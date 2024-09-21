Titãs, Felipe Araújo e TZ da Coronel agitam o sábado (21) no Espírito Santo

Shows
Titãs Microfonado
Tony Belloto, Branco Mello e Sérgio Britto retomam a estrada com o show Titãs Microfonado no Espaço Patrick Ribeiro a partir das 21h30. Ingressos pelo site Blueticket. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Veja a matéria aqui.
2ª Edição da Feira Distrital de Santa Teresa
Um evento que celebra a cultura local com gastronomia, música, artesanato e muito mais, resgatando a identidade dos distritos. Horário: a partir das 13h. Com show de Felipe Araújo e outros shows nacionais e locais. 20 a 22 de setembro. Várzea Alegre, Santa Teresa.
Zé Felipe e Romário
Lançamento do DVD de Zé Felipe e Romário no “Cerimonial Manguinhos”. Horário: a partir das 20 h. Valor: R$ 30. Avenida dos Colibris, 8, Morada de Laranjeiras, Serra.
Trap funk
TZ da Coronel na Chácara Clube em Alegre. Horário: 21h. Ingressos: R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia e meia solidária). Rua Antonio Rodrigues de Oliveira, 480, Guararema, Alegre.
Especial
Festival Manguinhos Gourmet
Com diversos pratos especiais, doces e atrações musicais. Quando: 20, 21, 22, 28 e 29 de setembro. Onde: restaurantes, cafeterias e docerias no balneário de Manguinhos. Confira a matéria completa com mais informações aqui.
CineMarias
3ª Mostra CineMarias acontece de 19 a 21 de setembro na Ufes, a programação é gratuita e aberta ao público. Programação: 9h30 - Credenciamento, 10h - Workshop sobre afrofuturismo, 14h - Mostra Competitiva Nacional + Bate-papo com as realizadoras, 16h30 - "Justiça Climática para quem?", 18h30 - Premiação e homenagem, 21h - Shows: Branú, Caju, Eloá Puri, DJ Madeusa, Metá Metá e Festa Selecta Rara. Veja a matéria completa aqui.
Festa da Imbirema
Música, danças, cantos tradicionais, alimentação, feira e oficinas de artesanato fazem parte da programação que vai de 14h às 21 horas na Cabana Central da aldeia. Horário: 14 às 21h. Local: Aldeia Indígena Tupinikim de Caieiras Velha, Aracruz.
ArteSanto
ArteSanto ES - Feira Nacional do Artesanato Capixaba. Data: 13 a 22/09. Local: Praça do Papa, Vitória. Horário: de segunda a sexta - 17h às 22h, sábado e domingo - 14h às 22h. 22/09 - 14h às 20h.
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
Cantares
Encontro de corais. Corais adultos se apresentarão às 18h na sexta (20) e no sábado (21); e os corais infantis e infanto-juvenis se apresentarão no domingo (22), às 10h. Datas: 20, 21 e 22 de setembro. Horário: 20/09 (18h), 21/09 (18h), 22/09 (10h). Local: Teatro UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória/ES. Ingressos: Entrada gratuita - sujeita à capacidade do teatro.
X Exposição de Carro Antigos
O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2024, entre 9h e 18h, (Sexta 14h às 18h, Sábado 9h às 18h e Domingo 9h às 14h), no Guará Centro de Eventos / Hotel Guará Pousada. A entrada para visitação é gratuita e a organização pede que cada visitante doe 2 kg de alimento.
Evento de Adoção Pet
Evento de Adoção Pet. Horário: a partir das 14h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro.
Festas e baladas
Samba na Varanda
Evento com dois dias de shows musicais, aulão de dança, área kids e opções gastronômicas. Abertura do evento: 16h. Aulão de samba (16h), Olhar de Sedução (17h), D'Bem com a Vida (20h). Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo site Sympla. Local: Shopping Montserrat, varanda, Piso L3. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Circuito Irmão de Samba
Com grupo Plano B, que convida o Grupo Curtição e Artur, do grupo Primeira Classe. Gratuito. Rua Ana Marculina Marquês, em Tabuazeiro, das 17h às 21h.
Joker Comedy Bar
Com Tátá Mendonça no Joker Comedy Bar, a partir das 18h. Informações e Reservas: (27) 99242-5081. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Bayle Mdss
Com funk, música eletrônica e Set Especial do DJ Sheep no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Match
Com Faria, Wallace, Tonico, Cybertrans e Thatsduds no Fluente, a partir 22h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Pike MTG
Com DJ’s Barol Beats, Karolla, Cadu e Tiaguim na A Selva, a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Luau: Eu vou já!
Luau: Eu vou já no Brizz, a partir das 16h. Ingressos: egoados. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Pagode do Chefe
Batucaê, Primeira Classe, LeqSamba e convidados no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagode & Cia e Leley no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Nameless Fest
Nameless Fest no Correria Music Bar a partir das 22h. Ingressos (5° lote): R$ 35. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Bota a Base no Oasis
Com Cariello, Perotz, MT Silveiro, Edin, ML da Vila, Menezes, a partir das 22h, no Oasis Beach Club. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Música ao vivo
Pub 246
Com Fixer no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba de Raiz
Com Grupo Pura Raiz. Horário: 20h. Couvert: R$ 15,00. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 99963-2104.
Pop & Brasilidades
Com Vinicius, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Recomeço
Com Ury Vieira no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Felipe Pelissari. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Exposições
Exposição de Orquídeas
Exposição de plantas de diversos produtores capixabas, na área do Anfiteatro do parque. Data: 21 e 22 de setembro. Horário: 9h às 17h. Local: Parque Botânico Vale - Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Mulheres Extraordinárias
Exposição fotográfica de famílias atípicas “Mulheres Extraordinárias”. Data: 14 a 22 de setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; aos domingos de 13h às 21h. Local: Entrada da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Visitação gratuita.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Diversão na Praça
Oficina de cabelo de folha. Horário: 17h às 20h. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
Parque Castelo Grande
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: R$ a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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