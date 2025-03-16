Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Março de 2025 às 01:08

O domingo será agitado e pedirá cautela na comunicação (Imagem: Thitiwat Luechaudompan | Shutterstock)
O domingo será agitado e pedirá cautela na comunicação Crédito: Imagem: Thitiwat Luechaudompan | Shutterstock
Os movimentos no céu indicamum domingo agitado e propensoa divergências. Por isso, seráfundamental ter cautela nacomunicação, desacelerar elidar com as emoções de formaequilibrada. Para saber como osastros influenciarão o seu signo,confira a previsão do horóscopodo dia e aproveite as energias damelhor maneira.

Áries

Os nativos de Áries buscarão harmonia nos relacionamentos, mas poderão enfrentar desafios ao tentar impor sua vontade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Áries buscarão harmonia nos relacionamentos, mas poderão enfrentar desafios ao tentar impor sua vontade Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Você buscará harmonia em seus relacionamentos e estará maissuscetível à influência do outro.Da mesma forma, suas emoçõespoderão impactar o bem-estar darelação. Nesse sentido, o dia tenderáa ser marcado por conflitos, já quecada um desejará impor a própriavontade. Por isso, procure manter acalma e evitar desentendimentos.

Touro

Os nativos de Touro estarão focados nas tarefas do dia, podendo sentir sobrecarga se não estabelecerem prioridades (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Touro estarão focados nas tarefas do dia, podendo sentir sobrecarga se não estabelecerem prioridades Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Você estará bastante envolvido(a)com as atividades da sua rotina,e este domingo tenderá a sermovimentado. Por isso, busqueestabelecer prioridades para nãolidar com a sobrecarga devido aoexcesso de afazeres. Além disso,atente-se à comunicação para evitarpossíveis conflitos com colegas detrabalho.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão emoções intensas e poderão se apaixonar facilmente (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos sentirão emoções intensas e poderão se apaixonar facilmente Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Neste domingo, você estará embusca de diversão e vivenciaráas emoções de forma intensa. Noentanto, também poderá se envolvermais com os afazeres do dia a dia,buscando organizar melhor a suarotina. Nos relacionamentos , haveráuma tendência a se apaixonar comfacilidade, mas também a enfrentarpossíveis conflitos.

Câncer

Os nativos de Câncer buscarão mais conexão consigo mesmos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Câncer buscarão mais conexão consigo mesmos Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Após dias dedicados à casa e àfamília, neste domingo você tenderáa buscar uma conexão mais profundaconsigo mesmo(a). O desejo de sedivertir e se autoafirmar estará emalta, mas tome cuidado para não agirde maneira impulsiva ou arrogante, oque poderá gerar desentendimentose desequilíbrios nas relações.

Leão

Os nativos de Leão desejarão desacelerar e refletir (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Leão desejarão desacelerar e refletir Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Após alguns dias maismovimentados em sua rotina, nestedomingo você estará em busca dedesacelerar, se recolher e assimilaras informações do que viveurecentemente. Contudo, o ambientedoméstico poderá estar agitado,gerando irritação e conflitos comfamiliares. Tente manter a calma eevitar desgastes desnecessários.

Virgem

Os nativos de Virgem estarão atentos à vida financeira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Virgem estarão atentos à vida financeira Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Sua atenção estará voltada para avida financeira e você se influenciarápor acontecimentos dessa área.O dia será oportuno para buscarsegurança e autonomia. No entanto,fique atento(a) à possibilidadede gastos inesperados e evitedecisões impulsivas que possamcomprometer seu orçamento.

Libra

Os nativos de Libra estarão focados na administração financeira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Libra estarão focados na administração financeira Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
O domingo será propício para cuidarmelhor da sua vida financeira ,analisando como tem gerenciado seudinheiro e recursos. Você se sentirámais motivado(a) para lutar pelosseus objetivos, mas também deverácontrolar os impulsos para nãogastar mais do que pode.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentirão um aumento na energia para investir em seus projetos e bem-estar pessoal (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião sentirão um aumento na energia para investir em seus projetos e bem-estar pessoal Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Após dias mais introspectivos,neste domingo você estará maisanimado(a) e com energia para darandamento aos projetos pessoais,além de cuidar da autoestima edo bem-estar. No entanto, tenhacautela para não assumir maiscompromissos do que pode cumprir.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão mais engajados socialmente e poderão se envolver em causas coletivas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário estarão mais engajados socialmente e poderão se envolver em causas coletivas Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
O dia será agitado, com foco nasrelações sociais e nos compromissoscom amigos. Seu desejo decontribuir para causas maioresestará em evidência, podendo surgiroportunidades de trabalhos sociais.No entanto, controle os impulsose evite conflitos ao defender seusideais.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio estarão focados na carreira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio estarão focados na carreira Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
Neste domingo, você estará muitoenvolvido(a) com sua carreira emetas profissionais, com bastanteenergia para lutar pelo que desejaconquistar no futuro. No entanto,cuidado para não agir de formaarrogante ou entrar em disputasdesnecessárias, o que poderá gerarmal-entendidos e desgastes.

Aquário

Os nativos de Aquário terão disposição para buscar novas experiências (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Aquário terão disposição para buscar novas experiências Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
O domingo trará disposição e otimismo para perseguir seus sonhos, buscar novas aventuras e sair da rotina. Será um excelente dia para investir nos estudos e no crescimento pessoal. No entanto, atente-se aos excessos e evite criar expectativas.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão enfrentar desafios emocionais, mas terão a oportunidade de ressignificar experiências (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)
Os nativos de Peixes poderão enfrentar desafios emocionais, mas terão a oportunidade de ressignificar experiências Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock
O dia poderá ser desafiador, poisvocê lidará com suas sombrase sentimentos desconfortáveis.Aproveite para acolher seus medose identificar padrões nocivosque precisam ser transformados.Somente ao reconhecer essasquestões será possível superá-las eressignificar suas experiências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados