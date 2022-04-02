Horóscopo Mensal: as previsões para os signos em abril de 2022

Ah e se liga: todas as previsões, seguindo as regras dos horóscopos, são mais marcantes para quem tem o ascendente no signo, e secundariamente para quem o seu Sol. Por isso, confere aqui o teu Mapa Astral gratuito.

ÁRIES

Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Vale dizer que os dias 1 e 2 tendem a ser particularmente bons para que as pessoas de Áries conversem, dialoguem e tentem “vender seu peixe”, pois a chance de sucesso é maior. É, de todo modo, um mês de renovação, até porque a maioria das pessoas de Áries faz aniversário em abril, e por isso mesmo é importante checar a revolução solar aqui.

De 8 a 18 de abril, a harmonia entre o Sol em Áries e o planeta Saturno sugere intensificação no processo de amadurecimento das pessoas de Áries.

TOURO

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É bastante possível que, ao longo desses dias, as pessoas de Touro sejam mobilizadas por soluções pouco convencionais para antigos problemas. É tempo de insights brilhantes, ainda que pareçam um tanto “loucos” à primeira vista. A qualidade geral do mês de abril é a renovação das ideias e projetos, até porque neste mês várias pessoas de Touro já completam aniversário.

A segunda quinzena do mês é particularmente interessante para a ampliação do grupo de amigos, ou para o conhecimento de novas pessoas que serão úteis a você tanto quanto você será a elas. Excelente período para se aliar a pessoas cujos objetivos são semelhantes, de modo a conseguir colaborações importantes.

GÊMEOS

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A partir do dia 6 de abril, o trânsito de Vênus passa a favorecer questões profissionais, sugerindo êxito alcançado a partir da diplomacia e de gentilezas que fazem a diferença. Uma postura colaborativa será mais eficiente, pelo menos até o dia 16, quando então será preciso mudar a frequência para uma postura mais competitiva, graças ao trânsito de Marte.

Considere o seguinte: de 6 a 15, é preciso investir em uma postura mais afável, cordial, gentil; a partir do dia 16 e até o fim do mês, comportamentos mais assertivos e diretos tendem a ser mais funcionais. Essa ambivalência não será tão difícil, considerando que Gêmeos é um signo que tende a lidar com tais contradições em si mesmo, no dia a dia.

CÂNCER

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A partir do dia 16 e até o fim do mês, Vênus e Marte colaboram no sentido de oferecer experiências apaixonantes para as pessoas de Câncer que puderem viajar ou sair da rotina. Atenção para os dias 1, 2, 15, 16, 21, 22 e manhã do dia 23, pois nessas datas há uma tendência a ter de lidar com contratempos.

Há motivo para irritação, mas convém atentar para o fato de que os problemas que eventualmente surgirem são menores do que a sua mente percebe. Já os dias 8, 9, 17, 18, 26 e 27 tendem a apresentar a oportunidade de solução para coisas que incomodam.

LEÃO

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O mês inteiro é bom também para viagens, de modo que quem puder aproveitar, não deve deixar passar a oportunidade. De 12 a 29 de abril, temos o planeta Mercúrio afetando a vida profissional das pessoas de Leão, o que favorece pequenas mudanças.

Essas mudanças vão desde alterações de setor dentro de uma empresa até ajustes de perspectivas e expectativas na carreira. As coisas fluem com mais velocidade, ainda que não seja exatamente o momento para atingir objetivos muito importantes.

As datas mais delicadas do mês para as pessoas de Leão são os dias 3, 4, 17, 18, 23, 24 e manhã do dia 25. Nesses dias, é importante manter o centramento, meditar e evitar dar atenção aos problemas alheios.

VIRGEM

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Por outro lado, há uma qualidade astrológica desafiante, que é a oposição que o planeta Marte passa a fazer ao signo de Virgem, a partir do dia 15 de abril. No caso, vemos aqui uma tendência ao decréscimo de energia vital, e por isso é importante se dar limites. Abril é um mês mais propício para descansar e curtir.

A partir do dia 12 de abril e até o final do mês, o trânsito de Mercúrio favorece que as pessoas de Virgem se inscrevam em cursos, invistam o tempo em estudos e livros. As chances de aprendizado eficiente aumentam bastante ao longo do mês.

Excelente oportunidade para quem quer aprender ou aprimorar o domínio de uma língua estrangeira, por exemplo.

LIBRA

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É altamente provável que muitas discussões de relacionamento venham a se dar nesses primeiros onze dias do mês, e a melhor forma de lidar com isso é se colocar na posição de ouvir mais e falar menos.

A partir do dia 16 de abril, os planetas Vênus e Marte sinalizam um cotidiano que pode ser tudo, exceto tedioso. Acontecimentos empolgantes, projetos apaixonantes e desafios que estimulam a adrenalina farão de abril um período bem estimulante para as pessoas de Libra em geral.

Considerando a movimentação lunar, as datas mais delicadas são os dias 1, 2, 8, 9, tarde e noite do dia 21 e o dia 22 inteiro. Nesses dias específicos, as coisas tendem a sair do controle, mas nada exagerado.

ESCORPIÃO

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Nesse sentido, convém tomar cuidado com os dias 19, 20, 26 e 27, quando haverá inclinação a exageros generalizados: no gastar, no comer, no beber. O lado mais negativo do mês tende a se manifestar na primeira quinzena e diz respeito não a você, mas a membros de sua família de origem.

Tendem a ocorrer complicações e encrencas envolvendo parentes, e pode terminar sobrando para as pessoas de Escorpião resolverem. Convém apenas dar limites, para que peso excessivo não recaia sobre suas costas. Os dias 11 e 12 tendem a ser os mais delicados, nesse sentido.

SAGITÁRIO

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De 6 a 15 de abril, o movimento planetário de Vênus faz com que as pessoas de Sagitário se concentrem mais em questões domésticas, do lar. Excelente período para realizar pequenas reformas, mudanças, embelezar o ambiente, enfim, tornar melhor o lugar onde se vive.

De 17 a 30 de abril, o movimento planetário de Marte se soma ao de Vênus em um alinhamento intenso demais e que afeta questões domésticas e familiares. As pessoas de Sagitário se verão envolvidas num turbilhão criado não por elas, mas por familiares delas.

É importante dar limite. Por fim, o período que vai de 12 a 29 de abril é marcado por um trânsito de Mercúrio que é muito bom para realizar movimentos de melhoria em relação a hábitos que melhoram a saúde.

CAPRICÓRNIO

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Até o dia 11 de abril, Sol e Mercúrio favorecem que o foco da atenção seja a casa, o lar, a família. O período é bom para se concentrar em questões domésticas e se dedicar ao que precisa ser corrigido e aprimorado, o que inclui as relações com os familiares.

Boa oportunidade para diálogos resolutivos e para alcançar consensos antes difíceis, sendo que os dias 1 e 2 são os melhores nesse sentido. Já a segunda quinzena do mês é marcada pelo trânsito dos planetas Marte e Júpiter que estimulam as atividades intelectuais.

Excelente período para cursos, estudos, leituras e exames em geral. Também tende a ser um período especialmente bom para viagens rápidas. Mesmo com essas qualidades positivas, há a necessidade de tomar cuidado para não se envolver em discussões carregadas de agressividade, principalmente nos dias 25, 26 e 27.

AQUÁRIO

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O alinhamento de Mercúrio com Urano é especialmente interessante, pois representa a otimização de procedimentos e estratégias que possibilitam resultados mais rápidos, e isso termina impactando positivamente também no trabalho.

Entretanto, a segunda quinzena de abril recomenda cuidado com gastos exagerados e impulsivos, além de cuidado com investimentos de risco, por conta do alinhamento de Marte com Júpiter.

PEIXES

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Júpiter também está em Peixes, alinhando-se com Marte. O alinhamento será muito mais forte no mês de maio, mas desde abril já será possível experimentar uma energia de empolgação, entusiasmo e dinamismo que permitirão alargar horizontes para muito além do que se havia originalmente imaginado.

Abril de 2022 é um momento muito bom para as pessoas piscianas mais ambiciosas. Vênus também estará em Peixes a partir do dia 6 de abril, o que tende a favorecer a vida amorosa.