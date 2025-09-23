Primavera

Feng Shui de Primavera: o que mudar na decoração de casa?

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:41

O Feng shui de Primavera é uma oportunidade perfeita para revitalizar nossos espaços e alinhar a energia da casa com a energia renovadora da estação.

Além disso, estimular a energia da Primavera em nossa casa e local de trabalho nos ajuda a expandir nossos sonhos, materializar as conquistas e trazer mais leveza para nossos relacionamentos.

Como o Feng Shui se insere nas estações

Nosso bem-estar é afetado pela qualidade energética dos ambientes, e ela varia ao longo do ano. Por isso, cuidar da casa e adaptar a decoração às diferentes estações do ano ajuda a aproveitar melhor os fluxos de energia de cada fase.

No verão, quando os dias são mais longos e a temperatura é mais quente, nosso corpo naturalmente se volta para fora, dispersando energia e calor para se refrescar.

No outono, a tendência é começar a se voltar para dentro e guardar energia. É a época de colher e estocar os grãos.

O inverno nos leva a uma natural introspecção. Ficamos mais tempo dentro de ambientes fechados, preservando o precioso calor de nosso corpo.

Na primavera, somos envolvidos pela expansão da natureza, com seus brotos, flores, pássaros cantando. A vida volta a pulsar e brilhar. A semente deixa a escuridão da terra e se expande em direção à luz.

Ou seja, podemos nos alinhar aos movimentos da natureza, e fazer nossa casa refletir essa expansão e alegria. Isso com certeza resultará em benefícios para nossa saúde e nosso estado emocional.

A energia da Primavera

Na metafísica chinesa, o ciclo da energia é composto por cinco fases ou cinco elementos (e não somente 4, como na alquimia ocidental).

O elemento associado à primavera é a Árvore. Os outros elementos incluem o Fogo (verão), Metal (outono) e Água (inverno), enquanto a Terra representa as transições entre as estações.

No Feng Shui, assim como na natureza, a Primavera e o elemento Árvore estão associadas ao romance e à beleza.

A energia da Árvore pode ser suave como a brisa que acaricia o rosto, e também penetrante como o vento que passa pelas frestas das portas e alcança seu destino. Romântica como as flores, e destemida como os galhos que alcançam as alturas em busca do sol.

Dicas práticas de Feng Shui de Primavera

Vejamos, então, o que podemos incluir em nossos ambientes para ativar a energia positiva da Primavera.

Decoração na sua casa

Cada uma das cinco fases do Feng Shui está relacionada a determinadas cores, formatos e materiais. Usar as características de cada estação ajuda a emanar a energia daquele elemento para o ambiente. Então, invista nesses aspectos associados à Árvore:

Cores: todos os tons de verde, azul turquesa, azul piscina

Materiais: plantas vivas, palmeiras, árvores, bambu

Formatos: colunas, retângulos alongados e listras verticais

Dicas para o home office

Para favorecer os estudos, tornar a escrita mais fluida, aumentar as chances de passar num concurso ou numa prova e liberar a criatividade para trabalhos artísticos, inclua no ambiente:

Um bambu da sorte num jarro de vidro, com água fresca

Uma miniatura de pagode chinês (aquela uma torre com múltiplas beiradas) e, se for verde ou de jade, é ainda melhor

Objetos verdes e azuis na mesa de estudo ou de trabalho

Música com sons de flauta e água

Uma manta verde ou turquesa (pode ser listrada) sobre sua cadeira

Decoração atrair romance

A Primavera está excelente para trazer mais romance ao seu relacionamento, que anda morno, ou para atrair mais romance para sua vida, aumentando seu magnetismo pessoal. Então, para isso, use no seu quarto ou na sala:

Um jarro com flores lindas e frescas. Mantenha a água sempre limpa e troque as flores assim que começarem a murchar.

As flores de destaque do arranjo devem ser em número par, simbolizando o equilíbrio de yin & yang.

Você pode mesclar folhagens verdes com flores em tons de rosa, vermelho e laranja.

Não sendo possível manter flores frescas no local, busque um quadro com uma bela imagem de um ramo de flor-de-pessegueiro, porque, no Feng Shui, ela simboliza o romance ideal.

Reorganize os espaços

Mas não adianta acrescentar flores ou bambus, se a energia parada do inverno continuar predominando nos ambientes. Precisamos despertar a casa, para que ela fique inteira vibrante, cheia de energia. Deixo aqui algumas dicas bem úteis:

Faça uma grande faxina, daquelas que arrasta todos os móveis e tira os objetos das estantes.

Deixe os armários e gavetas abertos por algumas horas e dê uma sacudida nas roupas.

Use água com um pouco de sal grosso para limpeza do piso.

Em seguida, passe por todos os cômodos um incenso de boa qualidade, ou um spray com óleo essencial. Veja aqui alguns óleos essenciais e suas aplicações.

Reserve um dia e separe objetos que não usa mais, para doar ou vender, porque podem provocar dificuldades financeiras ou problemas de saúde.

Arrume a bagunça! Som, organizar sua casa pode trazer mais felicidade.

É muito importante abrir as janelas algumas horas por dia para renovar o ar. O ideal é fazê-lo pela manhã, quando o ar da cidade está mais limpo. Essa simples providência te deixará mais bem-disposto para começar o dia, na vibração da primavera!

Flores e plantas para a Primavera

Se você é do tipo que ama plantas e quer aproveitar a Primavera para encher a casa de flores, veja aqui as plantas e flores mais favoráveis a cada ambiente.

Esse é só o começo!

O Feng Shui Tradicional Chinês é um estudo complexo sobre as informações e potenciais dos ambientes.

Esse artigo pode te ajudar a promover pequenas mudanças e melhorar a energia, mas não substitui uma consultoria profissional de Feng Shui, que pode identificar potenciais específicos de cada imóvel.

