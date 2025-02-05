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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/02/2025         

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco     
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 01:30

O dia será dinâmico, com energias que provocarão reflexões sobre a vida pessoal e profissional (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O dia será dinâmico, com energias que provocarão reflexões sobre a vida pessoal e profissional Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
A quarta-feira trará desafios e descobertas que impactarão diferentes áreas da vida dos nativos, desde questões financeiras até vínculos afetivos. As emoções estarão mais intensas, enquanto imprevistos poderão exigir adaptações rápidas. Confira o horóscopo completo para descobrir como as energias influenciarão cada signo! 

Áries

Os nativos de Áries terão chances de repensar suas finanças, buscando mais segurança (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Áries terão chances de repensar suas finanças, buscando mais segurança Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você seguirá envolvido(a) em cuidar da vida financeira e da forma como tem lidado com seu dinheiro , buscando segurança. Contudo, será possível que se depare com imprevistos capazes de deixá-lo(a) tenso(a) e levar a gastos que você não esperava. Prepare-se, então, para lidar com eles. 

Touro

Os nativos de Touro poderão iniciar mudanças importantes, rompendo padrões de comportamento antigos (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Touro poderão iniciar mudanças importantes, rompendo padrões de comportamento antigos Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
O dia será intenso e sujeito a mudanças inesperadas e imprevistos capazes de mudar o rumo dos seus planos. Portanto, busque acolher as emoções e usar a criatividade e a intuição para lidar com o que vier. Será um dia propício para realizar as mudanças que precisa em sua vida, rompendo padrões ultrapassados.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos poderão encontrar clareza emocional ao se conectarem com práticas espirituais (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos poderão encontrar clareza emocional ao se conectarem com práticas espirituais Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você estará mais introspectivo(a) e com a sensibilidade emocional e energética em alta. Haverá, também, a possibilidade de que se sinta mais confuso(a) e disperso(a). No entanto, será possível que surjam mal-entendidos que poderão gerar tensão e levá-lo(a) a agir de maneira precipitada. Dedique-se a práticas espirituais para ter mais clareza.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão fortalecer laços sociais ao se dedicarem a causas em que acreditam (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Câncer poderão fortalecer laços sociais ao se dedicarem a causas em que acreditam Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você estará mais envolvido(a) com a vida social. No entanto, se afetará pelo desejo de auxiliar o próximo e de realizar transformações para que o mundo se torne um lugar mais alinhado com seus ideais. Será um dia favorável para se dedicar a ações sociais. Contudo, fique atento(a) ao excesso de rebeldia, que poderá levar a conflitos.

Leão

Os nativos de Leão poderão direcionar energias para mudanças positivas no trabalho (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Leão poderão direcionar energias para mudanças positivas no trabalho Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você se afetará pelo desejo de mudanças em sua vida profissional e será necessário estar atento(a) aos impulsos para evitar agir de maneira rebelde. Procure dedicar sua energia aos seus propósitos na intenção de que seu trabalho esteja mais alinhado com eles. Evite entrar em conflitos. 

Virgem

Os nativos de Virgem refletirão sobre o futuro profissional e buscarão estabilidade (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Virgem refletirão sobre o futuro profissional e buscarão estabilidade Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você dedicará atenção à vida profissional e se envolverá em cuidar do que deseja se tornar no futuro. Contudo, o dia será movimentado e sujeito a imprevistos e mudanças repentinas, que poderão abalar suas emoções e levá-lo(a) a agir de maneira rebelde. Acolha as emoções e evite agir por impulso. 

Libra

Os nativos de Libra terão a chance de se libertar de crenças limitantes e abrir espaço para o novo (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Libra terão a chance de se libertar de crenças limitantes e abrir espaço para o novo Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você irá se deparar com situações que aflorarão seus medos . No entanto, se sentirá mais confiante para enfrentá-las e se libertar de padrões nocivos. Procure acolher as emoções e os desconfortos a fim de conseguir ter mais clareza sobre o que fazer para se livrar do que está ultrapassado em sua vida. 

Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão fortalecer relações ao compreender padrões emocionais desafiadores (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião poderão fortalecer relações ao compreender padrões emocionais desafiadores Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você se afetará significativamente pelos acontecimentos na vida afetiva. Será possível que se depare com situações que poderão gerar bastante desconforto. Além disso, imprevistos surgirão, levando a tensões. Procure acolher as emoções e se atentar para os padrões que têm gerado desafios na relação, evitando se precipitar, mas se libertando do que gera sofrimento.

Sagitário

Os nativos de Sagitário poderão fortalecer vínculos ao lidarem com desafios emocionais de forma consciente (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário poderão fortalecer vínculos ao lidarem com desafios emocionais de forma consciente Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você se envolverá com os acontecimentos em sua vida afetiva , com a tendência a se afetar pelo outro, da mesma maneira que as oscilações emocionais poderão interferir no bem-estar da relação. Além disso, o dia será tenso e sujeito a imprevistos que poderão desencadear rompimentos precipitados.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão chances de crescer emocionalmente ao refletirem sobre suas atitudes (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio terão chances de crescer emocionalmente ao refletirem sobre suas atitudes Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você sentirá tudo de maneira mais intensa. Será possível também que se deixe levar por impulsos. Portanto, procure acalmar os ânimos para evitar agir de maneira precipitada e entrar em conflitos desnecessários. Poderá se deparar com situações que abalarão seu ego, mas o(a) ajudarão a perceber os comportamentos ultrapassados.

Aquário

Os nativos de Aquário se sentirão mais conectados ao lar, buscando conforto e equilíbrio familiar (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Aquário se sentirão mais conectados ao lar, buscando conforto e equilíbrio familiar Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você se envolverá com os assuntos da sua casa e dos familiares , buscando também desacelerar e se recolher. Apesar disso, será um dia movimentado e sujeito a imprevistos em casa que poderão deixá-lo(a) tenso(a) e gerar conflitos. Prepare-se para lidar com eles e realizar as mudanças necessárias.

Peixes

Os nativos de Peixes se sentirão motivados a explorar novos ambientes e expandir o círculo social (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Peixes se sentirão motivados a explorar novos ambientes e expandir o círculo social Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você buscará movimento na vida social. Com isso, qualquer lugar fora de casa e da rotina chamará atenção. O dia será bastante agitado, e a mente ficará dispersa. Portanto, procure direcionar melhor a energia, evitando se comprometer com mais do que consegue realizar.

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