Falta de libido: veja o que causa a perda do desejo sexual e o que fazer

A falta de libido pode influenciar no relacionamento a dois Crédito: Prostock-studio/Shutterstock

Quanto o assunto é pouco sexo ou nada de sexo, muito se fala na falta de libido. Mas muita gente não entende as causas e sua interferência na qualidade de vida - e principalmente o que fazer quando isso acontecer. A libido, nada mais é, do que desejo vital, de uma pulsão de vida para um todo, e não somente para o sexo. Em contrapartida, a pessoa que sofre de baixa libido, sem desejos no todo, ela tampouco terá desejo sexual. Mas é preciso atenção, porque a libido é fundamental para a nossa vida, porém é complexa.

Hoje vamos falar sobre a libido de desejo sexual e já destaco que é comum em alguma fase da vida que a pessoa sofra de baixa libido. Ela pode ser temporária ou estendida. Temporária quando está ligada a um evento específico, como uma briga no relacionamento, a morte de um ente querido, um estresse no trabalho. Geralmente nessa fase temporária a própria pessoa identifica a causa e busca soluções para resolver por conta própria.

A fase estendida é caracterizada quando se passam meses ou até mesmo anos sem ter desejo sexual e não costuma se resolver sozinha, causando mais transtorno à qualidade de vida e relacionamentos. Então vamos às possíveis causas da falta de libido, lembrando que as causas podem envolver questões biológicas, psicológicas e/ou sociais.

Hormonais

De acordo com a ginecologista e especialista em saúde da mulher, Danielle Machado, um dos fatores de interferência da libido são fatores hormonais, como por exemplo o uso de pílula contraceptiva que bloqueia a ovulação da mulher e faz com que os hormônios sexuais sejam inibidos. Além disso, a oscilação hormonal no climatério, menopausa, gestação e pós-parto também podem impactar.

Medicamentos

Alguns medicamentos não-hormonais como antidepressivos, ansiolíticos, remédios para hipertensão e doenças crônicas (obesidade, diabetes, cardíacos, entre outras) podem contribuir para a baixa libido.

Medicamentos também têm relação com a falta de apetite sexual Crédito: Shutterstock

Psicológicas

Alterações psicológicas como estresse, ansiedade, depressão interferem diretamente no bem-estar, humor e disposição para o desejo.

Relacionamentos

De forma geral, tudo que interfere no campo emocional vai interferir na libido. Pessoas que têm muitos conflitos sem resoluções trazendo raiva, rancor, mágoa, frustrações, falta de confiança e conexão com o parceiro têm mais tendência a sofrer com falta de desejo.

Eventos traumáticos

Eventos com trauma, principalmente de cunho sexual, que podem variar desde dor no ato sexual como quem tem vaginismo, pouca lubrificação, dispaurenia até abusos sexuais.

Vícios

Tanto de cigarros, álcool, drogas, games e outros roubam o apetite sexual.

Crenças limitantes

Tabus, falta de educação sexuais, preconceitos, também são vilões da libido.

Tá, mas como resolver?

É preciso tratar a falta de libido Crédito: Shutterstock