Veja como usar o tarot para tomar melhores decisões

O tarot é um poderoso recurso para entender melhor a si e a vida Crédito: Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock

O tarot é amplamente reconhecido como um dos oráculos mais populares e consultados em todo o mundo. Composto por 78 cartas, divididas entre 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, ele é um poderoso recurso para auxiliar na tomada de decisões difíceis, na compreensão de padrões e, até mesmo, nas tendências da vida.

Embora o tarot não tenha uma solução mágica ou definitiva para questões da vida, como carreira, amor e vida financeira, ele pode ser uma ferramenta útil para entender melhor a si. Segundo a especialista do Astrocentro Lâmia Thalassa, trata-se de um conselheiro diário, e não uma ferramenta de adivinhação do futuro. “As cartas mostram a situação presente num contexto muito amplo, para que se possa refletir, analisar com critérios e tentar mudar o seu futuro, moldando o seu presente”, resume.

Explorando diferentes aspectos da vida

Lâmia Thalassa explica que o tarot é um oráculo que respeita o livre arbítrio das pessoas. Assim sendo, entende-se que o futuro pode ser mudado a qualquer momento, segundo as ações e vontades de cada indivíduo. Contudo, muitas pessoas acreditam que ele só deve ser consultado em momentos difíceis.

A especialista afirma que as cartas podem ser uma ferramenta valiosa para explorar diferentes aspectos da vida e em qualquer momento. Afinal, quantas vezes em um dia você ficou indeciso com uma escolha? Quantas vezes na vida você já se questionou sobre o futuro de um relacionamento? Quantas vezes você sentiu que só precisava de um conselho? Muitas vezes, não é mesmo?!

O tarot pode servir em situações em que você precisa de um sim ou de um não; o que fazer em uma situação específica da sua rotina; saber o que vai acontecer no mês; para se preparar para os desafios nos próximos meses; e até mudar pensamentos negativos.

A orientação do tarot deve ser utilizada apenas como um guia Crédito: Imagem: Shyntartanya | Shutterstock

Tomando decisões conscientes

Segundo Lâmia Thalassa, algumas perguntas podem ser feitas às cartas do tarot, tais como:

Qual é o tema ou energia principal que devo focar hoje?

Quais são as oportunidades que estão disponíveis para mim no momento?

Quais são os desafios que posso enfrentar hoje e como posso lidar com eles da melhor maneira?

Qual é a mensagem mais importante que devo considerar hoje?

No geral, as cartas guiam para entender melhor os seus sentimentos , pensamentos e desafios, bem como para identificar seus pontos fortes e recursos no cotidiano. Todavia, devemos usar a orientação apenas como um guia.

“É importante que tomemos decisões conscientes e informadas com base em nossa própria intuição, sabedoria e discernimento. Jogar a responsabilidade do futuro nas mãos de um oráculo, é tirar de cena o seu poder de ser protagonista de sua vida”, conclui Lâmia Thalassa.