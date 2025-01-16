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Dias de sol

Entenda por que sentimos mais desejo no verão

O calor e a exposição ao sol estimulam a produção de vitamina D, essencial para a disposição e o bem-estar, e também a testosterona que é o hormônio responsável pela libido nas pessoas

Públicado em 

16 jan 2025 às 18:08
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Casal de namorados na praia
O calor e a exposição ao sol estimulam a produção de vitamina D Crédito: Shutterstock
Enquanto alguns reclamam do calor e do suor excessivo comum no verão, outros aproveitam para namorar mais na estação. Não é somente a temperatura, mas a libido também aumenta nesses dias.
O calor e a exposição ao sol estimulam a produção de vitamina D, essencial para a disposição e o bem-estar, e também a testosterona que é o hormônio responsável pela libido nas pessoas.
Além disso, no verão existe uma mudança comportamental que também intensifica esse processo como o aumento de atividades ao ar livre, maiores interações, deixando as pessoas mais leves, confiantes e conectadas com os seus corpos, o que impacta muito na autoestima e reflete na vida sexual.
Agora, existe um fator que é muito estimulado nessa estação e é o responsável pelo desejo sexual: o psicológico. A parte lúdica de visualizar pessoas com poucas roupas, muitas vezes dançando, ativa gatilhos de desejo fortalecendo as fantasias eróticas.
Vamos as dicas para aproveitar a alta temperatura.
  • Exploração de novos cenários. Momento ideal para sair da rotina em praias desertas, piscinas, trilhas, cachoeiras, motéis com hidromassagem e hotéis com vistas para a natureza.

  • Roupas leves. O uso de roupas leves reforça a atração física e ajuda a região íntima a respirar e se proteger de proliferação de fungos.

  • Hidratação. Beba bastante líquido antes e depois da transa e de preferência água.

  • Proteção. Sabemos que o contato pele com pele é ótimo, mas não esqueça das doenças sexualmente transmissíveis. Então use preservativo.

  • Crie momentos. Faça um piquenique, um luau, acampamento, banheira com pétalas de rosas, tome um espumante na praia.

  • Massagens. Sempre são bem-vindas, mas você já testou usar uma pedrinha de gelo oleosa? Refrescante e picante ao mesmo tempo.

  • Sex toys. Esse parquinho pode ficar bem mais divertido com cosméticos eróticos que vibram, gelam, esquentam e vibradores que sugam. Existe uma gama de acessórios para aumentar o prazer.

  • Chuveiro. Aproveite o momento do banho e invista em novas posições como a “lagartixa na parede”, a sensação do azulejo geladinho e a água escorrendo fazem o corpo se abrir a novas investidas.
Aproveite o verão para explorar a sua sexualidade com responsabilidade e desfrute ainda mais dessa estação cheia de tesão.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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