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Saúde

O que é bom para ansiedade? 7 calmantes naturais

Além de ajuda médica, existem métodos e calmantes naturais para acalmar a mente e o corpo
Personare

Personare

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 07:00

O que é bom para ansiedade? 7 calmantes naturais
O que é bom para ansiedade? 7 calmantes naturais Crédito: Personare
A ansiedade é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que é bom para ansiedade? Além de ajuda médica, existem métodos e calmantes naturais para acalmar a mente e o corpo. 
Afinal, é possível conviver de uma maneira mais equilibrada com o estresse do dia a dia, as pressões no trabalho, a preocupação com a saúde e desafios de relacionamento.
Neste artigo, vamos explorar algumas opções de calmantes naturais que podem ajudar no combate à ansiedade. No entanto, se você notar sintomas físicos e/ou frequentes, procure ajuda profissional, pois a ansiedade é um problema grave e merece atenção e cuidado.

O que é bom para ansiedade: 7 calmantes naturais

1. Meditação
A meditação é uma prática milenar que tem sido usada para acalmar a mente e aliviar a ansiedade. Existem várias formas de meditação, mas as meditações guiadas podem ser particularmente úteis para iniciantes, pois ajudam a manter o foco. Então, experimente a meditação para ansiedade abaixo:
2. Óleo Essencial de Lavanda
Os óleos essenciais são remédios naturais para uma variedade de condições, incluindo a ansiedade. Um dos coringas é o Óleo essencial de lavanda. Conhecido por seu efeito calmante, é eficaz contra a ansiedade e o estresse, além de ajudar a combater a insônia e trazer equilíbrio emocional. Veja aqui como usar o óleo essencial de lavanda.
3. Pedra Água-marinha
Os cristais são outra alternativa natural para acalmar a mente e o corpo. Diferentes cristais têm propriedades únicas que podem auxiliar no alívio da ansiedade e na promoção do foco. Entre os cristais recomendados está a Água Marinha, pois proporciona relaxamento físico e mental, aliviando o estresse e a insônia, promovendo uma melhor qualidade de sono.
4. Chá calmante
Os chás de ervas são fitoterápicos que ajudam a combater a ansiedade e promover o relaxamento. Ervas como capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila têm propriedades calmantes que podem ser especialmente úteis antes de dormir. Então, para preparar um chá calmante, siga estas instruções simples:
  • Leve uma xícara de água filtrada ao fogo.
  • Quando as primeiras bolhas começarem a surgir, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa da planta de sua escolha (seca) ou duas colheres se for fresca.
  • Deixe repousar por 10 minutos, coe e beba.
5. Respiração para controlar a ansiedade
A respiração desempenha um papel fundamental na gestão da ansiedade. Por isso, Técnicas de respiração, como a Antara Kumbhaka do Yoga, podem ajudar a acalmar a mente e quebrar o padrão de comportamento ansioso. Isso porque a respiração profunda e consciente é uma ferramenta poderosa para controlar a ansiedade. Experimente seguir o passo a passo do vídeo abaixo:
6. Floral Rescue
O floral Rescue de Bach trabalha situações emergenciais, ou seja, é destinado para situações de crise. Esse blend de essências combate ansiedade, estresse, medo e mais. Veja aqui como usar o floral Rescue. Mas se os desequilíbrios continuarem após o período de dois dias, busque ajuda de um terapeuta floral para formular algo personalizado para você.
7. Banho antiestresse
Os banhos energéticos ou terapêuticos são uma prática antiga que pode proporcionar alívio imediato do estresse e da ansiedade. Assim, dependendo dos ingredientes adicionados à água, esses banhos podem ter propriedades relaxantes, revigorantes ou ambos. Veja o exemplo de banho anti-estresse abaixo:
  • Para preparar este banho, você vai precisar de:
  • 1,5 litros de água
  • 1 colher de sopa de camomila
  • 1 ramo generoso de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco
  • Então, prepare da seguinte forma:
  • Ferva a água, desligue o fogo e então adicione as ervas.
  • Deixe o banho energético repousar por 20 minutos.
  • Coe e aplique por todo o corpo, visualizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento.
  • Após esse banho, o ideal é descansar em casa até o dia seguinte.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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