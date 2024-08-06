Começa Mercúrio retrógrado: o Céu da semana de 4 a 10 de agosto

Alguns imprevistos e rompimentos também podem acontecer devido à chegada da Lua Nova em Leão já neste domingo (04/08). Mas os bons aspectos de Sol devem ajudar a manter a confiança e a descontração.
Resumo do Céu da semana de 04 a 10 de agosto:
- Domingo (04): Vênus em Virgem
- Domingo (04): Lua Nova em Leão
- Segunda-feira (05): Mercúrio retrógrado em Virgem
- Toda a semana: Mercúrio em conjunção com Virgem
- Toda a semana: Sol em sextil com Marte e Júpiter
A seguir, você poderá conferir as previsões coletivas do Céu da semana de 04 a 10 de agosto, que valem para todos.
Se quiser saber como esses trânsitos atuam, especificamente, na sua vida, confira gratuitamente o seu Horóscopo Personalizado.
Agora, veja em detalhes os movimentos mais importantes do Céu da semana de 04 a 10 de agosto, que você pode conferir no vídeo e no texto a seguir.
Foco no eu na Lua Nova em Leão
Aqui temos muito forte energia leonina, pois o Sol está em Leão, a Lua Nova ocorre em Leão e Vênus ainda está em Leão no mapa da Lua Nova (Vênus muda para Virgem bem no final da noite do dia 04).
Portanto, neste mês, temos esse lado leonino de pensar mais em si. No entanto, Vênus estará em uma quadratura com Urano, o que pode significar rupturas, além de reflexões sobre o que precisamos encerrar ou alterar.
Reflita sobre quais parcerias e relações vale a pena manter ou se há mudanças a serem feitas.
A Lua Nova para o Brasil
Com base no mapa da Lua Nova para o Brasil, veja algumas possibilidades que podemos ter especialmente no nosso país.
- Aumento de imprevistos em agosto, em função da quadratura de Vênus com Urano;
- Rompimentos e/ou alterações em algo que não está bom o suficiente, por causa da busca por qualidade característica de Mercúrio em Virgem e do Ascendente em Virgem.
Vale lembrar que a Lua Nova acontece na Casa 12 desse Mapa, trazendo à tona o que está dentro da pessoa: como que estou realmente me sentindo?
Confira situações que podem refletir isso, na prática, neste mês de agosto:
- Mudanças;
- Vulnerabilidade;
- Doenças;
- Imprevistos;
- Questões psicológicas vindo à tona;
- E, do lado positivo, favorecimento de terapias, meditação e de um encontro mais autêntico consigo mesmo.
Em todos esses casos, haverá a oportunidade de reflexão e, possivelmente, alguns insights para mudanças e transformações.
Razão em alta com Vênus em Virgem
Nas compras:
- as pessoas serão mais criteriosas e econômicas;
- quem vende precisará de mais habilidade para convencer, embora esteja com maior poder de comunicação nesta semana, pela conjunção de Vênus com Mercúrio.
- temos a oportunidade de aperfeiçoamento;
- conversas sobre o que melhorar na rotina podem levar a bons resultados;
- as pessoas ficam um pouquinho mais exigentes nas paqueras e atentas aos detalhes; por isso, não vacile neles.
- haverá o ímpeto de fazer bem feito o que quer que seja; apreço pelo trabalho e melhora estética.
- Por fim, é preciso tomar cuidado com palavras, roupas, detalhes e atitudes, em todos os âmbitos, pois tudo isso estará sendo observado.
Mercúrio retrógrado de agosto 2024 chegou
Portanto, durante todo mês de agosto, podemos ter problemas como:
- atrasos com transportes,
- internet fora do ar,
- queda de sistemas,
- aparelhos travados;
- vai e vem em procedimentos e trabalho;
- revisão de processos;
- retorno de coisas do passado
Ao final deste texto, mostramos como acessar seu Horóscopo Personalizado gratuitamente para ver como Mercúrio retrógrado vai agir na sua vida.
Conversas agradáveis e produtivas com Mercúrio/Vênus
Para compensar os atrapalhos da retrogradação, temos a conjunção entre Mercúrio e Vênus, ambos no signo de Virgem. Esse aspecto exato ocorre na quinta-feira (08), mas reverbera durante toda a semana.
Enquanto Vênus tem a ver com charme, prazer e vida social, Mercúrio está ligado à comunicação. Por isso, é uma combinação interessante, de boas trocas, com mais interesse cultural e pelo conhecimento, especialmente sobre coisas úteis (Virgem).
Então, haverá um lado sociável, porém, voltado a trocas produtivas e reflexivas, podendo surgir dicas interessantes que ajudem no nosso aperfeiçoamento. Aproveite os bons momentos e as interações sociais!
Confiança em bons aspectos do Sol
Ao longo da semana, o Sol forma sextil com Marte e Júpiter em Gêmeos. Esse é um aspecto de muita força e confiança!
Portanto, apesar das possíveis rupturas e mudanças que Vênus/Urano trazem, Sol/Júpiter traz uma energia de confiança e positividade.
Assim, quem não estiver muito contente, pode conseguir perceber e trabalhar suas fraquezas.
Para os otimistas de carteirinha, como eu, temos energia de sobra, vitalidade e bom humor, mesmo com os pequenos percalços inevitáveis de Mercúrio retrógrado. Portanto, a paciência é a chave para viver esse período conturbado.
E na SUA vida?
Algumas áreas da sua vida podem sentir mais os efeitos desses trânsitos. De Mercúrio retrógrado à Lua Nova, você encontra todas as previsões personalizadas para a sua vida no Horóscopo Personare.
São personalizadas porque elas levam em consideração o seu Mapa Astral todo (e não só um signo), comparando como os movimentos dos planetas agora conversam com a posição dos planetas no momento do seu nascimento.
Para aproveitar a energia positiva que o Sol traz nesta semana, a dica é conferir no Horóscopo Personalizado onde o astro-rei está passando agora pelo seu mapa.
O acesso é simples e gratuito. Basta seguir o passo a passo:
Faça login ou cadastre seus dados no Horóscopo Personalizado.
Depois, procure por Sol e Mercúrio entre os trânsitos ativos no menu roxo à direita.
O Sol estará passando por uma Casa (no exemplo abaixo, está na Casa 11).
Clique nesse trânsito para ver o que ele significa para você.
E se você quiser saber ver as previsões personalizadas para Mercúrio retrógrado na sua vida, procure pelo trânsito de Mercúrio no seu Horóscopo. Você encontrará uma análise específica para este momento em que o planeta está retrógrado.
Vanessa Tuleski*
*Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do [email protected]