Horóscopo

Você guarda a energia sexual dos parceiros: entenda como funciona e como limpar

A energia sexual dos parceiros pode ficar no útero por anos. Entenda o que são miasmas energéticos e como fazer uma limpeza profunda

Publicado em 12 de julho de 2025 às 19:00

Você guarda a energia sexual dos parceiros: entenda como funciona e como limpar Crédito: Personare

A energia sexual dos parceiros pode permanecer no seu útero e no campo áurico por meses ou até anos, afetando seu bem-estar emocional e dificultando o fechamento de ciclos. >

Neste artigo, você vai entender o que são os miasmas energéticos, como essa energia se manifesta no corpo e como realizar uma limpeza profunda para recuperar sua autonomia.>

Resumo rápido:>

Energia sexual pode permanecer no útero por meses ou anos>

>

Afeta emoções, pensamentos e relações futuras>

Limpeza é possível com práticas como a Reconsagração do Ventre>

Leia mais Como deixar de ser carente em 5 passos

O que é energia sexual?

Toda relação sexual envolve uma troca de energia intensa. Isso não depende de penetração ou gênero, mas da intimidade e abertura do encontro. >

Durante o orgasmo, principalmente, fragmentos energéticos da pessoa parceira entram no canal vaginal e podem se fixar no útero.>

Popularmente conhecidos como miasmas, esses fluidos sutis não são barrados pelo uso da camisinha e nem se limitam a relações heterossexuais. >

Eles ficam registrados no campo áurico e nas memórias celulares do útero, podendo interferir nas emoções e percepção da realidade.>

Como a energia do outro pode afetar seu emocional?

Se você já se sentiu sem energia, triste ou confusa após uma relação sexual, é possível que estivesse absorvendo os miasmas de alguém em conflito. >

Algumas pessoas relatam até mudanças no cheiro genital após o sexo, como se o corpo estivesse reagindo à nova energia que passou a habitar ali.>

Isso também pode explicar por que muitas mulheres não conseguem esquecer um(a) ex: a energia dessa pessoa continua ativa no seu útero, fazendo com que você sinta falta, mesmo sem razão lógica aparente. >

O que parece carência ou apego emocional pode, na verdade, ser apenas resíduo energético.>

Leia mais Sexo na água mistura adrenalina e riscos; veja dicas

O que acontece quando há vários parceiros em pouco tempo?

Quando há várias relações sexuais em um período curto, os miasmas se acumulam. Isso pode causar sensações de confusão, perda de identidade, alterações emocionais e pensamentos que não parecem seus. >

Carregar resíduos energéticos de várias pessoas pode gerar crenças limitantes, bloqueios afetivos e sexuais, além de influenciar suas futuras escolhas amorosas. É como se o útero carregasse uma bagagem que não é sua.>

Mas isso significa que não posso viver minha sexualidade livremente?>

De forma alguma. Viver a própria sexualidade com liberdade é essencial. A proposta é trazer consciência e cuidado, não repressão. >

Ao saber que trocas sexuais envolvem também trocas sutis de energia, você pode escolher com mais clareza, e aprender a se limpar energeticamente sempre que sentir necessidade.>

Essa teoria sobre energia sexual dos parceiros é nova?

Não. A ideia de que o útero guarda memórias sexuais aparece em mitologias como a grega. O mito de Afrodite diz:>

“Nas águas de uma cachoeira eu vou me banhar, para que possa me entregar por inteira para o novo amor que há de chegar.“>

Essa passagem revela o simbolismo da limpeza energética do útero para viver um novo amor com inteireza. Muitos terapeutas também relatam esse saber antigo em suas práticas.>

Existe embasamento científico?

A ciência ainda engatinha nesse campo, mas alguns estudos começam a abordar a conexão entre corpos e energia. >

Um experimento canadense monitorou com eletrodos cerebrais um casal separado por paredes. Apenas um deles recebia estímulos visuais e táteis, mas o outro também ativava regiões cerebrais semelhantes. >

Isso mostra como existe uma conexão sutil entre corpos que se relacionam sexualmente.>

Mesmo sem provas clínicas sobre miasmas, eu, Roberta Struzani, em mais de 18 anos de experiência clínica com mais de 7 mil mulheres, vi padrões se repetirem. Isso valida a importância da limpeza energética como ferramenta terapêutica.>

E nos casos de abuso sexual?

O conhecimento sobre miasmas não deve aumentar a culpa, mas sim apontar caminhos de cura profunda.>

A terapia tradicional é essencial, mas também é possível acessar memórias celulares através do corpo, com práticas como a Reconsagração do Ventre.>

Como limpar a energia sexual do útero?

A forma mais eficaz é por meio da Reconsagração do Ventre, uma vivência terapêutica que une práticas corporais e meditação guiada. >

Ela estimula a contração uterina para liberar memórias registradas. Muitas mulheres sentem cólicas durante o processo, o que indica a expulsão dessas energias.>

O ideal é realizar a Reconsagração uma vez por ano ou sempre que sentir necessidade, especialmente durante a menstruação, para potencializar a limpeza.>

Alunas relatam que, após a vivência, ex-parceiros reaparecem ou lembranças antigas emergem. Isso acontece porque o campo energético está em reorganização. A vida muda. O corpo muda. A energia se renova.>

Homem também acumula energia sexual?

Sim, mas de forma diferente. Nos homens, os miasmas ficam mais concentrados no falo e no campo áurico, e tendem a se dissipar mais rápido. Ainda assim, também podem fazer banhos de ervas para se limpar energeticamente.>

Receita de banho de limpeza sexual para homens:>

Ferva água e adicione calêndula, lavanda ou folhas de framboesa>

Abafe por 10 minutos>

Jogue sobre o corpo ou coloque na banheira e mergulhe por 20 minutos>

Lembre-se

A energia sexual é sagrada e potente. Quanto mais você cuida do seu campo, mais liberdade, clareza e prazer encontra na sua própria jornada.>

FAQ – Dúvidas frequentes sobre energia sexual

1. É verdade que a energia do ex fica no meu útero?>

Sim, segundo abordagens terapêuticas e relatos clínicos, a energia pode ficar armazenada e causar efeitos emocionais.>

2. Mesmo com camisinha, a energia passa?>

Sim. A troca é sutil e não depende de fluidos corporais, mas de conexão energética.>

3. Homens também precisam limpar a energia sexual?>

Podem e devem, mesmo que a absorção seja diferente.>

4. A Reconsagração do Ventre é segura?>

Sim, é um processo simbólico, emocional e energético. Mas não invasivo, porque é conduzido com acolhimento e respeito.>

5. Quanto tempo a energia do outro fica em mim?>

Pode durar meses ou até anos. Alguns estudos falam em 6 meses, outros em 7 anos. Por isso, é tão importante limpá-la.>

Este vídeo pode te interessar