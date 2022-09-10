Qual é o significado de cada planeta no Horóscopo? Crédito: Personare

A principal vantagem de ler o Horóscopo não é “saber o futuro”, mas é, ao saber as tendências que os trânsitos planetários apontam, poder planejar a sua vida e fazer melhores escolhas. Mas você sabe qual é o significado de cada planeta no Horóscopo?

Quando você nasceu, os planetas estavam posicionados de uma maneira específica que jamais se repetirá – é o seu Mapa Astral! Contudo, os planetas continuam a se movimentar.

É importante ler essa análise personalizada, e não apenas o horóscopo por signo (que considera apenas um aspecto do seu Mapa, o signo solar ou ascendente), porque caso um trânsito apresente uma tendência negativa, você consegue contornar melhor as situações no período. E se houver uma tendência positiva, você pode otimizá-la e viver de uma forma mais consciente.

Planetas no Horóscopo x no Mapa Astral

Em um mapa, representa a forma de agir e o tipo de energia. Por exemplo, Marte em Peixes sugere uma atitude mais branda, até evitando tomar iniciativa.

representa a forma de agir e o tipo de energia. Por exemplo, Marte em Peixes sugere uma atitude mais branda, até evitando tomar iniciativa. Em um trânsito astrológico, o planeta sinaliza confrontos iminentes ou carga de energia e motivação.

Significado de cada planeta no Horóscopo

Sol: sugere que estes assuntos ganhem evidência na vida da pessoa. O ego está envolvido, de maneira positiva ou negativa.

sugere que estes assuntos ganhem evidência na vida da pessoa. O ego está envolvido, de maneira positiva ou negativa. Lua: indica que a sensibilidade está voltada para estes assuntos. A emoção está envolvida, de maneira positiva ou negativa.

indica que a sensibilidade está voltada para estes assuntos. A emoção está envolvida, de maneira positiva ou negativa. Mercúrio: sugere que o plano mental está envolvido com estes assuntos – em uma harmonia astrológica, a mente colabora. Em tensão, a mente atrapalha e há pequenos desgastes.

sugere que o plano mental está envolvido com estes assuntos – em uma harmonia astrológica, a mente colabora. Em tensão, a mente atrapalha e há pequenos desgastes. Vênus: em trânsitos harmoniosos, indica mais sorte, prazer e sociabilidade. Nos desafiadores, pode haver preguiça, prejuízos e dificuldades de relação.

em trânsitos harmoniosos, indica mais sorte, prazer e sociabilidade. Nos desafiadores, pode haver preguiça, prejuízos e dificuldades de relação. Marte: em trânsitos harmoniosos, sugere ação, energia e iniciativas. Nos desafiadores, força e iniciativa, mas chance de confrontos, desgaste e irritabilidade.

em trânsitos harmoniosos, sugere ação, energia e iniciativas. Nos desafiadores, força e iniciativa, mas chance de confrontos, desgaste e irritabilidade. Júpiter: em trânsitos harmoniosos, inspira sorte, expansão e abertura. Em trânsitos negativos, excessos, gastos e confiança excessiva na sorte.

em trânsitos harmoniosos, inspira sorte, expansão e abertura. Em trânsitos negativos, excessos, gastos e confiança excessiva na sorte. Saturno: em trânsitos favoráveis, traz organização, bom senso e adequação à realidade. Nos desafiadores, sugere necessidade de aprendizado, bem como restrição, dificuldades e desaceleração.

em trânsitos favoráveis, traz organização, bom senso e adequação à realidade. Nos desafiadores, sugere necessidade de aprendizado, bem como restrição, dificuldades e desaceleração. Urano: em trânsitos harmoniosos, sugere mudanças e surpresas positivas. Nos desafiadores, pode trazer uma necessidade de mudanças, mas também imprevistos, inconstância, estranhamentos e cortes.

em trânsitos harmoniosos, sugere mudanças e surpresas positivas. Nos desafiadores, pode trazer uma necessidade de mudanças, mas também imprevistos, inconstância, estranhamentos e cortes. Netuno: em trânsitos positivos, representa uma atitude sutil, empatia e sorte. Nos desafiadores, possibilita confusão, dissolução, adiamentos e enganos.

em trânsitos positivos, representa uma atitude sutil, empatia e sorte. Nos desafiadores, possibilita confusão, dissolução, adiamentos e enganos. Plutão: em trânsitos positivos, sugere força e determinação. Nos desafiadores, temáticas mais complexas e intensas, desafios, tensões e possibilidade de perdas ou finalizações.