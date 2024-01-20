Óleos essenciais para compulsão alimentar: conheça o tratamento complementar Crédito: Personare

Afinal, para muitas pessoas, enfrentar esse problema por conta própria pode ser desafiador. Por isso, é essencial procurar ajuda médica, psicológica ou terapêutica para lidar com essas questões de forma eficaz.

Como funciona o ciclo da compulsão

É aí que entra a Aromaterapia e os óleos essenciais para compulsão alimentar.

Óleos essenciais para compulsão alimentar

A Aromaterapia pode atuar em conjunto a esses tratamentos médicos, psicológicos ou terapêuticos, auxiliando no controle das emoções e pensamentos, trazendo mais equilíbrio e também entendimento dos seus problemas.

Como usar:

A seguir, sugiro 7 óleos essenciais para compulsão alimentar. Para fazer uso deles, escolha uma das alternativas a seguir:

Pingue de 1 a 2 gotas de um óleo essencial no seu difusor pessoal e use diariamente, de 2 a 3 horas.

Ou pingue 1 gota do óleo essencial escolhido em um lenço de pano, ou de papel, e mantenha próximo de você, também de 2 a 3 horas.

Depois, faça uma autoanálise, observe suas mudanças e seu estado emocional.

7 óleos essenciais para ajudar em casos de compulsão alimentar

Óleo essencial de Lavanda

A palavra “lavanda” vem do latim “lavare”, ou seja, lava, limpa e desintoxica.

Óleo essencial de Ylang Ylang

Também equilibra as emoções, ajuda no controle da ansiedade e do estresse, trabalhando culpa, mágoas e ressentimentos.

Óleo essencial de Petitgrain

Muito útil no controle do estresse, o óleo essencial de Petitgrain ajuda a acalmar os pensamentos.

Esse óleo ajuda quando temos um problema, traz a energia do coração para a situação.

Também alivia a dor emocional causada por decepções, traz autoconfiança e brilho pessoal.

Óleo essencial de Palmarosa

Ajuda na saciedade e a acelerar o metabolismo, criando a consciência que você não precisa comer demasiadamente.

Também apoia no controle da ansiedade e desperta a sensibilidade para entender melhor nossas emoções.

Óleo essencial de Patchouli

Se você quer quebrar padrões de pensamento, comportamento e ciclos viciosos, use o óleo essencial de Patchouli.

Ele ajuda você a sentir que está pronta (o) para enfrentar novos caminhos e desafios.

Uma dica para apoiar este benefício é ocupar nosso tempo com algum tipo de trabalho manual, que estimula nossa criatividade e também ajuda na ansiedade.

Óleo essencial de Alecrim

Limpar pensamentos e emoções e ajudar a ter mais ousadia são alguns dos benefícios do óleo essencial de Alecrim.

Esse item ajuda a sair da nossa zona de conforto, aceitando as mudanças necessárias na vida. Mas vale lembrar que o Alecrim é contraindicado para grávidas, epiléticos e hipertensos.

Óleo essencial de Cacau Absoluto

O cacau age diretamente no cérebro, diminuindo os níveis do hormônio grelina, que estimula o apetite.