Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 15 a 21 de setembro de 2025

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:38
Para esta semana, as cartas falam sobre responsabilidade e maturidade. Segundo Mestre Ravi Vidya, será necessário assumir compromissos e lidar com escolhas importantes. A energia geral será de organização e direcionamento, preparando o terreno para um ciclo mais fértil.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
A introspecção será necessária. A carta da “Torre” indica a necessidade de analisar e se distanciar de situações confusas. Será uma boa semana para refletir, reorganizar a vida e se conectar com a espiritualidade. O silêncio trará respostas.
Compromissos e alianças ganharão força. Poderá haver a assinatura de um contrato, o fortalecimento de uma parceria ou uma decisão importante no campo afetivo . A carta do “Anel” reforça que vínculos sólidos serão construídos.
A sensibilidade e a intuição estarão ampliadas. A carta da “Lua” inspira a criatividade e fortalece a percepção, mas também alerta contra ilusões. Será importante separar o que é real do que é apenas fantasia. Escute sua voz interior, mas mantenha os pés no chão.
A busca por harmonia e paz será central. Será uma semana propícia para resolver conflitos e restabelecer o equilíbrio . A carta dos “Lírios” também fala de maturidade e serenidade, trazendo uma energia de calmaria após períodos turbulentos.
Movimento, novidades e convites chegarão de forma rápida. A carta do “Cavaleiro” anuncia dinamismo e ação, exigindo respostas ágeis. Será uma semana para avançar, mas também para se adaptar a mudanças inesperadas.
Soluções importantes estarão ao seu alcance. A carta da “Chave” indica aberturas, decisões e a oportunidade de resolver problemas que pareciam travados. Será o momento de assumir o controle e dar o próximo passo.
Um período de brilho e reconhecimento se abrirá. A carta do “Sol” ilumina seus caminhos, trazendo conquistas e clareza. Será uma semana para mostrar a sua força, mas também para valorizar quem caminha ao seu lado.
A atenção precisará ser redobrada em situações ambíguas. A carta da “Raposa” pede análise e cautela, especialmente no trabalho. Não revele seus planos a todos e observe antes de agir. A inteligência estratégica será sua maior aliada.
Estudos, segredos e aprendizados marcarão o período. A carta do “Livro” pode indicar informações que chegam de forma discreta, mas que são essenciais. Será uma semana excelente para se dedicar ao conhecimento ou resolver questões burocráticas.
Encerramentos se tornarão inevitáveis. A carta da “Foice” indica a necessidade de cortar o que não tem mais função. Será um momento de escolhas firmes , mas que abrirão espaço para um novo ciclo de crescimento.
A lealdade estará em destaque. Amizades e parcerias verdadeiras se fortalecerão, trazendo apoio. Será uma semana para valorizar quem está ao seu lado e para oferecer ajuda a quem precisar.
Um período de incertezas poderá trazer ansiedade . A carta das “Nuvens” indica confusão temporária, mas que logo se desfaz. Será melhor evitar decisões impulsivas e aguardar a clareza antes de agir.
Ravi Vidya
O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrar clareza e orientação em suas vidas.
