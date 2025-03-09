Sexo na água mistura adrenalina e riscos; veja dicas

Sexo na piscina Crédito: sirtravelalot/Shutterstock

Durante o verão a temperatura sobe e, com ela, a libido também vai aquecendo. Há quem queira protagonizar cenas calientes na piscina, na banheira, no mar, na cachoeira e até mesmo no chuveiro. O cenário e a sensação da água no corpo, com um toque de aventura, aumentam a excitação e podem tornar a experiência mais intensa e envolvente.

Mas preciso salientar que o enredo é muito mais romântico na fantasia do que na vida real, pois envolve riscos e desafios que precisam ser considerados.

Enredo de diversos filmes e fetiche de muita gente, fazer sexo em locais públicos é considerado crime, sujeito a punições legais. Ultimamente alguns casos até ganharam repercussão nacional, com pessoas flagradas protagonizando cenas quentes na praia. Se sua fantasia envolve praia, opte por um cenário ou praia artificial.

Desafios e dicas:

E o local?

Já que na praia e na lagoa não é permitido, que tal ‘matar o desejo’ uma piscina privativa, banheira ou até mesmo no bom e velho chuveiro? Se a ideia é aproveitar a água, essa opções são mais confortáveis e prazerosas. Mas atente-se à limpeza em caso de motel por conta da rotatividade pessoas no local.

Sexo no chuveiro pode ajudar a sair da rotina Crédito: Shutterstock

Lubrificação

A água não é lubrificante. Pelo contrário, ela pode eliminar a lubrificação natural do corpo, tornando a penetração desconfortável. Um lubrificante à base de silicone pode ajudar, pois não se dissolve na água.

Desconforto

Areia pode causar atrito durante a penetração e até machucar a região íntima. É melhor evitar durante o rala e rola.

Como fica a saúde?

O contato com a água, seja salgada, doce ou com cloro, pode causar ressecamento, infecções, desconforto nas mucosas e desequilíbrio da flora vaginal.

Preservativo, sim!

Tem que usar! O atrito, sal e areia podem causar microfuros ou fazê-lo escorregar com mais facilidade, aumentando os riscos de gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis. Coloque antes de entrar na água e dê preferência para um modelo mais resistente e lubrificado.