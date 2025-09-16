Horóscopo

Ano 9, Mês 9 e eclipses: setembro é a chance de abrir caminhos para destravar o seu ano

Setembro traz Ano 9, Mês 9 e eclipses. Descubra como abrir caminhos para destravar o seu ano e se preparar para 2026.

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:39

Setembro chega com uma energia rara e poderosa. É o encontro do Ano Universal 9, do Mês Universal 9 e da temporada de eclipses. Esse trio cria um portal de encerramentos e transformações, perfeito para quem quer abrir caminhos para destravar o seu ano.

Esse é o chamado: o que precisa ser liberado agora para que sua vida flua até dezembro e você entre em 2026 mais leve e alinhada?

Por que setembro é decisivo para destravar 2025?

Numerologia: Ano 9 + Mês 9 = encerramentos em dobro. É a chance de concluir ciclos de vez.

Energia prática: Quem se abre a esse movimento agora e libera o que não precisa mais encontra mais clareza e força para transformar o último trimestre de 2025.

No dia 07/10, às 20h, Yub Miranda e Carol Senna vão aprofundar tudo isso num live com previsões da Astrologia e da Numerologia até dezembro. Se inscreva gratuitamente neste link e venha entender como virar 2025 com clareza e propósito.

O poder da limpeza energética neste momento

Mesmo sabendo que é hora de seguir em frente, muitas vezes permanecemos presas a situações por bloqueios emocionais ou espirituais.

clareza mental para tomar decisões,

força interior para desapegar do que já terminou,

abertura para novas oportunidades até o fim do ano.

Setembro, com a vibração do 9 e empurrão dos eclipses, amplia ainda mais esse efeito. É o momento ideal para abrir caminhos para destravar o seu ano.

O ciclo Abrindo seus Caminhos em 7 Dias

De 14 a 21 de setembro, vou conduzir um novo grupo online com práticas terapêuticas que incluem:

Limpeza energética para soltar bloqueios,

Suporte vibracional para fortalecer sua energia,

Ativações espirituais para alinhar corpo, mente e espírito.

Tudo de forma simples, sem exposição pessoal e acessível a qualquer nível de experiência espiritual.

Exemplos práticos de quem abriu caminhos

Ao longo dos meus atendimentos e grupos, já vi muitas pessoas viverem mudanças significativas depois de uma limpeza energética.

Em alguns casos, eram pessoas que se sentiam travadas no trabalho, sem conseguir avançar, e pouco tempo depois do processo começaram a receber novas propostas e oportunidades.

Também acompanhei histórias na área afetiva: pessoas que carregavam mágoas ou inseguranças e, ao liberar esses bloqueios, conseguiram se abrir novamente para relações mais leves e saudáveis.

Outros relatos muito comuns são de quem chega se sentindo cansado, sem clareza e com dificuldade para tomar decisões — e sai com mais disposição, confiança e foco para dar os próximos passos.

Muitas vezes, padrões que pareciam se repetir sem fim, seja na vida financeira, seja em questões familiares, começam a se dissolver após esse realinhamento energético.

De forma geral, o que mais escuto nos feedbacks é a sensação de leveza imediata e a percepção de que agora é possível, sim, abrir caminhos para destravar o seu ano.

Por que agir agora prepara o terreno para 2026?

O próximo ano será um Ano Universal 1, que marca o início de um novo ciclo de 9 anos.Quem aproveita setembro para se reorganizar energeticamente entra em 2026 com mais:

clareza | confiança | espaço para novos projetos e relações.

Em resumo

Setembro é um portal de encerramentos e renascimentos. Entre eclipses e a força do número 9, esse é o mês ideal para abrir caminhos para destravar o seu ano e se preparar para iniciar 2026 com leveza, propósito e energia renovada.

