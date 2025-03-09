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Aventura

Sexo na água mistura adrenalina e riscos; veja dicas

Com as altas temperaturas, há quem queira aventuras mais refrescantes, mas é preciso cuidado para que o prazer não vire dor de cabeça

Publicado em 09 de Março de 2025 às 12:00

Publicado em 

09 mar 2025 às 12:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Sexo na piscina / Casal
Sexo na piscina  Crédito: sirtravelalot/Shutterstock
Durante o verão a temperatura sobe e, com ela, a libido também vai aquecendo. Há quem queira protagonizar cenas calientes na piscina, na banheira, no mar, na cachoeira e até mesmo no chuveiro. O cenário e a sensação da água no corpo, com um toque de aventura, aumentam a excitação e podem tornar a experiência mais intensa e envolvente.
Mas preciso salientar que o enredo é muito mais romântico na fantasia do que na vida real, pois envolve riscos e desafios que precisam ser considerados. 
Enredo de diversos filmes e fetiche de muita gente, fazer sexo em locais públicos é considerado crime, sujeito a punições legais. Ultimamente alguns casos até ganharam repercussão nacional, com pessoas flagradas protagonizando cenas quentes na praia. Se sua fantasia envolve praia, opte por um cenário ou praia artificial.

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Desafios e dicas:

E o local?
Já que na praia e na lagoa não é permitido, que tal ‘matar o desejo’ uma piscina privativa, banheira ou até mesmo no bom e velho chuveiro? Se a ideia é aproveitar a água, essa opções são mais confortáveis e prazerosas. Mas atente-se à limpeza em caso de motel por conta da rotatividade pessoas no local.
Sexo no chuveiro / casal
Sexo no chuveiro pode ajudar a sair da rotina Crédito: Shutterstock
Lubrificação
A água não é lubrificante. Pelo contrário, ela pode eliminar a lubrificação natural do corpo, tornando a penetração desconfortável. Um lubrificante à base de silicone pode ajudar, pois não se dissolve na água.
Desconforto
Areia pode causar atrito durante a penetração e até machucar a região íntima. É melhor evitar durante o rala e rola.

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Como fica a saúde?
O contato com a água, seja salgada, doce ou com cloro, pode causar ressecamento, infecções, desconforto nas mucosas e desequilíbrio da flora vaginal.
Preservativo, sim!
Tem que usar! O atrito, sal e areia podem causar microfuros ou fazê-lo escorregar com mais facilidade, aumentando os riscos de gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis. Coloque antes de entrar na água e dê preferência para um modelo mais resistente e lubrificado.
No mais, a experiência pode ser prazerosa e benéfica para o relacionamento, pois ativa a criatividade sexual aumentando a conexão, mas precisa ter cautela. A fantasia é sempre bem-vinda! Se não for uma via única de regra.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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