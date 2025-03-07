Aprenda a fazer um amuleto para atrair amor, dinheiro e sorte

Os amuletos ajudam a atrair prosperidade, amor e dinheiro Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Independentemente de crença ou religião, todos buscam uma vida repleta de realizações e boas energias. Para conquistar esse objetivo, algumas pessoas recorrem a simpatias, enquanto outras apostam em banhos e rituais. Contudo, uma das formas de atrair boas vibrações é utilizando elementos naturais que pulsam positividade, como o amuleto, que ajuda a atrair tudo de bom que você deseja. Abaixo, confira como fazê-lo!

O amuleto deve estar sempre perto de você Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Amuleto para 2025

Para fazer o amuleto, são necessários nove elementos, em que cada um deles irá vibrar energias específicas para o seu ano.

Ingredientes

1 saquinho de pano branco;

1 linha para fechar o saquinho;

1 folha de louro (para atrair vitória, multiplicação das riquezas e paz de espírito);

1 moeda (para atrair movimento, abundância e riqueza);

1 cristal (para atrair limpeza, equilíbrio energético, paz, harmonia e vitalidade);

3 sementes de maçã (para atrair amor, sedução, magia, paz e conhecimento);

7 sementes de romã (para atrair dinheiro, riqueza e sorte);

3 canelas em pau (para atrair abundância, amor, proteção, espiritualidade e boa sorte);

7 grãos de arroz (para atrair riqueza, sucesso, abundância e união);

7 grãos de feijão (para atrair bons caminhos, fertilidade, abundância e fartura);

7 cravos-da-índia (para atrair vigor, prosperidade e combater doenças).

Modo de fazer

Junte todos esses elementos no saquinho e, se possível, dê sete nós para fechar. Repita a frase: “que este amuleto cheio de positividade me traga bons caminhos, prosperidade, amor e tudo de bom que eu mereço”.

Carregue contigo esse amuleto, pode ser no bolso, na bolsa ou na carteira, mas é importante que ele esteja sempre perto de você. Faça com fé e tenha certeza de que muitas coisas boas virão .

Por Ravi Vidya