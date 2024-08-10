7 melhores óleos essenciais para ansiedade

A aromaterapia usa óleos essenciais para ajudar a tratar sintomas físicos e mentais Crédito: Esin Deniz | Shutterstock

Situações como provas na faculdade, apresentações públicas, questões de saúde, problemas familiares ou amorosos, e momentos estressantes, em geral, podem levar a momentos de ansiedade.

Como a Aromaterapia funciona contra a ansiedade

Quando inalamos um óleo essencial, o aroma segue até o nosso sistema límbico, responsável pelos nossos comportamentos e emoções.

Alguns óleos essenciais, especialmente aqueles extraídos de flores e os cítricos, transformam nosso estado de espírito, pois possuem propriedades calmantes.

Assim, uma pessoa em um momento de ansiedade começa a se sentir mais calma e relaxada.

Os melhores óleos essenciais para ansiedade

Cada óleo essencial possui propriedades terapêuticas específicas. Nesse sentido, fizemos uma lista com os 7 melhores essenciais para ansiedade, que estão divididos em três tipos: de flores, cítricos e amadeirados.

Você pode usar cada um deles de forma isolada ou combinar alguns. Te explico isso logo em seguida no texto.

Óleos essenciais de flores

3. Óleo essencial de Néroli: beneficia todos os problemas emocionais, é um tranquilizante natural para ansiedade, e excelente no combate à insônia causada pela ansiedade. É indicado para a “mente que nunca para”.

Cítricos

5. Óleo essencial de Mandarina: é ansiolítico, ou seja, tem forte ação sedativa nas tensões emocionais.

Amadeirado

Como usar os óleos para ansiedade

A seguir, mostro algumas sugestões de usos da Aromaterapia para ansiedade. Em caso de dúvidas, consulte sempre um aromaterapeuta para orientações.

Pela manhã:

No final de tarde:

Já no final da tarde, quando muitas pessoas sentem vontade de comer algo mais doce por conta da ansiedade, você pode usar óleos vibracionais.

Bata a banana com o abacate com um pouco de leite desnatado

Inclua 2 gotas do óleo essencial vibracional de Laranja Doce e Néroli ou 6 gotas de um composto vibracional voltado para controle da ansiedade em uma receita.

Somente a Aromaterapia Vibracional pode ser usada na ingestão de alimentos com segurança e sem contraindicações.

À noite:

Além disso, se preferir, você pode fazer um creme com:

60g de creme neutro

7 gotas do óleo essencial de Lavanda

6 gotas do óleo essencial de Bergamota ou Laranja Doce

1 gota do óleo essencial de Vetiver

2 gotas do óleo essencial de Néroli