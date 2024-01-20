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Bem-estar

Óleos essenciais para compulsão alimentar: conheça o tratamento complementar

Descubra quais óleos essenciais ajudam a reduzir a vontade descontrolada de comer
Personare

Personare

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 09:00

Óleos essenciais para compulsão alimentar: conheça o tratamento complementar
Óleos essenciais para compulsão alimentar: conheça o tratamento complementar Crédito: Personare
A compulsão alimentar é um distúrbio que se caracteriza pela necessidade incontrolável de comer, mesmo não estando com fome, geralmente ligado a problemas emocionais. E é por isso que, de forma complementar, podem ser usados óleos essenciais para compulsão alimentar.
Afinal, para muitas pessoas, enfrentar esse problema por conta própria pode ser desafiador. Por isso, é essencial procurar ajuda médica, psicológica ou terapêutica para lidar com essas questões de forma eficaz.
A Aromaterapia, quando usada em conjunto com esses tratamentos, pode desempenhar um papel complementar importante no controle das emoções e no entendimento dos problemas subjacentes.

Como funciona o ciclo da compulsão 

Quem enfrenta a compulsão alimentar, geralmente, busca conforto e alívio por meio da comida. Muitas vezes, relacionada a problemas no trabalho e nos relacionamentos, ou como uma distração ao invés de enfrentar suas dificuldades emocionais, como estresse ou baixa autoestima.
Após o consumo desenfreado, elas geralmente experimentam sentimentos de culpa, o que pode resultar em um ciclo vicioso de comer compulsivamente na tentativa de aliviar esse sentimento.
É aí que entra a Aromaterapia e os óleos essenciais para compulsão alimentar.

Óleos essenciais para compulsão alimentar

A Aromaterapia pode atuar em conjunto a esses tratamentos médicos, psicológicos ou terapêuticos, auxiliando no controle das emoções e pensamentos, trazendo mais equilíbrio e também entendimento dos seus problemas.
Nesse sentido, o objetivo deste tratamento complementar e integrativo é fazer com que a pessoa entenda melhor o que acontece com ela e por que ela está descontando e exagerando na comida.
  • Como usar:
A seguir, sugiro 7 óleos essenciais para compulsão alimentar. Para fazer uso deles, escolha uma das alternativas a seguir:
  • Ou pingue 1 gota do óleo essencial escolhido em um lenço de pano, ou de papel, e mantenha próximo de você, também de 2 a 3 horas.
  • Depois, faça uma autoanálise, observe suas mudanças e seu estado emocional.

7 óleos essenciais para ajudar em casos de compulsão alimentar

Reforço que alguns óleos essenciais têm contraindicações e não podem ser usados sem acompanhamento de um aromaterapeuta. Portanto, em caso de dúvidas, marque uma consulta para tirar suas dúvidas e trabalhar no foco do seu problema.
  • Óleo essencial de Lavanda
A palavra “lavanda” vem do latim “lavare”, ou seja, lava, limpa e desintoxica.
Como todo processo terapêutico necessita de uma limpeza e desintoxicação, o óleo essencial de lavanda é sempre utilizado no início do tratamento, para que ajude a equilibrar, acalmar e desinflamar as emoções.
  • Óleo essencial de Ylang Ylang
O óleo essencial de Ylang Ylang ajuda na autoconfiança, autoimagem e autoestima.
Também equilibra as emoções, ajuda no controle da ansiedade e do estresse, trabalhando culpa, mágoas e ressentimentos.
  • Óleo essencial de Petitgrain
Muito útil no controle do estresse, o óleo essencial de Petitgrain ajuda a acalmar os pensamentos.
Esse óleo ajuda quando temos um problema, traz a energia do coração para a situação.
Também alivia a dor emocional causada por decepções, traz autoconfiança e brilho pessoal.
  • Óleo essencial de Palmarosa
Ajuda na saciedade e a acelerar o metabolismo, criando a consciência que você não precisa comer demasiadamente.
Também apoia no controle da ansiedade e desperta a sensibilidade para entender melhor nossas emoções.
  • Óleo essencial de Patchouli
Se você quer quebrar padrões de pensamento, comportamento e ciclos viciosos, use o óleo essencial de Patchouli.
Ele ajuda você a sentir que está pronta (o) para enfrentar novos caminhos e desafios.
Uma dica para apoiar este benefício é ocupar nosso tempo com algum tipo de trabalho manual, que estimula nossa criatividade e também ajuda na ansiedade.
  • Óleo essencial de Alecrim
Limpar pensamentos e emoções e ajudar a ter mais ousadia são alguns dos benefícios do óleo essencial de Alecrim.
Esse item ajuda a sair da nossa zona de conforto, aceitando as mudanças necessárias na vida. Mas vale lembrar que o Alecrim é contraindicado para grávidas, epiléticos e hipertensos.
  • Óleo essencial de Cacau Absoluto
O cacau age diretamente no cérebro, diminuindo os níveis do hormônio grelina, que estimula o apetite.
Óleo essencial de Cacau Absoluto ajuda a saciar aquele desejo louco por chocolate, por exemplo, ao oferecer o mesmo efeito de prazer quando a gente come um doce.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. E-mail: [email protected]

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