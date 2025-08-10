Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 11 a 17 agosto de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:30

A semana será favorável para colocar ideias em prática Crédito: Imagem: Alfonso Soler | Shutterstock

Nesta semana, a energia geral será marcada por transformações, encerramentos de ciclos e recomeços cheios de esperança. As cartas indicam um momento favorável para colocar ideias em prática, nutrir relacionamentos, celebrar conquistas e confiar no fluxo da vida, mesmo diante de mudanças inesperadas.

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries – O Mago

O ariano deverá colocar em prática seus planejamentos Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Você deverá confiar no seu poder de transformar uma ideia simples em algo genial. Busque colocar em prática seus planejamentos nesta semana e acredite mais em seu poder pessoal . Vá em frente, crie, invente e brilhe!

Touro – Nove de Ouros

O taurino colherá os frutos do seu esforço Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

O sabor da vitória estará no ar! Você colherá os frutos do seu esforço com uma taça de vinho na mão e os pés na grama. Busque celebrar as suas vitórias, mesmo as pequenas. Você merece todas essas alegrias!

Gêmeos – O Mundo

O geminiano sentirá que as coisas finalmente se encaixarão Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Um ciclo se encerrará com chave de ouro! Você sentirá que as coisas finalmente se encaixarão. Tudo à sua frente começará a fazer mais sentido. Vibre alto e se prepare para o próximo episódio da sua vida. Será espetacular!

Câncer – Três de Copas

O canceriano poderá celebrar a vida com quem ama Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Celebrações, encontros agradáveis e muito amor estarão no ar. Aproveite a semana para estar com quem te faz bem. A vida pedirá festa, e você será o convidado de honra!

Leão – Valete de Paus

O leonino sentirá vontade de começar algo novo, fazer diferente, ousar Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

A inspiração tomará conta de você nesta semana. Surgirá aquela vontade de começar algo novo, fazer diferente, ousar. Siga esse fogo criativo e se jogue, porque ideia boa será ideia colocada em prática!

Virgem – A Estrela

O virginiano entrará em uma fase mais leve e esperançosa Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Depois da tempestade, o céu clareará. Você entrará em uma fase mais leve e esperançosa. A Estrela te guiará com fé, intuição e brilho. Confie que o universo trará uma nova e incrível oportunidade!

Libra – Dez de Copas

O libriano aproveitará a semana para nutrir vínculos e sentir que pertence Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Amor, união e harmonia serão os presentes da semana. Seja com o par, a família, amigos ou pets , você aproveitará para nutrir vínculos e sentir que pertence. Emoções boas merecerão espaço!

Escorpião – Rei de Ouros

O escorpiano estará com a energia de quem resolve tudo com classe e confiança Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Você estará com a energia de quem resolve tudo com classe e confiança. Suas decisões terão peso, e seu senso prático se destacará. Será uma semana para fazer dinheiro, mas também para reconhecer seu próprio valor.

Sagitário – A Roda da Fortuna

O sagitariano terá muita sorte nesta semana Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Mudanças positivas surgirão! A sorte girará a seu favor e te colocará onde você precisa estar. Confie no movimento, mesmo que ele seja inesperado. Às vezes o universo faz um plot twist só para te surpreender positivamente, combinado?

Capricórnio – Seis de Paus

O capricorniano aproveitará para brilhar, mostrar seu trabalho e comemorar conquistas Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

O reconhecimento estará a caminho! Aquela sensação de “estou indo bem, não é?” te acompanhará ao longo da semana. Você aproveitará para brilhar, mostrar seu trabalho e comemorar conquistas. O sucesso deverá, sim, ser celebrado!

Aquário – O Louco

O aquariano deverá soltar o controle e deixar a vida o levar Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Novas aventuras te convidarão a sair da rotina . Busque soltar o controle e deixar a vida te levar (com juízo, mas com coragem também). A liberdade será seu guia, e o inesperado poderá ser bastante divertido.

Peixes – Rainha de Ouros

O pisciano deverá cuidar de si com mais amor e nutrir seus sonhos com paciência Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Cuidado, carinho e conforto marcarão a semana. Você deverá cuidar de si com mais amor e nutrir seus sonhos com paciência. Terá tudo para florescer — bastará regar com gentileza.

Victor Valentim

null Crédito:

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.