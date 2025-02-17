Mulheres podem tomar tadalafila? Veja riscos e indicações

Algumas mulheres recorrem a medicamentos para ter mais desejo Crédito: Africa Studio/Shutterstock

O sonho de toda mulher sem libido é que existisse um remédio para ter mais desejo sexual e esse é um cenário cada vez mais crescente: a busca por uma pílula mágica. Será que existe? E a famosa tadalafila?

A tadalafila é um medicamento originalmente desenvolvido para tratar disfunção erétil e a hipertensão pulmonar em homens, mas que também tem sido estudado para benefícios em mulheres. E já te adianto: ainda precisa de mais estudos para comprovação da eficácia no âmbito sexual.

“Tadalafil e outros inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil, são medicamentos eficazes no tratamento da disfunção erétil masculina, promovendo a vasodilatação e consequentemente auxiliando na ereção. Mas até o momento essas substâncias não têm aprovação para tratamento das disfunções sexuais nas mulheres. No entanto, alguns estudos mostraram um efeito positivo do sildenafil na excitação e na resposta orgástica”, explicou a médica Danielle Machado, especialista em saúde da mulher.

Benefícios

Aumento do fluxo sanguíneo : assim como no homem, a tadalafila atua como um vasodilatador, melhorando o fluxo de sangue para certas áreas do corpo. Isso pode ter efeitos positivos na excitação sexual feminina, se a disfunção sexual estiver associada a problemas circulatórios





: assim como no homem, a tadalafila atua como um vasodilatador, melhorando o fluxo de sangue para certas áreas do corpo. Isso pode ter efeitos positivos na excitação sexual feminina, se a disfunção sexual estiver associada a problemas circulatórios Dor pélvica crônica : algumas pesquisas sugerem que a tadalafila pode ajudar mulheres com dor pélvica crônica, como a causada por endometriose ou cistite intersticial. Mas ainda são apenas estudos, sem comprovação





: algumas pesquisas sugerem que a tadalafila pode ajudar mulheres com dor pélvica crônica, como a causada por endometriose ou cistite intersticial. Mas ainda são apenas estudos, sem comprovação Atividade física: melhora a capacidade de exercício reduzindo a pressão nos vasos sanguíneos dos pulmões

Tadalafila atua como um vasodilatador Crédito: Shutterstock

Efeitos colaterais

Dor de cabeça

Rubor facial

Congestão nasal

Náusea

Dor muscular

Queda da pressão arterial

Taquicardia

Ou seja, a tadalafila precisa ser usada com cautela e sempre com orientação médica.

Afinal, a tadalafila aumenta o desejo sexual feminino?