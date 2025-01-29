Claudia Raia Crédito: Maurício Fidalgo/Globo

Claudia Raia, 58, usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que recebeu após dizer que deu um vibrador de presente para a filha, Sophia, quando ela completou 12 anos.

A fala da atriz causou polêmica nas redes sociais e ela afirmou que foi tirada de contexto. "Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os assuntos, incluindo educação sexual, de forma respeitosa e apropriada para cada idade".

A artista ressaltou que sempre priorizou ter um ambiente de confiança em casa. "Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. No entanto, entendo que cada família tem sua própria forma de lidar com esses temas, e respeito isso".

Claudia Raia se pronuncia após dizer que deu vibrador à filha aos 12 anos Crédito: Instagram/claudiaraia