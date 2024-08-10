7 melhores óleos essenciais para ansiedade

Situações como provas na faculdade, apresentações públicas, questões de saúde, problemas familiares ou amorosos, e momentos estressantes, em geral, podem levar a momentos de ansiedade.
No entanto, em casos mais grave e muito frequentes, é necessário um acompanhamento médico, como a psicoterapia ou psiquiatria. Nestes casos, práticas naturais, como a Aromaterapia, podem servir como complemento, acelerando o tratamento ou reduzindo efeitos colaterais.
Como a Aromaterapia funciona contra a ansiedade
Quando inalamos um óleo essencial, o aroma segue até o nosso sistema límbico, responsável pelos nossos comportamentos e emoções.
Alguns óleos essenciais, especialmente aqueles extraídos de flores e os cítricos, transformam nosso estado de espírito, pois possuem propriedades calmantes.
Assim, uma pessoa em um momento de ansiedade começa a se sentir mais calma e relaxada.
Os melhores óleos essenciais para ansiedade
Cada óleo essencial possui propriedades terapêuticas específicas. Nesse sentido, fizemos uma lista com os 7 melhores essenciais para ansiedade, que estão divididos em três tipos: de flores, cítricos e amadeirados.
Você pode usar cada um deles de forma isolada ou combinar alguns. Te explico isso logo em seguida no texto.
Óleos essenciais de flores
3. Óleo essencial de Néroli: beneficia todos os problemas emocionais, é um tranquilizante natural para ansiedade, e excelente no combate à insônia causada pela ansiedade. É indicado para a “mente que nunca para”.
Cítricos
5. Óleo essencial de Mandarina: é ansiolítico, ou seja, tem forte ação sedativa nas tensões emocionais.
Amadeirado
Como usar os óleos para ansiedade
A seguir, mostro algumas sugestões de usos da Aromaterapia para ansiedade. Em caso de dúvidas, consulte sempre um aromaterapeuta para orientações.
Pela manhã:
Uma sugestão é utilizar algum desses óleos no dia a dia em um colar aromático ou no difusor pessoal, pingando apenas 2 gotas diariamente. Principalmente, se for usar pela manhã, opte pelos óleos essenciais cítricos.
No final de tarde:
Já no final da tarde, quando muitas pessoas sentem vontade de comer algo mais doce por conta da ansiedade, você pode usar óleos vibracionais.
Sugiro fazer uma receita de banana com abacate, pois são alimentos que ajudam no combate à ansiedade (veja outros aqui).
- Bata a banana com o abacate com um pouco de leite desnatado
- Inclua 2 gotas do óleo essencial vibracional de Laranja Doce e Néroli ou 6 gotas de um composto vibracional voltado para controle da ansiedade em uma receita.
Somente a Aromaterapia Vibracional pode ser usada na ingestão de alimentos com segurança e sem contraindicações.
À noite:
Além disso, se preferir, você pode fazer um creme com:
- 60g de creme neutro
- 7 gotas do óleo essencial de Lavanda
- 6 gotas do óleo essencial de Bergamota ou Laranja Doce
- 1 gota do óleo essencial de Vetiver
- 2 gotas do óleo essencial de Néroli
Modo de preparo: misture bem e faça uma massagem nos pés antes de dormir.