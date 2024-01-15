Ansiedade nas férias? Veja 8 dicas para conseguir relaxar Crédito: Personare

A ansiedade é um problema que não aparece somente quando estamos sobrecarregados e em meio à pressão do dia a dia. Uma das épocas em que ela pode se intensificar, inclusive, é durante o recesso. Por isso, compartilhamos dicas para amenizar a ansiedade nas férias e para você conseguir descansar.

Afinal, a pressão para aproveitar ao máximo esse período de descanso ou para dar conta do que não consegue fazer enquanto trabalha e/ou estuda, muitas vezes, acaba gerando ainda mais ansiedade.

No entanto, é possível aprender a lidar com a ansiedade e desfrutar plenamente das suas férias. Neste artigo, apresentaremos 8 dicas que podem ajudar você a conseguir descansar e relaxar durante o seu tempo livre.

Pratique a respiração profunda

Ao fazer isso, você vai mexer com seu sistema nervoso e cardíaco e mudar suas emoções. Dessa maneira, relaxa e controla a ansiedade.

No vídeo abaixo, veja dicas simples utilizando técnicas de respiração pranayama, do Yoga.

Estabeleça uma rotina relaxante

Manter uma rotina durante o recesso pode ajudar a controlar a ansiedade. Por isso, defina horários para as refeições, atividades físicas, momentos de lazer e, é claro, para o descanso.

Isso porque ter uma estrutura previsível pode dar uma sensação de controle sobre seu tempo e reduzir a ansiedade. Além disso, incluir alguns óleos essenciais para acalmar pode ajudar.

Desconecte-se das redes sociais

As redes sociais podem ser uma fonte significativa de ansiedade, com suas constantes atualizações e a comparação com os outros.

Nesse sentido, considere desconectar-se ou limitar o tempo gasto nelas durante o recesso. Isso permitirá que você se concentre mais em si e nas atividades que realmente deseja realizar.

Pratique a meditação

Existem inúmeras técnicas de meditação disponíveis, e você pode escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades e preferências.

Experimente a prática abaixo, pensada de forma direcionada para amenizar ansiedade.

Mantenha-se ativo

A atividade física regular é fundamental para reduzir a ansiedade. Por isso, durante o recesso, encontre maneiras de se manter ativo, seja através de caminhadas ao ar livre, yoga, corrida ou qualquer outra atividade que você goste.

Evite o consumo excessivo de álcool e cafeína

Estabeleça metas realistas

Defina metas realistas para o seu recesso. Ou seja, evite sobrecarregar-se com uma lista interminável de tarefas e atividades. Estabeleça prioridades e concentre-se nas coisas que são realmente importantes para você.

Lembre-se de que o objetivo principal desse período é relaxar e recarregar as energias!

Busque apoio profissional, se necessário

Se a ansiedade estiver atrapalhando significativamente a sua capacidade de descansar e aproveitar o recesso, considere buscar ajuda profissional. Um psicólogo ou psiquiatra pode fornecer orientação e tratamento adequado para lidar com a ansiedade.

Lembrando que a ansiedade é uma condição que afeta cada pessoa de maneira diferente, e nem todas as dicas mencionadas acima podem ser igualmente eficazes para todos. Experimente diferentes estratégias e descubra o que funciona melhor para você.

Há outras técnicas e ações simples que também ajudam a controlar a ansiedade. Veja:

O importante é que você faça das suas férias um período de relaxamento e rejuvenescimento, onde a ansiedade não seja a protagonista, mas sim o seu bem-estar físico e emocional.