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Relação

Para sair da rotina: veja lugares diferentes para curtir a dois

Que tal aproveitar o fim de ano e o clima festivo para apimentar a relação? Confira dicas de como explorar lugares para namorar

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 17:31

Publicado em 

18 dez 2024 às 17:31
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Casal na praia / Sexo
Uma praia deserta pode ser uma boa para o casal Crédito: Shutterstock
Seja pela correria do dia a dia, preocupações, muitas atividades ou problemas, de novo o sexo ficou para último plano? Não precisa desanimar! A boa notícia é que ainda dá tempo de fechar o ano com chave de ouro. Todas essas festividades, feriados, encontros com amigos, calor do verão e descanso fazem a libido subir. Então é o momento certo para explorar lugares bons para namorar. Confira as dicas que separei para você apimentar o final de ano.

Praia

Com todo o seu clima afrodisíaco de poucas roupas e pele dourada, eu sugiro você procurar uma praia isolada, fazer um luau com música, bebida e fogueira. E se o clima ficar muito quente tem a água do mar para refrescar e curtir.

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Camping

Para os amantes da natureza, uma barraquinha no campo ou perto da cachoeira é um cenário perfeito para contemplar as estrelas, principalmente na hora H.

Mar

Não necessariamente dentro da água, mas uma boa opção é alugar uma lancha, um barco para um passeio no mar, seja de dia ou a noite, com frutas e uma garrafa de espumante.

Chalé

O clima das montanhas é bem propício para ficarem agarradinhos, mesmo no verão, já que a noite a temperatura costuma cair. Um bom vinho e queijos podem ajudar o momento a ficar mais 'caliente'.
Casal de namorados brindando com taças de vinho tinto
Que tal tomar um vinho nas montanhas com a pessoa amada? Crédito: Shutterstock

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Motel/Hotel

Pode parecer clichê mas não é! Muitos casais de longo relacionamento não costumam frequentar motéis e é uma ótima pedida, principalmente para quem está com a casa cheia de visitas. Suíte com hidro cheia de espuma, cadeiras eróticas, cama com espelho e a fantasia rolando.

Sua casa

Pode ser que a grana esteja curta ou você não quer viajar agora, então aproveite todos os cômodos da sua casa. Um jantar a luz de velas é totalmente acessível e romântico e a sobremesa pode ser realmente sobre a mesa, ou no sofá, na varanda, no chão da cozinha, na janela (só tenha cuidado com os vizinhos), no chuveiro e muitos outros.
Casal na cama / Sexo
Aproveite a sua cama também Crédito: Shutterstock
O lugar do sexo é tão importante quanto o sexo em si... o clima, o cheiro, o ambiente aquecem a parte lúdica responsável pela fantasia e aumentam o prazer do momento.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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