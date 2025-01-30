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Polêmica

Caso Claudia Raia: tem idade certa para falar sobre sexo com os filhos?

Não vamos nos apegar ao fato de a atitude da atriz ser “certa ou errada”, mas sim sobre como fazer esse diálogo e qual é o melhor momento

Públicado em 

30 jan 2025 às 14:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Pais e filhos / Crianças / Família
Pais conversam com a filha Crédito: Ground Picture/Shutterstock
Depois da polêmica entrevista onde a atriz Claudia Raia revelou ter presenteado a filha com um vibrador quando completou 12 anos, surgiram muitos questionamentos. E um tema se tornou relevante para a orientação a pais e educadores neste momento: qual a melhor idade para falar sobre sexo com os filhos?
Não vamos nos apegar ao fato de a atitude da atriz ser “certa ou errada”, mas sim sobre como fazer esse diálogo e qual é o melhor momento. E para esse debate convido Graça Tessariolli, sexóloga e professora.
“Antes não se falava sobre sexualidade e hoje nós temos a possibilidade da participação dos pais, mas sempre respeitando o tempo do filho, porque o filho está se descobrindo e se reconhecendo. Assim, os pais devem criar um ambiente de confiança, de leveza e tranquilidade para que os filhos possam explorar sua sexualidade de forma natural, respeitando o tempo de cada um”.
A adolescência é uma fase precoce para incentivos sexuais, como presentear com acessórios eróticos, assistir a vídeos de sexo ou até mesmo como acontecia antigamente, de o pai levar o filho para o bordel. Porém, é a fase para o diálogo sobre a sexualidade.

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“O adolescente é curioso e a busca por conhecimento em sexualidade deve ser pessoal e individual, no seu tempo, e não imposta por um adulto que muitas vezes acaba antecipando fases que deveriam ser descobertas"
O adolescente tem que se descobrir, se reconhecer, para se entender e construir o autoconhecimento corporal, caso contrário, pode pular etapas importantes na vida e na aprendizagem da sexualidade”
Tanto a criança quanto o adolescente têm curiosidades. Manter a porta do diálogo aberta para o assunto é sempre o melhor caminho. E sobre a melhor idade? Vai de encontro também com essa porta aberta para o diálogo, sem repressões ou pânico com o assunto. Sempre aconselho aos meus pacientes que as perguntas precisam ser respondidas, então que seja por uma fonte segura. No caso, os pais. E se eles não se sentirem confortáveis para responder, vale pedir ajuda a um profissional.
O tema sexualidade é temido, mas deveria ser tratado de forma natural, porque faz parte da formação da nossa personalidade e permanece até o final da nossa vida.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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