O que é bom para ansiedade? 7 calmantes naturais Crédito: Personare

A ansiedade é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que é bom para ansiedade? Além de ajuda médica, existem métodos e calmantes naturais para acalmar a mente e o corpo.

Afinal, é possível conviver de uma maneira mais equilibrada com o estresse do dia a dia, as pressões no trabalho, a preocupação com a saúde e desafios de relacionamento.

Neste artigo, vamos explorar algumas opções de calmantes naturais que podem ajudar no combate à ansiedade. No entanto, se você notar sintomas físicos e/ou frequentes, procure ajuda profissional, pois a ansiedade é um problema grave e merece atenção e cuidado.

O que é bom para ansiedade: 7 calmantes naturais

1. Meditação

A meditação é uma prática milenar que tem sido usada para acalmar a mente e aliviar a ansiedade. Existem várias formas de meditação, mas as meditações guiadas podem ser particularmente úteis para iniciantes, pois ajudam a manter o foco. Então, experimente a meditação para ansiedade abaixo:

2. Óleo Essencial de Lavanda

Os óleos essenciais são remédios naturais para uma variedade de condições, incluindo a ansiedade. Um dos coringas é o Óleo essencial de lavanda. Conhecido por seu efeito calmante, é eficaz contra a ansiedade e o estresse, além de ajudar a combater a insônia e trazer equilíbrio emocional. Veja aqui como usar o óleo essencial de lavanda.

3. Pedra Água-marinha

4. Chá calmante

Leve uma xícara de água filtrada ao fogo.

Quando as primeiras bolhas começarem a surgir, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa da planta de sua escolha (seca) ou duas colheres se for fresca.

Deixe repousar por 10 minutos, coe e beba.

5. Respiração para controlar a ansiedade

6. Floral Rescue

7. Banho antiestresse

Para preparar este banho, você vai precisar de:

1,5 litros de água

1 colher de sopa de camomila

1 ramo generoso de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

Então, prepare da seguinte forma:

Ferva a água, desligue o fogo e então adicione as ervas.

Deixe o banho energético repousar por 20 minutos.

Coe e aplique por todo o corpo, visualizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento.

Após esse banho, o ideal é descansar em casa até o dia seguinte.