Óleos essenciais para compulsão alimentar: conheça o tratamento complementar

Afinal, para muitas pessoas, enfrentar esse problema por conta própria pode ser desafiador. Por isso, é essencial procurar ajuda médica, psicológica ou terapêutica para lidar com essas questões de forma eficaz.
Como funciona o ciclo da compulsão
Após o consumo desenfreado, elas geralmente experimentam sentimentos de culpa, o que pode resultar em um ciclo vicioso de comer compulsivamente na tentativa de aliviar esse sentimento.
É aí que entra a Aromaterapia e os óleos essenciais para compulsão alimentar.
Óleos essenciais para compulsão alimentar
A Aromaterapia pode atuar em conjunto a esses tratamentos médicos, psicológicos ou terapêuticos, auxiliando no controle das emoções e pensamentos, trazendo mais equilíbrio e também entendimento dos seus problemas.
- Como usar:
A seguir, sugiro 7 óleos essenciais para compulsão alimentar. Para fazer uso deles, escolha uma das alternativas a seguir:
- Pingue de 1 a 2 gotas de um óleo essencial no seu difusor pessoal e use diariamente, de 2 a 3 horas.
- Ou pingue 1 gota do óleo essencial escolhido em um lenço de pano, ou de papel, e mantenha próximo de você, também de 2 a 3 horas.
- Depois, faça uma autoanálise, observe suas mudanças e seu estado emocional.
7 óleos essenciais para ajudar em casos de compulsão alimentar
- Óleo essencial de Lavanda
A palavra “lavanda” vem do latim “lavare”, ou seja, lava, limpa e desintoxica.
Como todo processo terapêutico necessita de uma limpeza e desintoxicação, o óleo essencial de lavanda é sempre utilizado no início do tratamento, para que ajude a equilibrar, acalmar e desinflamar as emoções.
- Óleo essencial de Ylang Ylang
Também equilibra as emoções, ajuda no controle da ansiedade e do estresse, trabalhando culpa, mágoas e ressentimentos.
- Óleo essencial de Petitgrain
Muito útil no controle do estresse, o óleo essencial de Petitgrain ajuda a acalmar os pensamentos.
Esse óleo ajuda quando temos um problema, traz a energia do coração para a situação.
Também alivia a dor emocional causada por decepções, traz autoconfiança e brilho pessoal.
- Óleo essencial de Palmarosa
Ajuda na saciedade e a acelerar o metabolismo, criando a consciência que você não precisa comer demasiadamente.
Também apoia no controle da ansiedade e desperta a sensibilidade para entender melhor nossas emoções.
- Óleo essencial de Patchouli
Se você quer quebrar padrões de pensamento, comportamento e ciclos viciosos, use o óleo essencial de Patchouli.
Ele ajuda você a sentir que está pronta (o) para enfrentar novos caminhos e desafios.
Uma dica para apoiar este benefício é ocupar nosso tempo com algum tipo de trabalho manual, que estimula nossa criatividade e também ajuda na ansiedade.
- Óleo essencial de Alecrim
Limpar pensamentos e emoções e ajudar a ter mais ousadia são alguns dos benefícios do óleo essencial de Alecrim.
Esse item ajuda a sair da nossa zona de conforto, aceitando as mudanças necessárias na vida. Mas vale lembrar que o Alecrim é contraindicado para grávidas, epiléticos e hipertensos.
- Óleo essencial de Cacau Absoluto
O cacau age diretamente no cérebro, diminuindo os níveis do hormônio grelina, que estimula o apetite.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. E-mail: [email protected]