Horóscopo

Como conquistar cada tipo de homem segundo o Tarot

Aprenda como conquistar cada tipo de homem segundo o Tarot e entenda o que os 4 Reis revelam sobre desejos, segredos e relações amorosas

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 14:00

Como conquistar cada tipo de homem segundo o Tarot Crédito: Personare

Cada homem tem seu jeito de amar, agir e se conectar. O Tarot revela isso com clareza. Os quatro Reis do baralho representam arquétipos masculinos e ajudam você a entender como se relacionar melhor com cada tipo de homem segundo o Tarot.

Experimente o jogo do Tarot do Amor para saber mais sobre o seu momento atual no amor e receber conselhos para viver melhor seus sentimentos.

O Tarot pode te ajudar no amor?

Sim! As cartas funcionam como espelhos simbólicos da natureza humana. Os quatro Reis (Copas, Paus, Espadas e Ouros) refletem diferentes perfis de comportamento, desejo e maturidade afetiva.

Ao reconhecer esses padrões, você amplia sua consciência afetiva e aprende a se relacionar com mais leveza, segurança e verdade.

Leia mais Como a ansiedade interfere na memória e o que fazer pra acalmar

Identifique o tipo de homem no Tarot e saiba como se relacionar com cada um

Os quatro Reis representam estilos afetivos que vão do romântico ao racional. A seguir, conheça em detalhes as características, desejos, segredos e desafios de cada tipo:

Rei de Copas

Características:

Carinhoso, atencioso, simpático e sensível é a impressão que este tipo de homem no Tarot passa às mulheres.

É o típico rapaz que não envelhece fácil, mas quando atinge certa idade, pode muito bem ser considerado o tal “homem vinho” – jargão utilizado para dizer que quanto mais velho, melhor fica.

Falando em vinho, ele sabe beber, conhece boas marcas e faz ótimas opções em jantares e reuniões sociais.

Vinho tinto Crédito: Alexlukin/Shutterstock

Veste-se muito bem, mesmo que não perca muito tempo se preparando: ele sabe que sua presença vale mais que um terno milionário.

Seu estilo jovial e descontraído é a perdição de mulheres carentes ou independentes.

A identidade:

Ele é o famoso e raro romântico com rosto de menino.

Gosta de mostrar-se simpático e conquista pelas gentilezas de um homem que faz de tudo para se deleitar em seus romances.

Aprecia a arte sem ser um especialista e se expressa de forma criativa ao falar, andar e persuadir.

Podem parecer falsas as suas juras de amor – e provavelmente o são. Mas cortejar uma mulher, envolvê-la em suas tramas e conseguir levá-la às nuvens é um privilégio de poucos e o dom de um especialista no sexo oposto, como o homem de Copas.

Leia mais Regulação emocional: técnicas para lidar com as suas emoções

Sua capacidade de entender as mulheres é o que faz dele um bom conselheiro amoroso para os amigos e amigas. Pode até ser chamado de gay por sua sensibilidade e seus dotes artísticos, mas sabe até cativar outros homens, mesmo sem nenhuma intenção.

Inspira beleza e sorri de forma enigmática, o que atrai as mulheres mais seletivas. Guarda mistérios e só os divide com quem confia de verdade.

Do que ele gosta:

Se você é amorosa, simpática e sabe rir de si mesma, tem grandes chances de fisgar esse peixe, mesmo que por uma noite.

Mas se você se mostrar sutilmente desinteressada, atendendo o celular enquanto está com ele e nunca mostrar que está chateada ou mesmo preocupada com suas desculpas mais bem elaboradas, tenha certeza de que você conseguirá beber desta água até dizer chega.

Este é o tipo de homem que, se sentir que está seguro em dominar a situação por completo, fará seu papel em menos de uma madrugada e dará o fora sem pensar duas vezes. É deixando-o em segundo plano que ele acaba sendo dominado.

Sirva-se desse cálice com toda a sofisticação que só uma mulher totalmente segura de si pode conseguir e mostre que existem até mesmo coisas (e não apenas pessoas) mais importantes durante o encontro de vocês.

Segredos que você deve saber:

Este Rei é o senhor de todos os homens de coração mole, dos bonzinhos que choram junto com você ao ver um filme romântico e dos garotões que brincam de amar, assim como é o pai de todos os cínicos e mentirosos elegantes que juram amor eterno a uma garota sem ao menos saber seu nome.

Mostra a pureza de um menino e, por isso mesmo, sua maturidade pode não alcançar facilmente a ideia de um estável compromisso afetivo.

Leia mais Como deixar de ser carente em 5 passos

Somente uma mulher decidida, sofisticada e divertida é que garante sua confiança, seu coração e todo o seu corpo na cama.

O que você deve evitar:

Mostrar-se mais experiente na cama que ele, já que essa máquina de fazer amor consegue farejar seu desempenho até de madrugada.

A relação sexual importa para o Rei de Copas Crédito: Shutterstock

Não julgue sua aparente inocência em relação a equívocos como sendo cinismo, falta de caráter ou a existência de outra mulher no pedaço.

Você mesma sabe que tirar a liberdade de um homem é sacrificar a sua própria liberdade, não sabe? Então, nada de ciúmes e fantasias de traição para cima dele.

Mantenha a postura serena e surpreenda-o sem cair na tentação de dominar a cabeça desse garoto.

O coração dele não tem dona fixa, mas fazendo jogo duro sem deixar de sensual pode mudar o rumo desse caso.

Rei de Paus

Características:

Ativos, fortes, curiosos, animados e sempre dispostos a enfrentar qualquer parada mesmo que não saibam lidar muito bem com aparelhos de última geração e com os afazeres domésticos.

Leia mais Por que os relacionamentos das Millennials não dão certo?

Este tipo de homem no Tarot é daquele que faz primeiro e depois pergunta como fazer.

Eles não têm papas na língua e preferem morrer tentando consertar a bicicleta que se arrepender em seguir o caminho a pé.

São engenhosos, gostam de fuçar nas coisas e inventar maneiras práticas de realizar o impossível sem ajuda.

É o típico garoto que sobe nas árvores mais altas, mesmo tendo 50 ou 60 anos.

Veste-se de forma simples, não gosta de ostentar marcas caras ou grifes que não lhe trazem nada além de elogios superficiais: o que vale é o conforto de usar bons tecidos.

Geralmente tem o corpo definido por pegar pesado no batente, levando o sexo oposto à loucura por sua fama de parrudo, sexy, intenso e até mesmo de pavio curto.

O rei de Paus geralmente gosta de fazer atividades físicas Crédito: Shutterstock

Mas essa rusticidade esconde um homem de caráter com um estilo próprio.

Atrair mulheres sensuais como ele é mera consequência.

A identidade:

Ele é direto, gosta de falar o que pensa e, algumas vezes, acaba sendo considerado rude e presunçoso por elencar seus talentos. Mas na verdade possui humildade suficiente para ter bons e velhos amigos.

Quando ama, gosta de ser correspondido com olhares que valem mais que mil palavras, sem descartar o fato de que ouvir que é amado assegura sua atração e fascínio pela mulher que gosta.

Aliás, sua capacidade de satisfazê-las com o melhor que se pode ser, fazem dele um amante perfeito.

Do que ele gosta:

Mulher responsável, fútil e despreocupada com a vida costuma se dar mal com esse tipo de rapaz, que valoriza uma companheira independente, criativa e dedicada ao bem-estar do relacionamento.

Gosta de receber atenção para certificar-se de que a união vale mesmo a pena.

A mulher completa e realizada é o ponto fraco deste garoto de temperamento normalmente explosivo, que relaxa nos braços da esposa dos seus sonhos.

Segredos:

A força de vontade e a capacidade de crescer profissionalmente fazem deste tipo de homem no Tarot um buscador incansável de uma mulher que o escute e que entenda sua rotina.

Leia mais Como cada signo namora

Não é comumente carinhoso, mas é um leão na cama, o lugar onde se entrega totalmente.

Por dentro é uma criança muito boa que confia facilmente em quem fica ao seu lado.

Uma mulher feminina, sensível e também disposta a servir para ser sempre servida é a que consegue conquistar seu coração com mais facilidade.

O que você deve evitar:

Mostrar-se demais para outros homens faz com que ele desconfie do seu caráter, podendo até desacreditar nas suas intenções.

Não repare no seu jeito um tanto grosseiro de se expressar e mostre, com sutileza, que somente ele é importante no meio daquela festa cheia de paqueras.

O coração dele geralmente tem espaço para uma só – para que a sortuda seja você, não se distraia e dê assistência. Mas sem muitas cobranças e ciúmes descabidos.

Rei de Espadas

Características:

Este é o tipo de homem no Tarot mais cobiçado pelas mulheres independentes que sentem falta de uma companhia para viver com estilo os raros dias de folga.

É o intelectual, o calculista e o metido para a maioria das que levaram um fora dele.

Mas a verdade é que a maioria dos homens influenciados por este Rei gosta de ser e mostrar que é inteligente, bem sucedida e requintada.

Ele adora vestir-se de forma impecável, comer de forma moderada e beber socialmente com os contatos mais importantes da sua agenda.

Sempre atarefado, o típico homem de Espadas consegue cuidar do corpo com total descrição e extrema rapidez, mesmo que seja preciso de cirurgias plásticas para manter sua boa forma e sua simetria perfeita.

É ligado na estética e valoriza a higiene, a beleza e a inteligência de uma mulher.

Sente o cheiro de interesseiras a quilômetros de distância e gosta de ser surpreendido por conversas criativas e palavras bem usadas.

Seu estilo sereno e compenetrado intimida as mulheres antes mesmo de se envolver com elas.

A identidade:

Muitas vezes considerado frio e sem coração por não apreciar declarações públicas de afeto e interesse afetivo, o homem de Espadas é um verdadeiro galã.

Seus interesses parecem deixar a mulher escolhida em último lugar na lista de suas posses e afazeres, mas essa ausência de atenção e carinho é geralmente compensada por presentes finos que surpreendem qualquer mulher que tenha o mínimo de bom gosto.

Aprecia os estudos e prioriza a leitura como hobby preferido, pois não tem tempo a perder jogando conversa fora com pessoas que não lhe acrescentam nada.

Gosta de programas cult e não dispensa um filme bem cotado ou uma peça de teatro famosa ao lado de quem ele adora – desde que não faça barulho ou perguntas que o desconcentrem do espetáculo.

Suas demonstrações de amor são sempre objetivas e diretas, fazendo com que a mulher se amedronte diante da resposta esperada por ele.

É um viajante incansável, adora planejar trajetos e chegar aos destinos mais exóticos que seu dinheiro bem investido pode proporcionar.

Do que ele gosta:

Mulheres inteligentes, sérias e dedicadas são as preferidas desta que é a mais exigente das espécies de homem.

Sensualidade e disposição sexual também são prioridades que este tipo de homem no Tarot não dispensa ao baixar a guarda e entregar-se por inteiro.

Gosta de novidades na cama mas não foge do que é tradicionalmente prazeroso.

Se você é enigmática e sabe hipnotizar apenas com um olhar ou com um leve sorriso, tenha certeza de que este menino protegido por esta fortaleza tão atraente e perfumada por fragrâncias importadas pode ser seu.

Segredos que você deve saber:

Os homens da espécie Espadas costumam mostrar-se seguros de si e amplamente garantidos em todos os setores da vida, mas a mulher que deseja conquistá-lo deve saber que, por pensar tanto, ele se acovarda diante da própria rotina de sucesso e sofre calado em seu mundo interior.

A chave para esse reino de inseguranças está no ato de bancar a mãe, sentar-se ao seu lado e mostrar que é totalmente seguro abrir-se e conversar sobre os problemas e receios.

Mesmo que a bagagem cultural deste tipo de homem pareça rebaixá-la a uma mulher comum e vazia, você pode tê-lo nas mãos mostrando interesse no bem-estar dele e apoiando suas decisões.

A amizade pode ser o refúgio necessário para ele ser quem realmente é.

Amizade entre homens Crédito: Shutterstock

O que você deve evitar:

Discussões sobre pontos de vista, crenças ou ideias fazem com que a mente racional e pouco reflexiva desta fera intelectual responda de forma sutilmente agressiva, destruindo seus argumentos em questão de segundos.

Teimar em anular a individualidade de ambos para gerar maior cumplicidade é o suficiente para ele cortar a relação com a mais afiada lâmina do silêncio e da indiferença.

Para conseguir alcançar o coração deste homem, não perca tempo questionando seus horários e compromissos, pois você sabe tão bem quanto ele que esse assunto de alma gêmea é puro incesto.

O charme de uma união está no respeito das diferenças.

Portanto, para este tipo de homem no Tarot, fale menos e faça mais: mulher de atitude é o melhor investimento que ele pode fazer.

Rei de Ouros

Características:

A ambição e a segurança material fazem com que os homens regidos por este poderoso Rei trabalhem a maior parte do tempo, sem muitas pausas para o descanso.

São homens que buscam a realização de seus sonhos, que são sempre possíveis.

Um carro, um terreno ou um iate são apenas alguns dos mimos que alcança pelo seu esforço.

Quanto mais velho, mais rico fica, já que sabe investir sua renda em negócios promissores.

Este tipo de homem no Tarot também aprecia a boa mesa e tem propensão a ser conquistado pelo paladar.

Leia mais Você guarda a energia sexual dos parceiros: entenda como funciona e como limpar

Seu corpo másculo, geralmente bem forte e sadio, chama a atenção das mulheres pelo seu jeito de menino robusto e insaciável de ser.

Gosta de se divertir e conhecer novos lugares, mesmo que sua casa seja o lugar mais confortável do mundo para ele.

A identidade:

Este é um Rei que influencia os amantes à moda antiga, que sonham com a mulher prometida que é perfeita – a única em seu coração.

Mesmo que conheça e obedeça aos prazeres da carne, gosta de se dedicar a uma só mulher sendo fiel e atencioso.

É comum não lembrar datas importantes, mas compensa os deslizes com presentes caros – as flores são tradicionais pra ele na arte da conquista.

Sabe envolver uma mulher, mas tende a ser machista e grosseiro quando pressionado ou esnobado por uma.

É o típico homem que trabalha muito e estuda pouco, quando não por necessidade, apenas.

Sua inteligência geralmente é subestimada pelos amigos, mesmo que seja mais bem sucedido que eles.

Atrai mulheres pelo seu estilo descontraído sem deixar de ser sério, o que excita a curiosidade feminina em descobrir o que existe dentro deste grande homem.

Ama dinheiro e faz valer cada centavo sem deixar de manter a simplicidade. Aprecia a humildade como ninguém.

Do que ele gosta:

Mulheres prendadas, bonitas e dedicadas ao lar são as preferidas dele.

Não que a independência feminina não seja valorizada, mas pra ele é sempre bom saber que ainda existem as donas do lar, exatamente como manda a tradição, um tanto ultrapassada devido à mistura das responsabilidades e o lugar ao sol que a mulher conquistou no mundo masculino.

Para conquistar este tipo de homem no Tarot você deve ser boa no fogão, pois isso refletirá no desempenho do casal na intimidade.

Falar sobre projetos e planejar o futuro num casamento estável lhe deixa mais seguro em sair de vez da casa da mãe, quando é o caso.

Mulheres dominadoras são dignas de sua atenção, mas apenas no que diz respeito ao trabalho doméstico e à vida conjugal, pois nos seus negócios ninguém dá opinião.

Segredos que você deve saber:

Ele gosta de se sentir seguro ao lado de uma mulher atenciosa e inteligente para crescerem juntos na vida.

Aliás, é esse o macho da casa que, dependendo do seu temperamento, pode não admitir que a mulher trabalhe.

Mas caso isso aconteça, é fácil fazê-lo mudar de ideia: basta afirmar convictamente que a independência financeira é uma garantia de sucesso da relação a dois, e não uma competição.

Diante de toda atenção que dá à mulher que lhe interessa, ele pode sentir falta de respeito e admiração por parte dela, que é descartado sem piedade por esse coração que se magoa tão facilmente.

Aquela que estiver disposta a conhecer seu mundo pode garantir um trono no peito deste garoto crescido.

Ser madura e entender o lado dele são boas táticas para se aproximar cada vez mais.

O que você deve evitar:

Subestimar sua maturidade e sua capacidade de tomar decisões é um risco grande, pois só ele é que pode mudar de opinião repentinamente.

Para fisgá-lo, você também deve evitar mostrar-se independente e totalmente segura de seus sentimentos, pois assim ele fará o papel masculino de ajudá-la a decidir o que é melhor: ficar com ele.

Bancar a difícil não é exatamente a chave para garantir uma união, mesmo que ele goste de desafios dessa natureza.

O que vale é deixá-lo perceber que a escolha afetiva é um investimento a longo prazo em que existem dois interessados.

Confie nele e seja a “multimulher” que encanta os homens mais durões.

Conclusão

Os Reis do Tarot não são apenas figuras simbólicas – eles refletem comportamentos, desejos e bloqueios que muitas vezes não conseguimos enxergar sozinhas.

Entender o tipo de homem que está ao seu lado (ou que você deseja atrair) é uma forma de expandir sua consciência e transformar seus vínculos.

Mais do que estratégias de conquista, este artigo propõe um convite: observe, sinta e escolha se conectar com quem respeita sua essência. Porque, no fim, conquistar alguém começa sempre por se conhecer melhor.

Dúvidas frequentes sobre Tarot e conquista amorosa

O que você precisa saber antes de buscar respostas do Tarot sobre amor Crédito: Personare

O Tarot realmente pode ajudar no amor?

Sim! O Tarot não determina o futuro, mas oferece conselhos que ajudam você a se conhecer melhor e tomar decisões mais conscientes nos relacionamentos.

Como saber qual Rei representa o homem que estou conhecendo?

Observe suas atitudes, estilo de comunicação, prioridades e linguagem de amor. Use o Tarot para confirmar intuições ou trazer mais clareza.

Posso fazer um jogo específico para saber mais sobre ele?

Sim. O Tarot do Amor Personare é ideal para isso, trazendo respostas sobre intenções, compatibilidade e conselhos para o momento.

Esse conteúdo serve para todos os tipos de relação?

Sim, pois os Reis do Tarot representam arquétipos masculinos que vão além do gênero. Podem espelhar perfis energéticos presentes em qualquer pessoa.

Este vídeo pode te interessar