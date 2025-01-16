Entenda por que sentimos mais desejo no verão

O calor e a exposição ao sol estimulam a produção de vitamina D Crédito: Shutterstock

Enquanto alguns reclamam do calor e do suor excessivo comum no verão, outros aproveitam para namorar mais na estação. Não é somente a temperatura, mas a libido também aumenta nesses dias.

O calor e a exposição ao sol estimulam a produção de vitamina D, essencial para a disposição e o bem-estar, e também a testosterona que é o hormônio responsável pela libido nas pessoas.

Além disso, no verão existe uma mudança comportamental que também intensifica esse processo como o aumento de atividades ao ar livre, maiores interações, deixando as pessoas mais leves, confiantes e conectadas com os seus corpos, o que impacta muito na autoestima e reflete na vida sexual.

Agora, existe um fator que é muito estimulado nessa estação e é o responsável pelo desejo sexual: o psicológico. A parte lúdica de visualizar pessoas com poucas roupas, muitas vezes dançando, ativa gatilhos de desejo fortalecendo as fantasias eróticas.

Vamos as dicas para aproveitar a alta temperatura.

Exploração de novos cenários . Momento ideal para sair da rotina em praias desertas, piscinas, trilhas, cachoeiras, motéis com hidromassagem e hotéis com vistas para a natureza.





. Momento ideal para sair da rotina em praias desertas, piscinas, trilhas, cachoeiras, motéis com hidromassagem e hotéis com vistas para a natureza. Roupas leves . O uso de roupas leves reforça a atração física e ajuda a região íntima a respirar e se proteger de proliferação de fungos.





. O uso de roupas leves reforça a atração física e ajuda a região íntima a respirar e se proteger de proliferação de fungos. Hidratação . Beba bastante líquido antes e depois da transa e de preferência água.





. Beba bastante líquido antes e depois da transa e de preferência água. Proteção . Sabemos que o contato pele com pele é ótimo, mas não esqueça das doenças sexualmente transmissíveis. Então use preservativo.





. Sabemos que o contato pele com pele é ótimo, mas não esqueça das doenças sexualmente transmissíveis. Então use preservativo. Crie momentos . Faça um piquenique, um luau, acampamento, banheira com pétalas de rosas, tome um espumante na praia.





. Faça um piquenique, um luau, acampamento, banheira com pétalas de rosas, tome um espumante na praia. Massagens . Sempre são bem-vindas, mas você já testou usar uma pedrinha de gelo oleosa? Refrescante e picante ao mesmo tempo.





. Sempre são bem-vindas, mas você já testou usar uma pedrinha de gelo oleosa? Refrescante e picante ao mesmo tempo. Sex toys . Esse parquinho pode ficar bem mais divertido com cosméticos eróticos que vibram, gelam, esquentam e vibradores que sugam. Existe uma gama de acessórios para aumentar o prazer.





. Esse parquinho pode ficar bem mais divertido com cosméticos eróticos que vibram, gelam, esquentam e vibradores que sugam. Existe uma gama de acessórios para aumentar o prazer. Chuveiro. Aproveite o momento do banho e invista em novas posições como a “lagartixa na parede”, a sensação do azulejo geladinho e a água escorrendo fazem o corpo se abrir a novas investidas.

