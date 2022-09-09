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Astrologia

Fast food, frituras, doces: qual é o ponto fraco da alimentação de cada signo?

No nosso Mapa Astral, não é o signo solar, aquele que todo mundo conhece, que nos fala sobre alimentação. É a Lua!
Personare

Personare

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 08:00

Fast food, frituras, doces: qual é o ponto fraco da alimentação de cada signo?
Fast food, frituras, doces: qual é o ponto fraco da alimentação de cada signo? Crédito: Personare
Cada pessoa tem uma relação diferente com a comida, já percebeu? Tem gente que está sempre pensando em comida, enquanto outros comem sem nem perceber. Tem aqueles que não dispensam fast food e outros que são viciados em frituras. Neste artigo, a gente te conta qual é o ponto fraco da alimentação de cada signo.
No nosso Mapa Astral, não é qualquer signo ou o signo solar, aquele que todo mundo conhece, que nos fala sobre alimentação. É a Lua!
Isso porque a Lua rege a nossa primeira ligação com a comida – nossa mãe -, assim como casa, família, pátria, origens, memória e infância. Por isso, a Lua no Mapa Astral tem relação direta com a alimentação, influenciada por padrões familiares e também pela relação com a mãe.
Nesse sentido, entender como é a alimentação de cada signo lunar pode ajudar a promover mudanças saudáveis na sua vida. Então, antes de ver os significados, veja aqui gratuitamente qual é o signo da sua Lua no Mapa Astral.

O ponto fraco da alimentação de cada signo

LUA EM ÁRIES

Como não tem muita paciência para pensar a fundo na comida e tem pressa para tudo, quem tem Lua em Áries pode acabar recorrendo frequentemente às fast foods. Além disso, gosta de comer rápido e de usar industrializados para não ter trabalho. Atenção com o sal em excesso, ein?

LUA EM TOURO

Típico de Touro, tem prazer em comer, ama diferentes sabores e valoriza os momentos das refeições. O principal problema da Lua em Touro é uma tendência a exagerar nos doces e nas sobremesas. Além disso, pode acabar comendo por pura gula. Se você quer mudar a sua relação com a comida, pode se interessar pelo curso de Alimentação e Mapa Astral (só clicar aqui).

LUA EM GÊMEOS

Quem tem Lua em Gêmeos curte muito trocar e conversar. Nesse sentido, pode ser o tipo de pessoa que se distrai na hora da refeição e acaba comendo sem ter fome. Além disso, ama beliscar e fazer lanchinhos, não comendo direito nem nas horas certas.

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LUA EM CÂNCER

Sensibilidade não falta para quem tem Lua em Câncer. Além disso, tende a ser super conectado à mãe e à família. Por isso, o ponto fraco é a comida que aquece o coração e faz lembrar a infância ou a família. Aquele bolo de vó, a lasanha da mãe, o churrasco do pai… Sem contar que come muito quando está triste.

LUA EM LEÃO

Quem tem Lua em Leão gosta do bom e do melhor, sente prazer em comer e gosta de fartura. O grande problema são os excessos. Gostam de comidas ricas em gordura e são grandes candidatos a chocólatras.

LUA EM VIRGEM

Quem tem Lua em Virgem geralmente come saudável, mas o ponto fraco é comer rápido, sem prestar a atenção ou com foco no trabalho, por isso podem recorrer a um sanduíche ou lanches rápidos. Sem falar nos problemas de saúde causados por excesso de trabalho ou nervosismo.

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LUA EM LIBRA

Libra é o signo da beleza e dos encontros sociais. Por isso, quem tem Lua em Libra pode focar no prazer, e ter dificuldade para comer o que é necessário ou saudável. O ponto fraco são os doces e carboidratos em excesso. Atenção, não esqueça da água!

LUA EM ESCORPIÃO

Quando o emocional não está bem, quem tem a Lua em Escorpião pode acabar descontando na comida, por isso tem uma tendência a distúrbios alimentares. O ponto fraco são alimentos industrializados, temperos industriais e excesso de sal. Se você quer aprender a se alimentar melhor, pode ver aqui o curso de Alimentação e Mapa Astral (só clicar aqui).

LUA EM SAGITÁRIO

Sagitário não sabe negar uma festa ou uma viagem. Por isso, quem tem Lua em Sagitário também tem dificuldade em negar comida. Por empolgação e falta de moderação, podem buscar muito por soluções fáceis na hora de se alimentar! Todo dia é dia de pizza ou dia de festa.

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LUA EM CAPRICÓRNIO

Muitas pessoas com Lua em Capricórnio tendem ao emagrecimento quando estão com muita preocupação, responsabilidade e trabalho. O ponto fraco são alimentos pobres nutricionalmente ou excluir certos alimentos, o que pode trazer problemas de saúde.

LUA EM AQUÁRIO

Signo de Ar, Aquário tem a mente muito ativa e cheia de ideias. Assim, quem tem Lua em Aquário pode passar muitas horas sem comer ou não tem regra e horário para suas refeições. Ou seja, gosta de comer tarde da noite e não tomar café da manhã.

LUA EM PEIXES

De tanta sensibilidade, quem tem a Lua em Peixes tende a “comer” suas emoções. Com isso, pode comer em excesso em momentos de carência e insegurança. Como é muito vulnerável à ansiedade, pode “comer sem perceber” e, claro, comer demais. Mas um dos pontos mais fraco é a ingestão de álcool e uso de medicamentos.
Saiba como você pode promover mudanças significativas na sua alimentação com ajuda da Astrologia. Participe aqui do primeiro curso de Alimentação e Mapa Astral do Brasil.
Vanessa Tuleski: dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]

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