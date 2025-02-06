Quais signos são bons de cama? Descubra agora Crédito: Personare

Assim, dependendo do signo em que está Marte no seu Mapa, sua abordagem na intimidade pode ser mais intensa, sensual, inovadora ou romântica.

Mas, afinal, quais signos são bons de cama? Veja aqui os cinco mais intensos e irresistíveis – e, claro, dicas de como agradá-los!

Marte no Mapa Astral

Compreender a posição de Marte em nosso Mapa Astral nos ajuda a identificar áreas de maior assertividade e coragem, bem como reconhecer padrões de comportamento em situações de confronto.

Essa análise auxilia no direcionamento eficaz de nossa energia, tanto na vida pessoal quanto profissional e, por isso, promove um melhor entendimento de nossas motivações e impulsos.

Como encontrar Marte no Mapa Astral

Para descobrir quais signos são bons de cama, você precisa saber onde está Marte no seu Mapa Astral. Por isso, siga este passo a passo:

Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Marte.

Em seguida, confira em qual signo está Marte no seu Mapa. Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos.

Os signos que são bons de cama

Marte em Áries

Espontânea e direta, essa pessoa não perde tempo e prefere que as coisas aconteçam com rapidez e intensidade.

Como agradar: surpresas e desafios a deixam ainda mais interessada. Ela gosta de sentir que precisa conquistar, então provoque, mas sem demorar muito.

Marte em Touro

O toque, a textura e os sentidos são essenciais para despertar o desejo.

Como agradar: crie um clima confortável e envolvente. Velas, perfumes e toques lentos, por exemplo, fazem toda a diferença para quem valoriza os sentidos.

Marte em Leão

Por isso, na cama, tudo é vivido com intensidade e um toque de luxo e exclusividade.

Como agradar: Elogios sinceros são essenciais. Mostre que à pessoa que ela é única e que você está completamente envolvida(o) na experiência.

Marte em Escorpião

Essas pessoas gostam de conexão profunda bem como de explorar todas as possibilidades da intimidade.

Como agradar: o jogo de sedução começa muito antes do momento íntimo. Olhares intensos e conversas cheias de insinuação fazem a temperatura subir.

Marte em Sagitário

Assim, essa pessoa se atrai por conexões espontâneas e momentos que quebram a rotina.

? Como agradar: saia da rotina! Viagens, locais inusitados e um toque de ousadia deixam essa pessoa ainda mais envolvida.

E os outros signos?

Nem só de fogo e intensidade vive a paixão. Cada Marte tem seu próprio jeito de expressar desejo e prazer. Confira como os demais signos são bons de cama:

Marte em Gêmeos

? Como agradar: aposte em trocas estimulantes e clima de brincadeira e diversão.

Marte em Câncer

? Como agradar: mostre segurança e afeto. Além disso, o ambiente deve ser acolhedor e sem pressa.

Marte em Virgem

Como agradar: valorize os gestos e demonstre interesse genuíno na conexão.

Marte em Libra

? Como agradar: invista em romance e gestos elegantes. O visual e a atmosfera fazem toda a diferença.

Marte em Capricórnio

Como agradar: mostre comprometimento e valorize os momentos sem pressa.

Marte em Aquário

Como agradar: seja aberta(o) a novidades e deixe o inesperado conduzir o momento.

Marte em Peixes

Como agradar: ambientes tranquilos e toques suaves fazem toda a diferença.