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Astrologia

Qual é o significado de cada planeta no Horóscopo?

Entenda como ver os trânsitos astrológicos pessoais e quais tendências que eles sugerem para a sua vida
Personare

Personare

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 09:00

Qual é o significado de cada planeta no Horóscopo?
Qual é o significado de cada planeta no Horóscopo? Crédito: Personare
A principal vantagem de ler o Horóscopo não é “saber o futuro”, mas é, ao saber as tendências que os trânsitos planetários apontam, poder planejar a sua vida e fazer melhores escolhas. Mas você sabe qual é o significado de cada planeta no Horóscopo?
Quando você nasceu, os planetas estavam posicionados de uma maneira específica que jamais se repetirá – é o seu Mapa Astral! Contudo, os planetas continuam a se movimentar.
O Horóscopo Personalizado que você vê aqui no Personare compara as posições planetárias do momento em que você nasceu com as posições planetárias do momento presente, assim, fornece informações sobre acontecimentos e tendências para um certo período.
É importante ler essa análise personalizada, e não apenas o horóscopo por signo (que considera apenas um aspecto do seu Mapa, o signo solar ou ascendente), porque caso um trânsito apresente uma tendência negativa, você consegue contornar melhor as situações no período. E se houver uma tendência positiva, você pode otimizá-la e viver de uma forma mais consciente.

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Planetas no Horóscopo x no Mapa Astral

Os planetas podem ser analisados tanto em um Mapa Astral quanto em um trânsito astrológico no Horóscopo. Embora tenha semelhanças, a interpretação muda. Veja o exemplo de Marte:
  • Em um mapa, representa a forma de agir e o tipo de energia. Por exemplo, Marte em Peixes sugere uma atitude mais branda, até evitando tomar iniciativa. 
  • Em um trânsito astrológico, o planeta sinaliza confrontos iminentes ou carga de energia e motivação.
Veja aqui o significado de todos os planetas no Mapa Astral. A seguir, você confere qual é o significado de cada planeta no Horóscopo.

Significado de cada planeta no Horóscopo

  • Sol: sugere que estes assuntos ganhem evidência na vida da pessoa. O ego está envolvido, de maneira positiva ou negativa.
  • Lua: indica que a sensibilidade está voltada para estes assuntos. A emoção está envolvida, de maneira positiva ou negativa.
  • Mercúrio: sugere que o plano mental está envolvido com estes assuntos – em uma harmonia astrológica, a mente colabora. Em tensão, a mente atrapalha e há pequenos desgastes.
  • Vênus: em trânsitos harmoniosos, indica mais sorte, prazer e sociabilidade. Nos desafiadores, pode haver preguiça, prejuízos e dificuldades de relação.
  • Marte: em trânsitos harmoniosos, sugere ação, energia e iniciativas. Nos desafiadores, força e iniciativa, mas chance de confrontos, desgaste e irritabilidade.
  • Júpiter: em trânsitos harmoniosos, inspira sorte, expansão e abertura. Em trânsitos negativos, excessos, gastos e confiança excessiva na sorte.
  • Saturno: em trânsitos favoráveis, traz organização, bom senso e adequação à realidade. Nos desafiadores, sugere necessidade de aprendizado, bem como restrição, dificuldades e desaceleração.
  • Urano: em trânsitos harmoniosos, sugere mudanças e surpresas positivas. Nos desafiadores, pode trazer uma necessidade de mudanças, mas também imprevistos, inconstância, estranhamentos e cortes.
  • Netuno: em trânsitos positivos, representa uma atitude sutil, empatia e sorte. Nos desafiadores, possibilita confusão, dissolução, adiamentos e enganos.
  • Plutão: em trânsitos positivos, sugere força e determinação. Nos desafiadores, temáticas mais complexas e intensas, desafios, tensões e possibilidade de perdas ou finalizações.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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