Cobranças e divergências: veja as previsões para o amor em outubro 2022 Crédito: Personare

As previsões para o amor em outubro de 2022 indicam que teremos um período de mais cobranças, exigências e seletividade em termos de relacionamento, tanto o afetivo quanto o social. Afinal, estamos em um Mês Universal 7, segundo a Numerologia.

Esse clima tenso pode gerar um maior distanciamento entre você e determinada(s) pessoa(s). Caso considere que vale a pena a superação dessa divergência, dialogue e apare as arestas. Assim, o seu relacionamento, sua equipe, seu time e sua família poderão se beneficiar.

De todo modo, pode haver muito mal entendido na família, nos grupos, na convivência diária. Não acredite nas aparências e use o lado investigativo do 7 para enxergar mais profundamente e compreender melhor as pessoas e os ambientes.

Previsões para o amor em outubro de 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 2

Caso você não esteja se relacionando, este mês lhe apresenta a oportunidade de iniciar um relacionamento, porque você vai desejar mais companheirismo (número 2) e intimidade (número 7).

Você pode aproveitar o potencial de início do Ano Pessoal 1 nesse sentido. Todavia, precisará de muita coragem e fé (em você, no outro e no amor) para vencer os medos da rejeição e da traição, bem como de perder seu espaço de autonomia e independência ao se envolver com alguém.

Se você está numa relação, outubro representará um período que você vai precisar de muita compreensão por parte da pessoa parceira, uma vez que estará com foco em um mergulho emocional-psicológico, espiritual-religioso e interno. Ter o apoio e a colaboração de seu par será cativante e essencial.

Também poderá criar um vínculo de mais intimidade e cumplicidade com quem se relaciona, ao começar uma nova fase na forma de vocês darem e receberem afeto.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está num relacionamento, poderá mandar (ou receber) uma mensagem de alguém com quem se relacionou para resolver algumas pendências ou mesmo reatarem.

De todo modo, essa reflexão sobre o passado, a fim de amadurecer, tende a proporcionar um jeito de amar mais espontâneo, responsável e afetuoso. E essa relação poderá ser (re)construída em outubro. Porque o 2 e o 3 que marcam este ciclo são associados ao romantismo e ao desejo de viver o amor intensamente.

Caso você esteja se relacionando, você desejará mais prazer e comprometimento ao lado de seu par. Inclusive, se ainda não formalizaram o vínculo, em outubro têm uma ótima oportunidade de celebrar esta união.

É um momento para (re)estruturar a relação com muito diálogo, comprometimento e companheirismo. Conversar sobre diferenças na forma de lidarem com o dinheiro, bem como sobre ter filhos ou não (ou como melhor educá-los), será essencial.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 4

Se não está se relacionando, outubro pode lhe apresentar a oportunidade de construir um vínculo a dois no qual haja tanto química quanto sensação de segurança. O poder de concretização do 4 e do 9 pode ser direcionado para o romantismo de seu Ano Pessoal 3.

Todavia, precisará por os pés no chão e ter mais praticidade no amor, especialmente para colocar limite e por fim a uma história paralela que não lhe satisfaz mais, nem tem futuro.

Caso esteja num relacionamento, este mês pede para dividir bem seu tempo entre o dever e o lazer, entre as responsabilidades profissionais/familiares e os momentos românticos ao lado de seu par.

Pode ser que consigam realizar um grande sonho, seja a formalização do vínculo ou uma gravidez, seja a compra de um bem há muito desejado ou simplesmente alcançar um novo nível de segurança.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, o seu lado mais independente, que prefere não se comprometer, talvez vença a vontade de criar um vínculo sólido.

A não ser que o lado experimentador e aberto ao novo lhe permita superar a resistência e seriedade que colocava barreiras em possíveis pretendentes nos meses anteriores. Assim, poderá ter a oportunidade de conhecer alguém com quem pode construir uma vida a dois.

Caso esteja numa relação, será importante você contar com o amparo da pessoa parceira, uma vez que estará com a oportunidade de se envolver em algum novo projeto ou experiência.

Consequentemente, pode ter menos tempo para a vida a dois. Mas pode aproveitar todo esse desejo por mudança para implementar novidades, novos programas e mais estímulo (inclusive sexual) em seu relacionamento.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 6

Se até então você que não está se relacionando e preferiu viver a liberdade do Ano Pessoal 5, poderá mudar de ideia neste mês. Porque o 6 e o 2 apontam para um desejo um maior romantismo e um desejo por companheirismo.

É importante alertar para não deixar o perfeccionismo e as expectativas românticas exageradas lhe impedirem de experimentar, de conhecer ou iniciar um vínculo. Todo mundo tem defeito e não existe relação perfeita, ok?

Caso você esteja num relacionamento, será importante não chutar o balde precipitadamente por conta de uma ou mais divergências entre você e a pessoa parceira. Com o 6 e o 2 presentes nesta combinação numerológica de outubro, o que até então não lhe incomodava ou você deixava passar, agora não mais.

Resolva por meio do diálogo, com empatia e afetuosidade. Assim, você poderá, inclusive, gerar mudança e mais estímulo na relação.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 7

Caso não esteja se relacionando, terá uma vontade maior de se envolver num vínculo mais profundo, o qual tenha afinidade mental e química. E se tiver a coragem de vencer alguns medos e resistências no amor, poderá criar um envolvimento íntimo e prazeroso com alguém.

Se você está na relação, este é um mês que pede criar um novo nível de intimidade e cumplicidade entre você e seu par. Talvez o seu receio de expor algum desejo ou de tocar no assunto de algum medo crie um certo distanciamento entre vocês.

Todavia, é plenamente possível ter a coragem de se comunicar melhor, vencer o mal entendido e desfrutar de um companheirismo mais cativante com seu par.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está num relacionamento, a desconfiança pode funcionar como um ótimo filtro para a escolha de alguém que lhe ofereça segurança. Se esses detalhes forem correspondidos, ótimo. No fundo, você almeja construir um vínculo sólido, duradouro e profundo neste mês de outubro.

Caso esteja numa relação, as questões práticas, tais como finanças, trabalho e família, poderão lhe demandar mais atenção. Tanto que poderá ter dificuldades em relaxar e ter tempo para o lazer neste período.

Com a compreensão e o apoio da pessoa parceira, poderá dedicar-se com competência e produtividade a esses maiores deveres em outubro.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está se relacionando, talvez prefira manter-se assim, a fim de poder viajar, fazer algum curso ou simplesmente curtir a liberdade em outubro. Também pode sentir-se ainda com dificuldades de desapegar-se de alguém para construir uma nova história de amor.

Se quer realmente colocar um ponto final nela, aproveite! Você tem o potencial de encerrar essa pendência e ainda extrair sábios aprendizados para mudanças em sua forma de dar e receber afeto quando se relacionar novamente.

Ma se você já vive uma relação, será um ótimo mês para tirar férias e viajar com a pessoa parceira. Ou simplesmente sair da rotina, como ir à praia ou fazer pequenas viagens aos finais de semana.

De todo modo, algum tipo de mudança será essencial para fazer o vínculo renascer e gerar mais estímulo, inclusive sexual, entre vocês. Talvez algum curso que tenha de fazer vá gerar menos tempo ao lado da pessoa parceira.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 1

Caso não esteja se relacionando, você poderá aproveitar a coragem e a iniciativa do 1 para vivenciar o romantismo tanto do 6 quanto do 9 e, assim, iniciar um relacionamento.

Mas não deixe que as exageradas expectativas de uma relação perfeita que o 6 e o 9 apontam lhe impeçam de tentar, experimentar e se abrir para o novo. Alguma divergência ou mesmo uma pendência com outra pessoa do passado poderão se resolver, a fim de estar realmente livre para uma nova história de amor.

Se está se relacionando, será fundamental, em outubro, você propor ideias ou alguma mudança para que você e a pessoa parceira possam iniciar um novo ciclo na vida a dois. Talvez a impaciência ou um desejo por um companheirismo renovado gerem um conflito entre você e seu par. Tenha a iniciativa para dialogar e se proponha a mudar algum hábito ou comportamento, a fim de inspirar a pessoa parceira a fazer o mesmo. Assim poderão renovar o nível de união entre vocês.