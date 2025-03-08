Namorar ou ficar solteiro? Veja prós e contras de cada status Crédito: Personare

É claro que a resposta depende do momento de vida de cada pessoa. Mas, para ajudar quem está em dúvida, a Equipe Personare entrevistou especialistas em diferentes áreas, que listaram quatro motivos para alguém continuar solteiro e mais quatro motivos para namorar.

Assim, é possível colocar os prós e contras na balança e escolher a melhor opção entre namorar ou ficar solteiro. Vem ver!

Quatro motivos para ficar solteiro

1. Solteirice ajuda a se conhecer melhor

“Você pode redescobrir sua identidade, seus próprios desejos e limites, sem confundir-se com a identidade e os desejos de outra pessoa”, declara Ceci.

2. Aproveitar o tempo livre para cuidar de si mesmo

“A pessoa pode aproveitar seu tempo para ler um livro, sair com os amigos ou ir ao cinema. São nesses pequenos momentos do dia a dia que melhoramos nossa qualidade de vida”, explica Maria Cristina.

3. Descobrir novos hobbies ou voltar a fazer antigas atividades

Se a vontade é de se redescobrir, por que não apostar em uma atividade nova? Maria Cristina também acredita que encontrar um novo hobby bem como se dedicar a uma antiga paixão são ótimas formas de aproveitar a solteirice.

“A pessoa pode aproveitar seu tempo livre e fazer alguma atividade física, artística ou artesanal que lhe agrade”, declara a psicóloga.

Este pode ser o momento para tentar aquele curso que você sempre sonhou, mas que acabou adiando por algum motivo. Experimente.

4. Entender que você pode ser feliz sozinho

Para Ceci, é justamente a felicidade plena, independente da vida amorosa, que liberta e permite que uma pessoa viva as relações interpessoais de maneira mais plena.

“Muita gente acredita que se abrir mão da crença de que só será completa quando tiver um par amoroso também abrirá mão do romance em sua vida, e vai acabar com a magia do amor. Na verdade, é o oposto disso”, defende Ceci.

Quatro motivos para namorar

1. Vencer seus próprios desafios

A possibilidade de encarar a vida de outra forma e vencer concepções que estavam enraizadas na mente de cada um é, para Ceci, um dos benefícios de encontrar uma pessoa para estar junto.

“Pode fazer parte dos desafios de evolução pessoal aprender a lidar com os relacionamentos. E as relações afetivas podem representar um catalisador de crescimento“, afirma a terapeuta energética.

2. Conhecer a si através da outra pessoa

Estar só é um momento propício para buscar a própria identidade e a paz interior. Mas a relação com outra pessoa também pode abrir os caminhos para o autoconhecimento.

3. Entender o significado de companheirismo

Um dos detalhes que fazem toda a diferença na relação entre duas pessoas, seja de amizade, familiar ou amorosa, é o companheirismo.

Encontrar alguém que esteja disposta(o) a dividir a vida com você pode acrescentar ainda mais benefícios para o relacionamento.

“A relação não deve ser de dependência, mas de compreensão e diálogo, sendo possível encontrar na pessoa companheira muito amor”, explica Maria Cristina.

4. Saber que cada relacionamento é único

Segundo a psicóloga, o medo de repetir possíveis fracassos ou insatisfações com relacionamentos amorosos no futuro é um dos motivos mais frequentes para uma pessoa desistir de procurar seu par.

Por isso, para Maria Cristina, é necessário ter em mente que cada relação é única e pode representar um novo começo, sendo bem diferente das relações fracassadas que possam ter acontecido.