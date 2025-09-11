Astrologia

Conheça o anjo da guarda do signo de Libra

Anael inspira a busca por equilíbrio, relacionamentos harmônicos e decisões justas

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:38

O anjo da guarda de Libra inspira a busca por equilíbrio Crédito: Imagem: vectorfusionart | Shutterstock

O conceito de anjo da guarda está presente em diversas culturas e religiões, o qual é frequentemente descrito como um ser celestial designado para proteger e guiar uma pessoa ao longo de sua vida. Diversas tradições espirituais acreditam que esses seres oferecem proteção divina, ajudando a evitar perigos e oferecendo conforto em momentos difíceis.

Para muitos, a ideia de um anjo da guarda traz uma sensação de segurança e conexão com algo maior, sendo símbolo de fé e esperança. Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Anael é o anjo da harmonia de Libra.

A aura de amor e justiça de Anael inspira a busca por equilíbrio, relacionamentos harmônicos e decisões justas. Ele é favorável espiritualmente para os librianos que buscam harmonia em suas vidas e relações, pois promove o amor verdadeiro e orienta na tomada de decisões.

A turmalina rosa amplifica a confiança e a compreensão no amor, podendo ser usada para fortalecer a conexão com o anjo Anael Crédito: Imagem: daniiD | Shutterstock

Dicas para a conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Anael, anjo guardião dos nativos de Libra . Confira!

Incenso: maçã com canela, uma fragrância suave que intensifica a energia amorosa;

Cristal: turmalina rosa, poderosa pedra que amplifica a confiança e a compreensão no amor;

Cores: os librianos devem se vestir com tons suaves de azul ou rosa, pois essas cores refletem paz e equilíbrio para o dia;

Ritual semanal: nas sextas-feiras, os nativos devem levar no bolso 3 sementes de maçã para fortalecer a confiança;

Salmos e orações: os librianos devem tirar um tempo no dia para ler e refletir sobre o Salmo 37, sintonizando a alma com a energia amorosa e justa de Anael.