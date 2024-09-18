Claudia Raia relata perrengue em convite para suruba

Claudia Raia Crédito: Maurício Fidalgo/Globo

Claudia Raia, 57, relatou que passou perrengue ao ser convidada para uma suruba em que ficou apenas de voyeur, ou seja, se contentou apenas em observar, sem participar diretamente da orgia.

Raia contou que esse episódio ocorreu já faz tempo, quando recebeu convite para uma orgia sexual. "Anos 1980, fui convidada para fazer uma suruba e eu nunca fiz suruba porque sempre tive problema com negócio de grupo, gosto mais individual, mas eu fui para o rolê, só que disse que não ia participar", iniciou durante participação no programa Foquinha Entrevista.

Sem revelar o número de participantes, a atriz destacou que estava uma "confusão", com vários corpos em profusão. "Amor, quando cheguei lá, era uma confusão, todo mundo já se aprontando, e eu 'mas cadê fulano?' E achava um pé, porque eu reconheço as pessoas pelo pé, nesse dia foi bem surpreendente".