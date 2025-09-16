Ano 9, Mês 9 e eclipses: setembro é a chance de abrir caminhos para destravar o seu ano

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:39
Setembro chega com uma energia rara e poderosa. É o encontro do Ano Universal 9, do Mês Universal 9 e da temporada de eclipses. Esse trio cria um portal de encerramentos e transformações, perfeito para quem quer abrir caminhos para destravar o seu ano.
Esse é o chamado: o que precisa ser liberado agora para que sua vida flua até dezembro e você entre em 2026 mais leve e alinhada?
Numerologia: Ano 9 + Mês 9 = encerramentos em dobro. É a chance de concluir ciclos de vez.
Astrologia: Eclipses em setembro trazem à tona crises e reorganizações que não podem mais ser adiadas, além de encerramentos também.
Energia prática: Quem se abre a esse movimento agora e libera o que não precisa mais encontra mais clareza e força para transformar o último trimestre de 2025.
No dia 07/10, às 20h, Yub Miranda e Carol Senna vão aprofundar tudo isso num live com previsões da Astrologia e da Numerologia até dezembro. Se inscreva gratuitamente neste link e venha entender como virar 2025 com clareza e propósito.
Mesmo sabendo que é hora de seguir em frente, muitas vezes permanecemos presas a situações por bloqueios emocionais ou espirituais.
clareza mental para tomar decisões,
força interior para desapegar do que já terminou,
abertura para novas oportunidades até o fim do ano.
Setembro, com a vibração do 9 e empurrão dos eclipses, amplia ainda mais esse efeito. É o momento ideal para abrir caminhos para destravar o seu ano.
De 14 a 21 de setembro, vou conduzir um novo grupo online com práticas terapêuticas que incluem:
Limpeza energética para soltar bloqueios,
Suporte vibracional para fortalecer sua energia,
Ativações espirituais para alinhar corpo, mente e espírito.
Tudo de forma simples, sem exposição pessoal e acessível a qualquer nível de experiência espiritual.
Ao longo dos meus atendimentos e grupos, já vi muitas pessoas viverem mudanças significativas depois de uma limpeza energética.
Em alguns casos, eram pessoas que se sentiam travadas no trabalho, sem conseguir avançar, e pouco tempo depois do processo começaram a receber novas propostas e oportunidades.
Também acompanhei histórias na área afetiva: pessoas que carregavam mágoas ou inseguranças e, ao liberar esses bloqueios, conseguiram se abrir novamente para relações mais leves e saudáveis.
Outros relatos muito comuns são de quem chega se sentindo cansado, sem clareza e com dificuldade para tomar decisões — e sai com mais disposição, confiança e foco para dar os próximos passos.
Muitas vezes, padrões que pareciam se repetir sem fim, seja na vida financeira, seja em questões familiares, começam a se dissolver após esse realinhamento energético.
De forma geral, o que mais escuto nos feedbacks é a sensação de leveza imediata e a percepção de que agora é possível, sim, abrir caminhos para destravar o seu ano.
O próximo ano será um Ano Universal 1, que marca o início de um novo ciclo de 9 anos.Quem aproveita setembro para se reorganizar energeticamente entra em 2026 com mais:
clareza | confiança | espaço para novos projetos e relações.
Em resumo
Setembro é um portal de encerramentos e renascimentos. Entre eclipses e a força do número 9, esse é o mês ideal para abrir caminhos para destravar o seu ano e se preparar para iniciar 2026 com leveza, propósito e energia renovada.
