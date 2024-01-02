Previsões para o Brasil em 2024: Astrologia, Numerologia e Tarot

Esses três campos de estudo utilizam abordagens distintas para analisar as tendências do próximo ano e oferecem insights valiosos para nos prepararmos e planejarmos adequadamente.

Em 2024, o arcano que rege o ano é A Justiça, associado ao número 8 da Numerologia. Isso indica que questões de equilíbrio, justiça e correção de situações estarão em destaque. As previsões dos tarólogos Leo Chioda e Alex Lepletier incluem: