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Aromaterapia

7 melhores óleos essenciais para ansiedade

Conheça os melhores óleos essenciais para ansiedade e como usá-los no seu dia a dia para ter uma vida mais tranquila
Personare

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Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
A aromaterapia usa óleos essenciais para ajudar a tratar sintomas físicos e mentais Crédito: Esin Deniz | Shutterstock
Quem nunca enfrentou momentos de ansiedade que levante a mão. Mas embora se sentir ansioso ocasionalmente, manter nessa frequência pode ser muito perigoso. Por isso, entre as diversas formas de combate, podemos usar óleos essenciais para controlar a ansiedade.
Mas lembre-se que existem vários níveis de ansiedade. Alguns são mais fáceis de serem tratados e podem ser controlados somente com terapias naturais.
Situações como provas na faculdade, apresentações públicas, questões de saúde, problemas familiares ou amorosos, e momentos estressantes, em geral, podem levar a momentos de ansiedade.
No entanto, em casos mais grave e muito frequentes, é necessário um acompanhamento médico, como a psicoterapia ou psiquiatria. Nestes casos, práticas naturais, como a Aromaterapia, podem servir como complemento, acelerando o tratamento ou reduzindo efeitos colaterais.

Como a Aromaterapia funciona contra a ansiedade

Quando inalamos um óleo essencial, o aroma segue até o nosso sistema límbico, responsável pelos nossos comportamentos e emoções.
Alguns óleos essenciais, especialmente aqueles extraídos de flores e os cítricos, transformam nosso estado de espírito, pois possuem propriedades calmantes.
Assim, uma pessoa em um momento de ansiedade começa a se sentir mais calma e relaxada.
+ Confira aqui um guia completo sobre óleos essenciais e seus usos

Os melhores óleos essenciais para ansiedade

Cada óleo essencial possui propriedades terapêuticas específicas. Nesse sentido, fizemos uma lista com os 7 melhores essenciais para ansiedade, que estão divididos em três tipos: de flores, cítricos e amadeirados.
Você pode usar cada um deles de forma isolada ou combinar alguns. Te explico isso logo em seguida no texto.

Óleos essenciais de flores

1. Óleo essencial de Lavanda: é calmante, relaxante e pode ser utilizado em qualquer estado de ansiedade, ajudando no equilíbrio da mente e do corpo.
2. Óleo essencial de Ylang Ylang: ajuda a aliviar tensões nervosas, ansiedade e problemas relacionados ao estresse. Traz conforto e harmoniza.
3. Óleo essencial de Néroli: beneficia todos os problemas emocionais, é um tranquilizante natural para ansiedade, e excelente no combate à insônia causada pela ansiedade. É indicado para a “mente que nunca para”.

Cítricos

4. Óleo essencial de Bergamota: é um óleo relaxante e calmante, auxiliando no tratamento de situações de estresse, ansiedade e agitação.
5. Óleo essencial de Mandarina: é ansiolítico, ou seja, tem forte ação sedativa nas tensões emocionais.
6. Óleo essencial de Laranja doce: é calmante, diminui o estresse, elimina o medo do desconhecido, é harmonizante e ansiolítico. Afinal, seu odor refrescante ajuda as pessoas a relaxar e descontrair.

Amadeirado

7. Óleo essencial de Vetiver: é sedativo, ajuda nos distúrbios do sono causados pela ansiedade e no esgotamento físico e mental. Além disso, ajuda a amenizar tensões resultantes de estresse, traz clareza mental e equilíbrio, quando as pessoas se sentem desconectadas e sem chão.

Como usar os óleos para ansiedade

A seguir, mostro algumas sugestões de usos da Aromaterapia para ansiedade. Em caso de dúvidas, consulte sempre um aromaterapeuta para orientações.

Pela manhã:

Uma sugestão é utilizar algum desses óleos no dia a dia em um colar aromático ou no difusor pessoal, pingando apenas 2 gotas diariamente. Principalmente, se for usar pela manhã, opte pelos óleos essenciais cítricos.

No final de tarde:

Já no final da tarde, quando muitas pessoas sentem vontade de comer algo mais doce por conta da ansiedade, você pode usar óleos vibracionais.
Sugiro fazer uma receita de banana com abacate, pois são alimentos que ajudam no combate à ansiedade (veja outros aqui).
  • Bata a banana com o abacate com um pouco de leite desnatado
  • Inclua 2 gotas do óleo essencial vibracional de Laranja Doce e Néroli ou 6 gotas de um composto vibracional voltado para controle da ansiedade em uma receita.
Somente a Aromaterapia Vibracional pode ser usada na ingestão de alimentos com segurança e sem contraindicações.

À noite:

Já durante a noite, você pode pingar no difusor elétrico ou reuchaud 5 gotas do óleo essencial de Lavanda e 5 de Bergamota, diluídos em um pouco de água. Porque esses são óleos relaxantes e podem ajudar também no sono.
Além disso, se preferir, você pode fazer um creme com:
  • 60g de creme neutro
  • 7 gotas do óleo essencial de Lavanda
  • 6 gotas do óleo essencial de Bergamota ou Laranja Doce
  • 1 gota do óleo essencial de Vetiver
  • 2 gotas do óleo essencial de Néroli
Modo de preparo: misture bem e faça uma massagem nos pés antes de dormir.

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