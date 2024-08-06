Começa Mercúrio retrógrado: o Céu da semana de 4 a 10 de agosto

Começa Mercúrio retrógrado: o Céu da semana de 04 a 10 de agosto Crédito: Personare

Resumo do Céu da semana de 04 a 10 de agosto:

Domingo (04): Vênus em Virgem

Domingo (04): Lua Nova em Leão



Segunda-feira (05): Mercúrio retrógrado em Virgem



Toda a semana: Mercúrio em conjunção com Virgem



Toda a semana: Sol em sextil com Marte e Júpiter



A seguir, você poderá conferir as previsões coletivas do Céu da semana de 04 a 10 de agosto, que valem para todos.

Agora, veja em detalhes os movimentos mais importantes do Céu da semana de 04 a 10 de agosto, que você pode conferir no vídeo e no texto a seguir.

Foco no eu na Lua Nova em Leão

Aqui temos muito forte energia leonina, pois o Sol está em Leão, a Lua Nova ocorre em Leão e Vênus ainda está em Leão no mapa da Lua Nova (Vênus muda para Virgem bem no final da noite do dia 04).

Portanto, neste mês, temos esse lado leonino de pensar mais em si. No entanto, Vênus estará em uma quadratura com Urano, o que pode significar rupturas, além de reflexões sobre o que precisamos encerrar ou alterar.

Reflita sobre quais parcerias e relações vale a pena manter ou se há mudanças a serem feitas.

A Lua Nova para o Brasil

Com base no mapa da Lua Nova para o Brasil, veja algumas possibilidades que podemos ter especialmente no nosso país.

Aumento de imprevistos em agosto, em função da quadratura de Vênus com Urano;

Rompimentos e/ou alterações em algo que não está bom o suficiente, por causa da busca por qualidade característica de Mercúrio em Virgem e do Ascendente em Virgem.



Vale lembrar que a Lua Nova acontece na Casa 12 desse Mapa, trazendo à tona o que está dentro da pessoa: como que estou realmente me sentindo?

Confira situações que podem refletir isso, na prática, neste mês de agosto:

Mudanças;

Vulnerabilidade;



Doenças;



Imprevistos;



Questões psicológicas vindo à tona;



E, do lado positivo, favorecimento de terapias, meditação e de um encontro mais autêntico consigo mesmo.



Em todos esses casos, haverá a oportunidade de reflexão e, possivelmente, alguns insights para mudanças e transformações.

Razão em alta com Vênus em Virgem

Nas compras:

as pessoas serão mais criteriosas e econômicas;



quem vende precisará de mais habilidade para convencer, embora esteja com maior poder de comunicação nesta semana, pela conjunção de Vênus com Mercúrio.

No amor:

temos a oportunidade de aperfeiçoamento;



conversas sobre o que melhorar na rotina podem levar a bons resultados;



as pessoas ficam um pouquinho mais exigentes nas paqueras e atentas aos detalhes; por isso, não vacile neles.

No trabalho:

haverá o ímpeto de fazer bem feito o que quer que seja; apreço pelo trabalho e melhora estética.



Por fim, é preciso tomar cuidado com palavras, roupas, detalhes e atitudes, em todos os âmbitos, pois tudo isso estará sendo observado.



Mercúrio retrógrado de agosto 2024 chegou

Portanto, durante todo mês de agosto, podemos ter problemas como:

atrasos com transportes,

internet fora do ar,



queda de sistemas,



aparelhos travados;



vai e vem em procedimentos e trabalho;



revisão de processos;

retorno de coisas do passado



Conversas agradáveis e produtivas com Mercúrio/Vênus

Enquanto Vênus tem a ver com charme, prazer e vida social, Mercúrio está ligado à comunicação. Por isso, é uma combinação interessante, de boas trocas, com mais interesse cultural e pelo conhecimento, especialmente sobre coisas úteis (Virgem).

Então, haverá um lado sociável, porém, voltado a trocas produtivas e reflexivas, podendo surgir dicas interessantes que ajudem no nosso aperfeiçoamento. Aproveite os bons momentos e as interações sociais!

Confiança em bons aspectos do Sol

Portanto, apesar das possíveis rupturas e mudanças que Vênus/Urano trazem, Sol/Júpiter traz uma energia de confiança e positividade.

Assim, quem não estiver muito contente, pode conseguir perceber e trabalhar suas fraquezas.

E na SUA vida?

Algumas áreas da sua vida podem sentir mais os efeitos desses trânsitos. De Mercúrio retrógrado à Lua Nova, você encontra todas as previsões personalizadas para a sua vida no Horóscopo Personare.

São personalizadas porque elas levam em consideração o seu Mapa Astral todo (e não só um signo), comparando como os movimentos dos planetas agora conversam com a posição dos planetas no momento do seu nascimento.

O acesso é simples e gratuito. Basta seguir o passo a passo:

Faça login ou cadastre seus dados no Horóscopo Personalizado.

Depois, procure por Sol e Mercúrio entre os trânsitos ativos no menu roxo à direita.

O Sol estará passando por uma Casa (no exemplo abaixo, está na Casa 11).

Clique nesse trânsito para ver o que ele significa para você.

E se você quiser saber ver as previsões personalizadas para Mercúrio retrógrado na sua vida, procure pelo trânsito de Mercúrio no seu Horóscopo. Você encontrará uma análise específica para este momento em que o planeta está retrógrado.

Vanessa Tuleski*