Horóscopo

Sabia que existe uma carta sem número no Tarot?

Descubra por que O Louco é a única carta sem número no Tarot e o que ela revela quando aparece num jogo

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:00

O que você precisa saber antes de buscar respostas do Tarot sobre amor Crédito: Personare

Existe uma carta do Tarot que não tem número fixo. Em alguns baralhos, aparece como zero; em outros, como 22. E há versões em que ela sequer tem número algum. Quem é essa figura tão misteriosa e livre das regras?

Estamos falando de O Louco, o arcano que desafia a ordem estabelecida e carrega um simbolismo poderoso.

Neste artigo, você vai descobrir por que O Louco é tão importante no Tarot, o que essa carta revela sobre a jornada humana e como interpretar sua presença em diferentes áreas da vida.

Prepare-se para mergulhar em um dos arcanos mais enigmáticos — e libertadores — do Tarot.

Leia mais Veja o arcano do tarot de 2025

Por que O Louco é a única carta sem número no Tarot?

Alguns baralhos o apresentam como 0, outros como 22, e há aqueles em que ele não tem nenhum número.]

Isso desperta uma dúvida comum: por que essa carta não segue a ordem dos outros arcanos? Isso não é um erro ou acaso, mas um símbolo da liberdade que esse arcano representa.

O Louco transita entre todos os outros Arcanos Maiores. É como se ele fosse a energia da própria jornada, livre para começar ou recomeçar em qualquer ponto.

Ou seja, o Louco representa o início do caminho e também o seu retorno. Ele é movimento constante, fluxo, desapego da ordem. Guiado não por certezas, mas por confiança.

O Louco é o protagonista secreto dos Arcanos Maiores?

Sim. Em diversas tradições esotéricas, o Louco é visto como a pessoa que caminha pelos Arcanos Maiores, passando por aprendizados, desafios e transformações.

Ao longo da história, O Louco foi interpretado de diversas formas. Em baralhos antigos, aparecia como uma figura marginal, associada à loucura e à transgressão. Em outras versões, ele era o bobo da corte — alguém que podia dizer a verdade que ninguém ousava.

No Tarot de Thoth, criado por Aleister Crowley, é um dos arcanos mais complexos, cheio de elementos simbólicos ligados à alquimia, astrologia e cosmogonia. Sua imagem carrega não só o impulso do início, mas também a potência do todo: O Louco é a origem e o infinito.

Nos baralhos modernos, essa carta costuma ser desenhada com traços de inocência, surpresa e movimento. É como se dissesse: “Vai. Mesmo que você ainda não saiba onde vai dar.”

O que significa a carta O Louco no Tarot?

Essa é uma das perguntas mais buscadas por quem começa a estudar Tarot. A resposta depende da situação, mas, no geral, O Louco indica:

Inícios inesperados

Necessidade de se libertar de regras ou padrões

Vontade de viver novas experiências

Desatenção, imaturidade ou despreparo (quando mal aspectado)

Ele fala de coragem, espontaneidade e fé no próprio caminho — mas também alerta para o risco de agir por impulso.

Amor

No Tarot e o Amor, O Louco pode apontar para relacionamentos sem rótulos, desejo de liberdade afetiva ou dificuldade de se comprometer. Em alguns casos, sugere encontros inesperados, flertes ou retomadas.

Trabalho

No campo profissional, indica fases de transição, vontade de mudar, começar algo novo ou sair de um ambiente que limita a criatividade. Pode ser um bom sinal para quem quer empreender ou seguir um novo caminho — desde que haja planejamento.

Espiritualidade

Aqui, O Louco simboliza a entrega. É o espírito que se lança no desconhecido para buscar sentido. Representa abertura a novas práticas, conexão com a intuição e confiança no caminho, mesmo sem garantias.

Quer aprender a interpretar o Tarot com mais profundidade? Conheça o curso básico de Tarot. Aprenda os significados dos Arcanos Maiores e Menores, desenvolva sua leitura e mergulhe no autoconhecimento.

O Louco é uma carta positiva ou negativa?

Muita gente se pergunta: O Louco é bom ou ruim? A resposta é: depende do contexto da leitura e da pergunta feita.

Em geral, O Louco é uma carta neutra, que pede observação. Pode indicar algo promissor que ainda não foi planejado, ou um passo incerto que exige mais atenção.

O Louco é o caos que pode gerar criação, mas também confusão.

O que fazer quando O Louco aparece em uma leitura?

Quando a carta sem número do Tarot surge, é hora de refletir:

Você está pronta para dar um passo novo?

Há algo que precisa deixar para trás para viver com mais autenticidade?

Está disposta a correr riscos para seguir o que acredita?

O Louco não pede irresponsabilidade, mas confiança no processo da vida. Ele convida a sair da zona de conforto e se abrir para o desconhecido, sem perder de vista os aprendizados já conquistados.

Curiosidades sobre O Louco no Tarot

Em baralhos antigos, O Louco era visto como figura marginal, próxima da loucura

No Tarot de Thoth, é um dos arcanos mais complexos, cheio de símbolos alquímicos e cósmicos

O Louco costuma aparecer como um jovem com roupas extravagantes, uma trouxa nas costas e um animal que o acompanha

É o único arcano dos Maiores que pode iniciar ou encerrar a sequência, dependendo da tradição

Representa a única carta que caminha entre todas as outras

A mensagem final d’O Louco

O Louco representa o recomeço, a liberdade de ser quem se é, o impulso criativo que antecede qualquer plano.

Ou seja, a carta sem número do Tarot nos lembra que não é preciso ter todas as respostas para seguir em frente. Basta confiar no primeiro passo.

O Tarot é um espelho simbólico da alma. E O Louco é quem carrega esse espelho na mochila, pronto para recomeçar quantas vezes for preciso.

Este vídeo pode te interessar