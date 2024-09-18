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Claudia Raia relata perrengue em convite para suruba

Atriz contou que passou perrengue ao ser convidada para uma suruba em que ficou apenas de voyeur, ou seja, se contentou apenas em observar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 19:19

Claudia Raia está se despedindo da Globo após 40 anos
Claudia Raia  Crédito: Maurício Fidalgo/Globo
Claudia Raia, 57, relatou que passou perrengue ao ser convidada para uma suruba em que ficou apenas de voyeur, ou seja, se contentou apenas em observar, sem participar diretamente da orgia.
Raia contou que esse episódio ocorreu já faz tempo, quando recebeu convite para uma orgia sexual. "Anos 1980, fui convidada para fazer uma suruba e eu nunca fiz suruba porque sempre tive problema com negócio de grupo, gosto mais individual, mas eu fui para o rolê, só que disse que não ia participar", iniciou durante participação no programa Foquinha Entrevista.
Sem revelar o número de participantes, a atriz destacou que estava uma "confusão", com vários corpos em profusão. "Amor, quando cheguei lá, era uma confusão, todo mundo já se aprontando, e eu 'mas cadê fulano?' E achava um pé, porque eu reconheço as pessoas pelo pé, nesse dia foi bem surpreendente".
Claudia Raia também contou que, embora tenha fama de "ser surubenta", prefere sexo a dois. "A suruba rolando e só eu de fora, analisando, procurando as pessoas. Fiquei vendo, mas achei tão confuso tudo, uma loucura. Eu gosto da coisa única, nem o ménage [eu curto]. As pessoas acham que eu sou a surubenta, mas gosto da coisa a dois".

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