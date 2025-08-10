Tarot semanal: previsão para os signos de 11 a 17 agosto de 2025

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:30
Nesta semana, a energia geral será marcada por transformações, encerramentos de ciclos e recomeços cheios de esperança. As cartas indicam um momento favorável para colocar ideias em prática, nutrir relacionamentos, celebrar conquistas e confiar no fluxo da vida, mesmo diante de mudanças inesperadas.
Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!
Você deverá confiar no seu poder de transformar uma ideia simples em algo genial. Busque colocar em prática seus planejamentos nesta semana e acredite mais em seu poder pessoal . Vá em frente, crie, invente e brilhe!
O sabor da vitória estará no ar! Você colherá os frutos do seu esforço com uma taça de vinho na mão e os pés na grama. Busque celebrar as suas vitórias, mesmo as pequenas. Você merece todas essas alegrias!
Um ciclo se encerrará com chave de ouro! Você sentirá que as coisas finalmente se encaixarão. Tudo à sua frente começará a fazer mais sentido. Vibre alto e se prepare para o próximo episódio da sua vida. Será espetacular!
Celebrações, encontros agradáveis e muito amor estarão no ar. Aproveite a semana para estar com quem te faz bem. A vida pedirá festa, e você será o convidado de honra!
A inspiração tomará conta de você nesta semana. Surgirá aquela vontade de começar algo novo, fazer diferente, ousar. Siga esse fogo criativo e se jogue, porque ideia boa será ideia colocada em prática!
Depois da tempestade, o céu clareará. Você entrará em uma fase mais leve e esperançosa. A Estrela te guiará com fé, intuição e brilho. Confie que o universo trará uma nova e incrível oportunidade!
Amor, união e harmonia serão os presentes da semana. Seja com o par, a família, amigos ou pets , você aproveitará para nutrir vínculos e sentir que pertence. Emoções boas merecerão espaço!
Você estará com a energia de quem resolve tudo com classe e confiança. Suas decisões terão peso, e seu senso prático se destacará. Será uma semana para fazer dinheiro, mas também para reconhecer seu próprio valor.
Mudanças positivas surgirão! A sorte girará a seu favor e te colocará onde você precisa estar. Confie no movimento, mesmo que ele seja inesperado. Às vezes o universo faz um plot twist só para te surpreender positivamente, combinado?
O reconhecimento estará a caminho! Aquela sensação de “estou indo bem, não é?” te acompanhará ao longo da semana. Você aproveitará para brilhar, mostrar seu trabalho e comemorar conquistas. O sucesso deverá, sim, ser celebrado!
Novas aventuras te convidarão a sair da rotina . Busque soltar o controle e deixar a vida te levar (com juízo, mas com coragem também). A liberdade será seu guia, e o inesperado poderá ser bastante divertido.
Cuidado, carinho e conforto marcarão a semana. Você deverá cuidar de si com mais amor e nutrir seus sonhos com paciência. Terá tudo para florescer — bastará regar com gentileza.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta