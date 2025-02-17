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Saúde feminina

Mulheres podem tomar tadalafila? Veja riscos e indicações

Medicamento é usado por homens para disfunção erétil, mas algumas mulheres também estão recorrendo para fins sexuais; entenda

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 19:00

Publicado em 

17 fev 2025 às 19:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Mulher tomando remédio / Medicamento
Algumas mulheres recorrem a medicamentos para ter mais desejo Crédito: Africa Studio/Shutterstock
O sonho de toda mulher sem libido é que existisse um remédio para ter mais desejo sexual e esse é um cenário cada vez mais crescente: a busca por uma pílula mágica. Será que existe? E a famosa tadalafila?
A tadalafila é um medicamento originalmente desenvolvido para tratar disfunção erétil e a hipertensão pulmonar em homens, mas que também tem sido estudado para benefícios em mulheres. E já te adianto: ainda precisa de mais estudos para comprovação da eficácia no âmbito sexual.

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Tadalafila: o prazer e os riscos de tomar a medicação da moda

“Tadalafil e outros inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil, são medicamentos eficazes no tratamento da disfunção erétil masculina, promovendo a vasodilatação e consequentemente auxiliando na ereção. Mas até o momento essas substâncias não têm aprovação para tratamento das disfunções sexuais nas mulheres. No entanto, alguns estudos mostraram um efeito positivo do sildenafil na excitação e na resposta orgástica”, explicou a médica Danielle Machado, especialista em saúde da mulher. 

Benefícios

  • Aumento do fluxo sanguíneo: assim como no homem, a tadalafila atua como um vasodilatador, melhorando o fluxo de sangue para certas áreas do corpo. Isso pode ter efeitos positivos na excitação sexual feminina, se a disfunção sexual estiver associada a problemas circulatórios

  • Dor pélvica crônica: algumas pesquisas sugerem que a tadalafila pode ajudar mulheres com dor pélvica crônica, como a causada por endometriose ou cistite intersticial. Mas ainda são apenas estudos, sem comprovação

  • Atividade física: melhora a capacidade de exercício reduzindo a pressão nos vasos sanguíneos dos pulmões
Comprimidos, remédio, medicamento
Tadalafila atua como um vasodilatador Crédito: Shutterstock

Efeitos colaterais

  • Dor de cabeça
  • Rubor facial
  • Congestão nasal
  • Náusea
  • Dor muscular
  • Queda da pressão arterial
  • Taquicardia
Ou seja, a tadalafila precisa ser usada com cautela e  sempre com orientação médica.

Afinal, a tadalafila aumenta o desejo sexual feminino?

Não há evidências científicas suficientes para afirmar que a tadalafila aumenta diretamente o desejo sexual em mulheres. E precisamos lembrar que o desejo sexual é influenciado por vários fatores, incluindo hormonais, psicológicos e sociais. Cada ser humano tem um próprio mecanismo para ativar o desejo sexual e dificilmente, no caso das mulheres, ele é associado somente a questões físicas.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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