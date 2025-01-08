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Pegação

Polícia do Rio começa a identificar e deve convocar participantes de orgia no Arpoador

Informações preliminares da investigação indicam que uma festa ocorria nos arredores do local, e homens estariam utilizando uma área de mata mais densa como um local para sexo grupal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2025 às 09:15

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 09:15

"Surubão do Arpoador", como ficou conhecida a orgia na praia carioca, segue investigação do caso, que reuniu mais de 30 homens fazendo sexo ao ar livre Crédito: Reprodução/Internet
A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a identificar os participantes da orgia de Reveillón realizada na praia do Arpoador. O trabalho está sendo feito por meio de reconhecimento facial, tendo como base uma gravação do ato.
Nos próximos dias, alguns presentes devem ser convocados a prestar depoimento sobre o ocorrido. Informações preliminares da investigação indicam que uma festa ocorria nos arredores do local, e homens estariam utilizando uma área de mata mais densa como um local para pegação. Os promotores do evento também devem prestar depoimento.
A 12ª Delegacia de Polícia Civil (Leblon) abriu na sexta-feira (3) um procedimento para investigar a ocorrência. O "surubão do Arpoador", como foi apelidado nas redes sociais, teria ocorrido entre a noite de 31 de dezembro e a manhã de 1º de janeiro. Parte do ato foi gravada e compartilhada pela internet. No vídeo, dezenas de homens se beijam, masturbam e fazem filas para praticar sexo oral.
Segundo o artigo 233 do Código Penal, praticar ato libidinoso em local público é crime de menor potencial ofensivo. A pena prevista vai de três meses a um ano de reclusão ou multa. O Arpoador faz parte do roteiro de sexo ao ar livre no Rio de Janeiro, assim como as praias de Abricó e da Pedra do Sal, por exemplo.
Tradicionalmente, as orgias ocorrem à noite, e o público é quase todo masculino. Há, porém, noites específicas para casais heterossexuais adeptos ao swing. Arpoador, as exibições ocorrem em meio à vegetação que guarda o local. Em Abricó e Pedra do Sal, entre as grandes formações rochosas presentes nos locais.
É realizado pela Polícia Militar patrulha ostensiva na região do Arpoador. Segundo o governo fluminense, a ação conta com o emprego de cavalos do regimento de polícia montada e cães. O policiamento dos corredores estruturais de acesso à orla conta com o reforço de policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidões e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas.

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