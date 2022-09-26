Gastador? Conservador? Investidor? Veja como seu signo lida com dinheiro

A Astrologia, como ferramenta de autoconhecimento, pode te ajudar a lidar melhor com o dinheiro. Afinal, ao saber como seu signo lida com dinheiro, você pode trabalhar suas fraquezas e conseguir ter prosperidade.
Mas atenção: seu “signo” (o signo solar, que todo mundo conhece) não diz muito sobre a gestão financeira. Entre outros pontos do seu Mapa Astral, o signo onde você tem o planeta Vênus mostra o valor que você dá às coisas, sua atitude com o dinheiro, como lida com conforto e bens pessoais.
Onde está Vênus no seu Mapa?
Todo mundo tem Vênus no seu Mapa Astral! Você pode ver que seu Mapa Astral (faça o seu aqui gratuitamente). É só conferir a tabela, procurar pelo planeta Vênus e ver qual signo aparece ao lado.Depois, volta aqui pra ver como seu signo lida com dinheiro.
Como o seu signo lida com dinheiro
- Vênus em Áries: São pessoas capazes de gerar valor e conseguir ganhar dinheiro rapidamente através de iniciativas corajosas e não têm medo de arriscar. Mas precisa trabalhar a paciência e ter cuidado para o dinheiro não sair na mesma velocidade que entrou.
- Vênus em Touro: Tem a capacidade de atrair dinheiro, valorizando a segurança financeira e as coisas boas da vida. Mas por querer alcançar situações mais estáveis, pode se acomodar demais ou empacar.
- Vênus em Gêmeos: É muito social, um ótimo vendedor, sabe as palavras certas para atrair e convencer o outro. Mas pode ficar mudando de interesse com frequência ou pensar demais e não conseguir ver o fruto do seu trabalho.
- Vênus em Câncer: É uma pessoa que tende a usar o dinheiro para nutrir suas necessidades emocionais e para cuidar dos demais. Mas pode preocupar-se demais com os familiares, por exemplo, e não olhar para as próprias necessidades.
- Vênus em Leão: A sua autoconfiança faz com que o outro o reconheça e dê destaque às suas realizações. Mas corre o risco de se desestimular com críticas e opiniões negativas ou se achar o sabichão e acabar não ouvindo as opiniões alheias sobre finanças e ter prejuízos.
- Vênus em Virgem: Prefere trabalhar com a lógica e ser útil, colocando em ordem o que precisa de algum tipo de esquematização ou organização. Mas pode esperar demais até tomar uma atitude, esperando o cenário perfeito para agir financeiramente.
- Vênus em Libra: Tem a possibilidade de conseguir gerar boa quantidade de dinheiro. Como dá muito valor às aparências, precisa avaliar o que é verdadeiro ou o que está fazendo, porque parece bom aos demais.
- Vênus em Escorpião: A pessoa com esse aspecto tem muita capacidade de lidar com o dinheiro alheio. Mas pode ficar muito preso a situações do passado ou a mágoas e ressentimentos antigos.
- Vênus em Sagitário: É preciso que o dinheiro sirva à necessidade de leveza e expansão da pessoa que possui Vênus em Sagitário. Mas como possui um jeito mais leve de lidar com o dinheiro, pode acabar subestimando as consequências de suas decisões um tanto relaxadas demais.
- Vênus em Capricórnio: É um grande trabalhador e tanta dedicação traz seus frutos, por isso costuma conseguir boas posições. O problema é quando trabalha demais e acaba aproveitando de menos o que ganha.
- Vênus em Aquário: Um signo que preza por sua liberdade e autenticidade, e o seu dinheiro vem da inovação, troca de ideias e dedicação ao coletivo ou o trabalho com grupos de pessoas. Precisa tomar cuidado com o excesso de idealismo que pode fazer com que pense demais nos outros e pouco em si.
- Vênus em Peixes: Existe uma conexão energética, às vezes espiritual com o dinheiro, por isso tem muito desejo de criar coisas belas usando arte. Há uma qualidade altruísta e generosa. Mas cuidado com o autoengano e promessas milagrosas demais.
Bela Medeiros: Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras geraçõ[email protected]