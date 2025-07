Horóscopo

Água solarizada: como energizar sua água e melhorar seu bem-estar

Técnica é capaz de amenizar depressão e desânimo, além de dar mais coragem, calma e equilíbrio

Publicado em 13 de julho de 2025 às 16:00

Você sabia que a água pode ser energizada pelo sol para melhorar seu equilíbrio, disposição e até aumentar sua tranquilidade? O nome dessa prática é água solarizada.>

Ao associar água, sol e o poder das cores, temos uma maneira simples e eficaz de revitalizar corpo e mente. Aqui, você vai entender como esse método que pode transformar sua energia e bem-estar.>

A água solarizada é uma técnica natural que energiza a água utilizando a luz solar, potencializada pelo uso de vidro colorido. >

Ao expor a água à luz solar, ela absorve as propriedades energéticas da luz, trazendo benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. >

Esse processo é ideal para quem busca aumentar a disposição, equilibrar as emoções e melhorar o bem-estar geral.>

Saba como fazer sua água solarizada utilizando a Cromoterapia.>

O que é Água Solarizada?

A água solarizada é um método simples e natural de energizar a água utilizando a luz do sol. Quando a água é exposta aos raios solares, ela adquire as propriedades energéticas da luz solar, promovendo equilíbrio e bem-estar.>

Essa prática se baseia na ideia de que a luz solar tem o poder de purificar, revitalizar e renovar o organismo, trazendo benefícios tanto para o corpo quanto para a mente.>

A prática de água solarizada tem raízes em práticas terapêuticas antigas, como o Ayurveda, que utiliza a energia do sol para purificar e revitalizar a água, com o intuito de equilibrar os doshas (vata, pitta e kapha).>

Além disso, ao usar a Cromoterapia, que envolve a aplicação de cores terapêuticas, você pode potencializar os efeitos da água solarizada. Cada cor tem propriedades energéticas específicas que podem influenciar o equilíbrio emocional e físico.>

Quais os benefícios da Água Solarizada?

A água solarizada oferece uma série de benefícios para o corpo e a mente. Entre eles, ajuda a renovar sua energia, melhorar a disposição e equilibrar as emoções.>

Veja os principais benefícios:>

Renova a energia do corpo: a luz solar revitaliza o organismo e melhora a disposição.>

Equilíbrio emocional: a Cromoterapia, com o uso das cores, ajuda a trabalhar emoções como calma, coragem e tranquilidade.>

Melhora o estado mental: a água solarizada pode aliviar sentimentos de desânimo e aumentar a serenidade.>

Potencializa a cura: ao equilibrar os chakras (centros de energia do corpo), a água solarizada contribui para o equilíbrio físico e mental.>

Água solarizada e estudos científicos

Embora a prática de energizar a água com a luz solar seja tradicionalmente associada à Cromoterapia e ao Ayurveda, estudos científicos também investigam os efeitos terapêuticos da exposição solar na água.>

“Estudos demonstram que a luz solar pode modificar as propriedades químicas e físicas da água. Por exemplo, a radiação ultravioleta (UV) pode alterar a estrutura molecular da água, tornando-a mais purificada e biologicamente ativa, conforme um estudo publicado no National Center for Biotechnology Information.>

No entanto, há muita desinformação sobre o assunto também. Recentemente o G1 divulgou que é fake o vídeo que circulou em março de 2025 nas redes sociais afirmando que ingerir água solarizada regula os hormônios e evita a queda de cabelo.>

Como funciona a água solarizada?

Quando a água é exposta à luz do sol, ela adquire as propriedades energéticas da luz solar filtrada através do vidro colorido. >

A luz solar é um poderoso agente purificador e revitalizante, que energiza a água e a torna um veículo para a transmissão de vibrações específicas, dependendo da cor do vidro utilizado. >

Assim, a água, sendo um condutor natural de energia, pode acumular tanto energias positivas quanto negativas, e, por isso, é considerada um acumulador energético.>

Por isso, a água solarizada funciona equilibrando os chakras e impactando positivamente a energia do corpo e da mente. >

No processo de energização, é possível escolher a cor do vidro, já que cada cor tem uma vibração específica, que pode tratar diferentes aspectos emocionais e físicos.>

Significado das cores dos vidros

Vermelho: Estimulante, afasta a depressão e o desânimo. Além disso, está associado a conquistas, paixões e sexualidade.>

Amarelo: Ativa processos mentais, afasta ideias fixas e melhora a capacidade de raciocínio. Além disso, está relacionado à inteligência, estudo e criatividade.>

Laranja: Restauradora e regeneradora, ajuda na recuperação e traz autoconfiança e autoestima. Por isso, é a cor da coragem e da superação de desafios.>

Verde: Calmante e equilibradora, melhora o estado físico e energiza corpo e alma.>

Azul: Traz equilíbrio, paciência e serenidade. Além disso, acalma o corpo e a mente, sendo útil contra insônia e estresse.>

Índigo: Trabalha o equilíbrio energético, a intuição e a purificação de ambientes.>

Violeta: Profundamente espiritual, ajuda a restaurar a conexão com forças divinas e a cura espiritual.>

Rosa: Foca na afetividade, amor e harmonia. Por isso, ajuda a equilibrar relacionamentos pessoais e profissionais.>

Como preparar a água solarizada

Então agora que você conhece os benefícios, veja o passo a passo para preparar sua água solarizada em casa:>

1. Preparando a garrafa>

Escolha uma garrafa de vidro transparente e coloque água mineral. Então envolva a garrafa com papel celofane da cor desejada ou utilize garrafas já coloridas. >

Importante: evite garrafas de plástico, pois o plástico pode liberar substâncias tóxicas que interferem na energia da água.>

2. Expondo ao Sol>

Tampe a garrafa e coloque-a sob o sol. A duração da exposição depende da intensidade do sol:>

Sol forte: pelo menos 1 hora.>

Sol fraco: mais tempo.>

Dia nublado: pode ser necessário mais tempo.>

A melhor hora para expor a garrafa é pela manhã (8h-10h) no inverno e após as 15h no verão.>

Dica: colocar uma pedra de gelo na água pode ajudar a acelerar o processo. Quando o gelo derreter, a água estará pronta para consumo.>

3. Energizando a Água>

Quando a luz solar filtra através do vidro colorido, ela energiza a água, carregando-a com as propriedades da cor escolhida. >

A água, como condutora de energia, retém as vibrações solares, que podem ser tanto positivas quanto negativas, dependendo da cor.>

Importante: não ferva ou congele a água solarizada, pois isso pode neutralizar os efeitos energéticos.>

Como consumir água solarizada

Para aproveitar ao máximo os benefícios da água solarizada, recomenda-se consumir de um a dois copos por dia, durante um período de 15 a 30 dias.>

Comece com a cor verde para equilibrar o corpo e depois experimente outras cores conforme suas necessidades emocionais. >

Exemplo:>

Manhã: Água solarizada com vidro verde para equilíbrio.>

Noite: Água solarizada com vidro azul para serenidade e descanso.>

Assim, ao alternar as cores ao longo do dia pode potencializar os efeitos terapêuticos.>

Prazo de validade da água solarizada

A validade da água solarizada depende da cor do vidro utilizado. Confira os prazos de validade:>

Cores quentes (vermelho, laranja, amarelo): Se refrigerada, dura até uma semana. Mas à temperatura ambiente, consuma em até dois dias.>

Cores frias (azul, índigo, violeta): Se refrigerada, dura até uma semana. Mas à temperatura ambiente, consuma entre três e quatro dias.>

Verde e rosa: Dura até uma semana, tanto na geladeira quanto à temperatura ambiente.>

Não perca a oportunidade de transformar sua saúde com a energia do sol. Experimente agora a prática de água solarizada e sinta os benefícios!>

Experimente!

A água solarizada é uma maneira simples e eficaz de aproveitar a energia do sol para equilibrar seu corpo e mente. >

Incorporando esse ritual diário em sua rotina, você pode promover a renovação e vitalização do organismo, além de melhorar seu bem-estar emocional. >

Lembre-se de que cada cor tem um efeito específico, permitindo personalizar o processo conforme suas necessidades.>

Está pronto para incorporar a água solarizada na sua rotina? Se precisar de ajuda para escolher as cores certas, entre em contato comigo e vamos juntos encontrar o equilíbrio que você busca!>

Perguntas Frequentes sobre água solarizada

1. Quais os benefícios da água solarizada?>

A água solarizada ajuda a renovar a energia do corpo, equilibrar as emoções e melhorar a disposição.>

2. Como escolher a cor do vidro para energizar a água?>

Cada cor tem um efeito terapêutico específico. Portanto, escolha a cor com base nas suas necessidades emocionais e físicas (ex: verde para equilíbrio, azul para serenidade).>

3. Quanto tempo a água solarizada dura?>

A validade depende da cor do vidro. As cores quentes duram até dois dias à temperatura ambiente e até uma semana refrigeradas. Já as cores frias duram de três a quatro dias à temperatura ambiente e até uma semana refrigeradas.>

4. Posso beber água solarizada todos os dias?>

Sim! Você pode consumir de um a dois copos por dia, alternando as cores conforme necessário para diferentes objetivos emocionais e físicos.>

