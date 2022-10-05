Horóscopo mensal: as previsões para os signos em outubro de 2022 Crédito: Personare

O Horóscopo mensal de outubro de 2022 vem chegando com boas notícias. É o fim do penúltimo Mercúrio Retrógrado do ano (sim, ainda tem mais um em dezembro!) e das retrogradações de Plutão e Saturno. Tudo isso dá uma aliviada no clima geral.

De uma forma ou de outra, outubro promete ser um mês bastante intenso. Confira abaixo as previsões para seu signo. Sempre dando atenção principalmente ao seu Signo Ascendente, depois ao seu signo solar. Para saber os seus, faça seu Mapa Astral aqui gratuitamente.

ÁRIES

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Mercúrio entra em jogo entre os dias 11 e 29, formando oposição complementar a Áries, estimulando os diálogos, os acordos, a interação intelectual e também as sociedades de qualquer tipo.

Ao longo de todo o mês, o trânsito de Júpiter apresenta outro ponto delicado para Áries: há o risco de conflitos com pessoas de autoridade, além de forte tendência ao drama e a exageros que perturbam a ordenação das coisas.

ANOTE AS DATAS:

Os dias entre 15 e 23 são especialmente interessantes para o amor, em decorrência do trígono entre Vênus e Marte, que favorece relações sexuais.

Nos primeiros cinco dias de outubro, a oposição entre Vênus e Júpiter sinaliza o risco de gastar demais. Por isso, preste atenção!

TOURO

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O trânsito de Urano fará com que seja um mês intenso e repleto de mudanças súbitas, revelando-se um período em que os eventos são difíceis de controlar. Por isso, a vitalidade e a saúde podem ficar mais frágeis ao longo de outubro.

Fora isso, outubro tende a ser relativamente tranquilo e marcado pela boa disposição afetiva na última semana do mês. Aproveite!

ANOTE AS DATAS:

Os dias 12 (feriado!) e 13 de outubro são os mais sensíveis em termos de saúde, por isso é bom se recolher, meditar e evitar interações públicas e afazeres excessivos.

GÊMEOS

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O ciclo marciano é ótimo para superar vícios de todos os tipos, assim como para resolver problemas. Aproveite que você está se sentindo mais forte, também pelo trígono que Marte faz com Saturno.

A energia sexual se incrementa entre os dias 15 e 23 graças a um trígono entre Vênus e Marte. O momento é excelente para paquerar e/ou viver bons momentos com a pessoa amada.

ANOTE AS DATAS:

Os dias 1, 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 são mais delicados, pois podem ter explosões emocionais decorrentes de pequenas irritações. Atenção!

CÂNCER

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A primeira quinzena de outubro é, sem dúvida, a mais delicada. Entre problemas familiares e exigências profissionais, há alto risco de estresse se você não souber dizer um simples “não”. Atenção!

ANOTE AS DATAS:

Os dias 9, 10, 23, 24 e 25 serão os mais delicados do mês e pode ser que você precise parar quase tudo para ajudar pessoas da família.

LEÃO

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O trânsito de Marte sugere que outubro pode ser bastante conflito com amigos mais próximos ou atritos em atividades de grupo.

Um aspecto positivo envolve o trânsito de Vênus, que favorece viagens rápidas ou mesmo passeios para lugares inusitados e diferentes. Também é um mês bastante interessante para melhorar a relação com irmãos, vizinhos e colegas de trabalho.

ANOTE AS DATAS:

Os dias 5, 6, 11, 12, 19, 20, 26 e 27 de outubro tem maior tendência a ter de escolher entre amor e trabalho, uma empatando a outra. Atenção!

VIRGEM

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A partir do dia 10 de outubro, Mercúrio em trânsito beneficia especialmente o setor financeiro das pessoas virginianas. É um momento bastante interessante para diversificar investimentos e para comprar ou vender coisas importantes.

O de Marte sinaliza que outubro será marcado por um espírito competitivo no trabalho, o que não é necessariamente ruim. O problema é se você exagerar e criar brigas desnecessárias com pessoas que deveriam ser suas colaboradoras.

ANOTE AS DATAS:

Os dias 1, 2, 14 e 15 de outubro são os mais delicados. Se você não tomar cuidado, tenderá a meter os pés pelas mãos e criar confusões desnecessárias.

LIBRA

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No caso específico de 2022, o mês é ótimo para a vida afetiva, pois Vênus estará em trânsito por Libra até o dia 23. Mas atenção aos primeiros cinco dias de outubro, uma vez que Vênus e Júpiter se encontrarão em oposição, o que pode levar ao desperdício de dinheiro, a comprar coisas sem necessidade e a exageros nos relacionamentos amorosos.

Entre 11 e 29 de outubro, outro planeta que transita pelo seu signo é Mercúrio. Esse trânsito favorece imensamente a comunicação. Mercúrio em Libra favorece também acordos comerciais, seja ele de compra, venda ou ambos.

ANOTE AS DATAS:

O período entre 11 e 15 de outubro demanda cuidado, pois Mercúrio em oposição com Júpiter sugere que as pessoas de Libra se verão tomadas por ideias incríveis, porém com certa inclinação a exagerar nas expectativas.

ESCORPIÃO

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Além disso, Vênus passa a transitar por Escorpião a partir do dia 23 de outubro, adentrando o mês de novembro. Em um primeiro momento, o trânsito alinhado ao Sol tende a ser bastante favorável para o amor, assim como há aumento da autoestima.

Em outubro, será preciso tomar cuidado com o trânsito de Marte, que leva as pessoas de Escorpião a tomarem atitudes impulsivas no que diz respeito a coisas que as estão desagradando.

ANOTE AS DATAS:

O período que vai de 11 a 29 de outubro favorece a introspecção, leituras e estudos, em decorrência do trânsito de Mercúrio, que sugere a necessidade de interiorização. É o momento ideal para qualquer trabalho de análise e autoanálise.

SAGITÁRIO

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Em segundo lugar, podem ocorrer conflitos com quem tem alguma autoridade. Você precisará tomar cuidado ao longo do mês para não entrar em situações de briga com pessoas que são temporariamente mais poderosas do que você.

Procure evitar conflitos em ambientes de trabalho ou mesmo no relacionamento com pessoas ligadas ao seu par. Será mais prudente engolir a própria indignação e procurar resolver o que te incomoda no futuro.

ANOTE AS DATAS:

Os dias 1, 2, 15, 22 e 29 são os mais delicados por conta do trânsito lunar. É bom evitar qualquer tipo de acúmulo de afazeres e respeitar os próprios horários de descanso e lazer.

CAPRICÓRNIO

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É preciso apenas tomar um pouco de cuidado com os primeiros cinco dias do mês, pois, por conta da oposição entre Vênus e Júpiter, há uma tendência a exagerar nas ambições.

Entre os dias 11 e 29 de outubro, Mercúrio também favorece o aspecto profissional, sendo um excelente período para tocar projetos de médio e de longo prazo. Aproveite o momento de reflexão e faça seu Mapa Profissional.

ANOTE AS DATAS:

Os dias 3, 4, 16 e 17 de outubro serão os mais sensíveis, porque o trânsito lunar sugere aumento da sensibilidade e uma tendência à fragilidade emocional. Nesses dias, evite grandes aglomerações e atividades sociais excessivas.

AQUÁRIO

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Ao longo dos primeiros 15 dias do mês, a oposição de Vênus com Júpiter sugere a necessidade de cuidado para que as pessoas de Aquário não percam tempo e energia com discussões filosóficas, ideológicas, políticas ou religiosas sem utilidade.

Num sentido positivo, o trânsito de Júpiter sugere que outubro é um bom mês para viagens rápidas ou passeios para lugares diferentes. Ou seja, para sair da rotina à qual você de Aquário se ajustou nos últimos meses.

PEIXES

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Até o dia 10 de outubro, Mercúrio estará em oposição a Peixes, o que é positivo por um lado, pois representa que as pessoas desse signo estarão mais abertas a ouvir o que os outros têm a dizer.

A partir do dia 23, podem ocorrer viagens muito agradáveis e interessantes. É um período especialmente bom para sair da rotina e conhecer novas realidades, assim como aprender novos idiomas ou para intensificar um conhecimento que já tinha sido iniciado.