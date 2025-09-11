Conheça o anjo da guarda do signo de Libra

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:38
O conceito de anjo da guarda está presente em diversas culturas e religiões, o qual é frequentemente descrito como um ser celestial designado para proteger e guiar uma pessoa ao longo de sua vida. Diversas tradições espirituais acreditam que esses seres oferecem proteção divina, ajudando a evitar perigos e oferecendo conforto em momentos difíceis.
Para muitos, a ideia de um anjo da guarda traz uma sensação de segurança e conexão com algo maior, sendo símbolo de fé e esperança. Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Anael é o anjo da harmonia de Libra.
A aura de amor e justiça de Anael inspira a busca por equilíbrio, relacionamentos harmônicos e decisões justas. Ele é favorável espiritualmente para os librianos que buscam harmonia em suas vidas e relações, pois promove o amor verdadeiro e orienta na tomada de decisões.
A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Anael, anjo guardião dos nativos de Libra . Confira!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta