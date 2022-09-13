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Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir; entenda como

Veja como você pode identificar essas tendências na sua vida, assim como dicas de como melhorar a sua Higiene do Sono
Personare

Personare

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 19:57

Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir; entenda como
Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir; entenda como Crédito: Personare
Como está sua saúde do sono? Nosso contexto social e o nosso momento podem interferir bastante neste quesito, mas a Astrologia pode nos ajudar a entender nosso contexto pessoal. Sim, o seu Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir.
A seguir, explico como você pode identificar (ou não) essas tendências na sua vida, assim como dicas de como melhorar a sua Higiene do Sono. Afinal, a Astrologia não serve simplesmente para nos mostrar características e desafios, mas esse conhecimento aponta caminhos para contornarmos as dificuldades.

Como está o seu sono?

Fiz uma experiência no meu Instagram (@naiaratomayno_) e perguntei aos seguidores sobre como está o seu sono. Das quase 100 pessoas que responderam a caixinha de perguntas, 55% já fizeram uso de algum medicamento para ajudar a dormir melhor e a maioria esmagadora respondeu que a qualidade do sono está bem ruim.
Esse ano eu passei para o time dos que tomam Melatonina (hormônio que possui como principal função regular o ciclo circadiano, estimulando o sono) e também participei de uma imersão que clareou muitas questões sobre minha relação com a insônia. Depois disso, passei a dormir de 5 horas diárias para 7 ou mais.
Os benefícios de dormir melhor são muito visíveis: mais disposição física, concentração mental e melhoria na saúde emocional e mental geral. 
Eu sempre tive dificuldades para dormir, portanto, sempre precisei de Higiene do Sono, mas foi a combinação disso tudo que fez essa grande diferença. Então, não deixe de buscar ajuda profissional se esse for também um desafio para você. 
A seguir, compartilho sobre como o seu Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir. Mas ressalto que as informações apenas mostram tendências e indicativos que são comuns, e NÃO podem, de maneira alguma, substituir o respaldo clínico. 
Saúde é coisa séria, ein? Consulte especialistas e faça check ups regularmente.

Como o seu Mapa Astral indica dificuldades em dormir

Faça o seu Mapa Astral gratuito aqui no Personare. Ele vai te mostrar os signos, as casas astrológicas e os planetas que você tem conforme data e horário de nascimento. Depois, procure observar alguns pontos para identificar se o seu Mapa Astral indica essas dificuldades em dormir.

Signo da Lua

Comece olhando pelo signo da sua Lua, que mostra o contexto das nossas necessidades diárias pessoais e fisiológicas, e até doenças do sono. Saiba tudo sobre a Lua no Mapa Astral aqui.
  • Por exemplo, uma Lua em signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) indica pessoas que se nutrem emocionalmente de movimento e de conquistar seu espaço. 

  • Muitas vezes, isso pode significar um excesso de energia que, quando não canalizada (como por exemplo através da prática atividades físicas), pode trazer uma certa ansiedade que não deixa o corpo relaxar e atrapalha o sono. 
E como observar isso com a sua Lua? 
  • Pessoas com Lua em signos de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) podem ter seu momento de sono afetado por preocupações materiais e se o corpo não está tendo o devido aterramento. 

  • Em signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário), a Lua pode indicar problemas devido à mente acelerada, a excesso de temas na cabeça e a conversas mentais. 

  • Em signos de Água (Câncer, Escorpião, Peixes), as expectativas emocionais e ansiedade nas relações costumam interferir mais.  

Casa 6

Essa é a Casa astrológica que aponta doenças e saúde, rotina, hábitos e como nos afetam. Veja aqui o significado de todas as casas astrológicas.
Os mesmos indícios dos signos que foram apontados para o signos nas Luas são equivalentes para as manifestação dos signos na Casa 6 quando se trata da qualidade do sono. Por isso, veja qual signo você tem na Casa 6 do seu Mapa e volte para ler acima segundo o elemento do signo.
A interação entre Lua e Casa 6 será mais conclusiva. Para isso, vale a pena ler o seu Mapa Astral completo aqui ou fazer uma consulta com um astrólogo.

Casa 12

Essa é a Casa que mostra como o inconsciente coletivo e nosso subconsciente nos afeta, e medos e traumas que podem atrapalhar o sono.
Planetas na Casa 12 indicam muitas vezes os desafios do inconsciente que tiram nosso sono. É comum, por exemplo, pessoas com Marte, Saturno ou Urano na Casa 12 sofrerem de insônia ou até de terror noturno.
Esses desafios atrelados a outras questões ou se forem condições clínicas precisam do devido tratamento médico e/ou mais profundo. Mas no geral, a higiene do sono pode trazer muitos benefícios.

Como lidar com as questões do sono?

O Mapa Astral completo do Personare te mostra, na sessão que fala de Temperamento – Elementos, como é a distribuição dos elementos (terra, água, fogo e ar) no seu Mapa Astral. Ele aponta qual é o elemento com maior prevalência no seu mapa.
Com base nisso, temos algumas dicas gerais. Ou seja, se você tem prevalência de (as dicas a seguir valem também para a Lua e Casa 6):
Mas é importante lembrar que fazer a leitura do Mapa Astral focado em Saúde com mais profundidade na questão dos elementos, aspectos da Lua e planetas nas casas pode trazer informações mais específicas sobre como é e como melhorar a sua rotina e, consequentemente, o seu sono. Se quiser, me chama que eu te ajudo com o Mapa da Saúde.

Rituais higiene do sono

Existem rituais de higiene do sono que podem ajudar a todos, independentemente do seu Mapa Astral. Veja aqui:

Para dormir bem, evite:

Agora, é colocar essas dicas em prática e ter uma boa noite de sono!
Naiara Tomayno: Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do [email protected]

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