções, algo que os faça acreditar para além da sensação física. Isso geralmente requer investimento nos flertes e na troca de ideias.
Os signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) costumam exigir da vida emoções profundas e relacionamentos que extraem o máximo das possibilidades dos sentimentos e das trocas. No sentido afetivo, é algo visceral, de entrega quase como uma simbiose, em que se espera que dois sejam um só.
Agora, veja os signos Ascendente, Marte e Vênus de quem você gosta (e os seus, é claro!) e aproveite para criar sua estratégia para ganhar o coração dessa pessoa:
Como conquistar a pessoa de Áries
A pessoa do signo de Áries gosta da sensação de retorno imediato.
O sexo tende a ser vigoroso, pois Áries é um signo entusiasmado e dinâmico, que não gosta de nada lento ou parado.
Geralmente, são pessoas que tomam a iniciativa, partindo para cima de quem desejam.
Podem gostar de certos jogos de poder e sedução, mas nada pesado. Pelo contrário, esses joguinhos devem alimentar o entusiasmo.
Saiba tudo sobre o signo de Áries
Como conquistar a pessoa de Touro
É o signo que mais valoriza o sexo pela sensação da prática, sem necessariamente vincular a fantasias mentais mirabolantes.
Quem é de Touro costuma ser amante dos prazeres sensoriais, do conforto e de navegar em mares conhecidos.
Gosta da sedução e de pessoas elegantes e perfumadas, assim, sente atração por quem tem aparência produzida e charme na medida.
Touro tem fama de ciumento e possessivo e, de fato, quando deseja alguém e constrói vínculo sexual, pode se incomodar quando se sente perdendo o monopólio do afeto e do sexo.
Saiba tudo sobre o signo de Touro

Como conquistar a pessoa de Gêmeos

Gêmeos é um signo em busca de experiências do mundo.
Quem é de Gêmeos adora flertar, instigar uma boa conversa, seduzir por meio das palavras, estar em bares e cinemas com pessoas interessantes.
A inteligência, as boas ideias e a independência fascinam as pessoas geminianas.
E o sexo em si deve ser acompanhado de estímulos, por exemplo, palavras ao pé do ouvido ou até uma boa conversa de bar.
Saiba tudo sobre o signo de Gêmeos

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Como conquistar a pessoa de Câncer

Pessoas de Câncer são, inicialmente, desconfiadas, precisando de bases seguras para se entregar.
Esperam vínculos de cumplicidade e intimidade que nem sempre são encontrados por aí.
Costumam ser pessoas cuidadosas, gostando de mimar, desde que estejam sendo correspondidas.
São intensas e apaixonadas no sexo e gostam de romantismo.
Saiba tudo sobre o signo de Câncer

Como conquistar a pessoa de Leão

Pessoas de Leão geralmente valorizam a beleza aparente, bem como pessoas com carisma social e glamour.
Sentem-se atraídas por pessoas cobiçadas e, quanto maior o investimento nesse campo da sedução, mais o sexo poderá se tornar interessante.
O orgulho acompanha esse signo. Portanto, os jogos de poder que envolvem a afirmação da autoestima e a disputa pelo domínio das emoções pode ser uma constante e até se tornar um estímulo ao bom sexo.
Só é preciso não deixar Leão dominar sempre para “não perder a graça”.
Saiba tudo sobre o signo de Leão

Como conquistar a pessoa de Virgem

Quem é do signo de Virgem pode ter alguns tabus relacionados ao sexo. Assim, tentem a querer “purificar” algo que, por vezes, lhe soa como embaraçoso.
Eis um signo que racionaliza um pouco as emoções, tendo dificuldades iniciais em se soltar totalmente.
Costumam ser pessoas cuidadosas e prestativas, que fazem mimos, mas que também esperam esforço para serem agradadas na relação e na prática sexual.
Também podem ser críticas, exigindo agrados mútuos.
Saiba tudo sobre o signo de Virgem

Como conquistar a pessoa de Libra

É um signo que exige elegância nas relações. É preciso que haja elogios, harmonia e charme na medida certa para que o sexo se mantenha prazeroso. Além disso, a aparência conta pontos.
O flerte é uma marca das pessoas de Libra.
Costumam valorizar intensidade e dinamismo na vida social, intelectual e cultural.
Esse signo não combina com vulgaridade na cama, preferindo sempre contatos gentis e elegantes.
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Como conquistar a pessoa de Escorpião

Pessoas de Escorpião costumam ter necessidade de dominar as próprias emoções, por isso preferem ser reservadas na vida pessoal.

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São pessoas intensas, sensuais, viscerais. Possessividade e domínio podem ser características marcantes.
Não aceitam nada pela metade e podem ser obstinados nas conquistas.
Podem entrar em perigosos jogos de amor.
Saiba tudo sobre o signo de Escorpião

Como conquistar a pessoa de Sagitário

O mundo é cheio de possibilidades, e as pessoas sagitarianas sabem muito bem disso. Por isso, têm muita tendência ao flerte.
Gostam de desafios e precisam sentir que estão sempre crescendo com algo novo. Por isso, pode vale sugerir invenções no sexo.
São pessoas entusiasmadas, otimistas, generosas e ingênuas.
Podem mergulhar de cabeça em uma paixão e auxiliar muito quem amam, mas tendem a enjoar do que ficou muito conhecido.
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Como conquistar a pessoa de Capricórnio

Pessoas capricornianas tendem a ser mais reservadas.
Costumam melhorar seu desempenho sexual conforme sua segurança e confiança aumentam.
Podem ser bem intensas na cama, desde que estejam confiantes.
A vida material também pode influenciar sua desenvoltura e seu prazer a dois.
Saiba tudo sobre o signo de Capricórnio.

Como conquistar a pessoa de Aquário

A pessoa de Aquário costuma gostar de ser e parecer diferente, colocando certa irreverência e independência na sedução. Na cama, precisa de estímulos mentais que complementem os carinhos físicos.
Pode ser super antenada nos fatos do mundo e em boas conversas, mas pode dar aquela desanimada diante de comportamentos preconceituosos, chavões ou demonstrações de burrices.
Sente-se atraída por quem se destaca social e culturalmente, gostando da intensa troca de ideias. Pode facilmente se interessar por colegas de estudo ou de profissão.
Um lembrete: não lida bem com cobranças.
Saiba tudo sobre o signo de Aquário

Como conquistar a pessoa de Peixes

Pessoas de Peixes são capazes de fazer verdadeiros mergulhos profundos no amor.
Costumam ser fantasiosas, românticas, sonhadoras, idealistas e podem criar imagens mentais muito fortes que intensificam o prazer sexual.
Podem acreditar em relacionamentos predestinados, algo como encontros marcados pelo destino, o que traz aura especial ao romance.
Buscam um encontro de almas, por isso, podem exigir alta dose de investimento de energia do par, com carinho, atenção, cuidado.
Saiba tudo sobre o signo de Peixes

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