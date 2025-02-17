Mulheres podem tomar tadalafila? Veja riscos e indicações

O sonho de toda mulher sem libido é que existisse um remédio para ter mais desejo sexual e esse é um cenário cada vez mais crescente: a busca por uma pílula mágica. Será que existe? E a famosa tadalafila?
A tadalafila é um medicamento originalmente desenvolvido para tratar disfunção erétil e a hipertensão pulmonar em homens, mas que também tem sido estudado para benefícios em mulheres. E já te adianto: ainda precisa de mais estudos para comprovação da eficácia no âmbito sexual.
“Tadalafil e outros inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil, são medicamentos eficazes no tratamento da disfunção erétil masculina, promovendo a vasodilatação e consequentemente auxiliando na ereção. Mas até o momento essas substâncias não têm aprovação para tratamento das disfunções sexuais nas mulheres. No entanto, alguns estudos mostraram um efeito positivo do sildenafil na excitação e na resposta orgástica”, explicou a médica Danielle Machado, especialista em saúde da mulher.
Benefícios
- Aumento do fluxo sanguíneo: assim como no homem, a tadalafila atua como um vasodilatador, melhorando o fluxo de sangue para certas áreas do corpo. Isso pode ter efeitos positivos na excitação sexual feminina, se a disfunção sexual estiver associada a problemas circulatórios
- Dor pélvica crônica: algumas pesquisas sugerem que a tadalafila pode ajudar mulheres com dor pélvica crônica, como a causada por endometriose ou cistite intersticial. Mas ainda são apenas estudos, sem comprovação
- Atividade física: melhora a capacidade de exercício reduzindo a pressão nos vasos sanguíneos dos pulmões
Efeitos colaterais
- Dor de cabeça
- Rubor facial
- Congestão nasal
- Náusea
- Dor muscular
- Queda da pressão arterial
- Taquicardia
Ou seja, a tadalafila precisa ser usada com cautela e sempre com orientação médica.
Afinal, a tadalafila aumenta o desejo sexual feminino?
Não há evidências científicas suficientes para afirmar que a tadalafila aumenta diretamente o desejo sexual em mulheres. E precisamos lembrar que o desejo sexual é influenciado por vários fatores, incluindo hormonais, psicológicos e sociais. Cada ser humano tem um próprio mecanismo para ativar o desejo sexual e dificilmente, no caso das mulheres, ele é associado somente a questões físicas.