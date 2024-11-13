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Como sair da estagnação: um guia para dias de baixa energia

Quando você se sente estagnado, tentar forçar a produtividade só piora a situação. Veja aqui um guia para sair da estagnação
Personare

Personare

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:03

Como sair da estagnação: um guia para dias de baixa energia
Como sair da estagnação: um guia para dias de baixa energia Crédito: Personare
Você já teve aquela sensação de olhar para o computador e pensar que o sofá parece muito mais atraente? Ou acordou sem a menor vontade de encarar o dia? Então, para dias esse dia, compartilho a seguir dicas de como sair da estagnação.
Mas saiba que você não está sozinha(o). O estado de estagnação é muito comum, mesmo quando amamos profundamente o que fazemos e estamos seguindo nosso propósito.
Mas, caso você perceba que a estagnação está perdurando por muitos dias, não hesite em procurar ajuda especializada.

Por que entramos em estado de estagnação

Nosso Campo Energético é um sistema fascinante e perfeito que funciona em ciclos, assim como as estações do ano. E, da mesma forma que a natureza, às vezes entramos em um período de aparente dormência. Mas o que realmente pode estar acontecendo?

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Ciclo energético desregulado: assim como o jet lag de uma viagem, nosso Campo Energético pode entrar nesse modo para se autorregular.
Energia densa estagnada: a energia e os hormônios deveriam nos dar um “up” pela manhã. Mas, quando há energia densa estagnada ou em excesso, ela faz justamente o contrário. Talvez seja hora de fazer uma limpeza energética (veja mais aqui).
Ativadores em baixa: as frequências que ativam nossa motivação podem estar em incoerência ou desarmonia, deixando-nos sem ânimo, mesmo para atividades que normalmente nos animariam.
Campo mental sobrecarregado: tomar decisões constantes pode ser exaustivo. Quando nosso campo mental está sobrecarregado, ele pode “travar” para economizar energia.
Cansaço emocional: não é só o corpo que cansa. Nosso campo emocional também pode ficar esgotado ou precisar de cuidados. Descubra aqui se você está com bloqueios emocionais.

Como sair da estagnação

Quando você se sente estagnada(o), tentar forçar a produtividade só piora a situação. A chave é criar um ritual de cuidado energético. 
Então, aqui está um Protocolo de Cuidado da Energia que você pode seguir quando se sentir a estagnação.
1. Movimente-se com amor
Seu Campo Energético é seu templo, portanto, trate-o com carinho. Experimente:
Uma dança descontraída na sala de casa.
Alongamentos suaves.
Fazer uma caminhada tranquila no parque.
Qualquer movimento que faça seu coração sorrir. O importante é colocar o Campo Energético em movimento, mesmo que de forma leve.
2. Alimente sua curiosidade
O que faz seus olhos brilharem? Dedique um tempo para:
Ler algumas páginas de um livro inspirador.
Ter uma conversa estimulante com alguém querido.
Explorar uma nova habilidade ou hobby que te relaxe.
Deixe sua mente passear por lugares que a encantam. A curiosidade é um poderoso antídoto para a estagnação.
3. Escolha uma ação âncora
Pense em algo simples que, ao realizar, você sinta “Poxa, valeu a pena levantar da cama hoje”. Pode ser:
Criar uma playlist de músicas positivas que alegram.
Ligar para um amigo que você não fala há tempo.
Respirar conscientemente por 5 minutos.
A ação âncora serve como um ponto de partida para reativar sua energia e senso de propósito.

Um convite à gentileza

Entender como sair da estagnação é, acima de tudo, sobre ter compaixão por si. Aceitar que é normal ter dias de baixa energia e tratá-los como oportunidades de autocuidado é essencial. 
Experimente diferentes práticas e descubra o que funciona melhor para você.
Lembre-se sempre: sua energia é preciosa. Cuide dela com carinho, e ela cuidará de você. Se precisar de orientação, estou aqui para ajudar.
Simone KobayashiSimone Kobayashi - Especialista em Terapia Vibracional, Terapeuta Holística e Vibracional, Mentora e Autora. Co-criadora de técnicas que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ajuda pessoas a expandirem suas consciências e transformarem suas vidas para alcançar [email protected]

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