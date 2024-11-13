Como sair da estagnação: um guia para dias de baixa energia Crédito: Personare

Você já teve aquela sensação de olhar para o computador e pensar que o sofá parece muito mais atraente? Ou acordou sem a menor vontade de encarar o dia? Então, para dias esse dia, compartilho a seguir dicas de como sair da estagnação.

Mas, caso você perceba que a estagnação está perdurando por muitos dias, não hesite em procurar ajuda especializada.

Por que entramos em estado de estagnação

Nosso Campo Energético é um sistema fascinante e perfeito que funciona em ciclos , assim como as estações do ano. E, da mesma forma que a natureza, às vezes entramos em um período de aparente dormência. Mas o que realmente pode estar acontecendo?

Ciclo energético desregulado: assim como o jet lag de uma viagem, nosso Campo Energético pode entrar nesse modo para se autorregular.

Ativadores em baixa: as frequências que ativam nossa motivação podem estar em incoerência ou desarmonia, deixando-nos sem ânimo, mesmo para atividades que normalmente nos animariam.

Campo mental sobrecarregado: tomar decisões constantes pode ser exaustivo. Quando nosso campo mental está sobrecarregado, ele pode “travar” para economizar energia.

Como sair da estagnação

Quando você se sente estagnada(o), tentar forçar a produtividade só piora a situação. A chave é criar um ritual de cuidado energético.

Então, aqui está um Protocolo de Cuidado da Energia que você pode seguir quando se sentir a estagnação.

1. Movimente-se com amor

Seu Campo Energético é seu templo, portanto, trate-o com carinho. Experimente:

Uma dança descontraída na sala de casa.

Fazer uma caminhada tranquila no parque.

Qualquer movimento que faça seu coração sorrir. O importante é colocar o Campo Energético em movimento, mesmo que de forma leve.

2. Alimente sua curiosidade

O que faz seus olhos brilharem? Dedique um tempo para:

Ler algumas páginas de um livro inspirador.

Ter uma conversa estimulante com alguém querido.

Deixe sua mente passear por lugares que a encantam. A curiosidade é um poderoso antídoto para a estagnação.

3. Escolha uma ação âncora

Pense em algo simples que, ao realizar, você sinta “Poxa, valeu a pena levantar da cama hoje”. Pode ser:

Criar uma playlist de músicas positivas que alegram.

Ligar para um amigo que você não fala há tempo.

A ação âncora serve como um ponto de partida para reativar sua energia e senso de propósito.

Um convite à gentileza

Entender como sair da estagnação é, acima de tudo, sobre ter compaixão por si. Aceitar que é normal ter dias de baixa energia e tratá-los como oportunidades de autocuidado é essencial.

Experimente diferentes práticas e descubra o que funciona melhor para você.

Lembre-se sempre: sua energia é preciosa. Cuide dela com carinho, e ela cuidará de você. Se precisar de orientação, estou aqui para ajudar.