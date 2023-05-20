Tierry, Fagner e Péricles animam o sábado (20) no ES; veja a agenda

Shows
Tierry
Tierry se apresenta na Matrix Music Hall, a partir das 20h. R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 150 (mezanino meia), R$ 80 (área vip meia) e R$ 50 (pista meia), á venda no site da Le Billet.
Fagner
A partir das 21h30 no Espaço Patrick Ribeiro, o cantor Fagner agitará a noite de sábado com repertório variado. Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. Ingressos: Mesas a partir de R$ 1150,00, cadeiras a partir de R$ 172,50 e lounges R$ 6900, á venda no site da BlueTicket.
Festival Mc Mulheres
A partir das 16h, o evento conta com intervenções artísticas, batalhas de dança e poesia, a exibição de todas as obras e muita música. O line-up será comandado por nomes em ascensão, como a mineira Bia Ferreira e a capixaba Budah. As artistas Gavi, Josyara, N.I.N.A e as DJs Madeusa e Asiat também estarão presentes. No Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada Gratuita.
Casaca
Com Dread Brother e Dj Sammucads, a partir das 21h, no Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz - Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), á venda no site da Super Ticket.
Marcelo Falcão
Show de Marcelo Falcão no Na Vista, a partir das 19h. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), á venda no site da Le Billet.
Péricles
Com Péricles, Pedala Samba, Dj Leonn, Dj Bero e a escola de samba Pega no Samba. A partir das 18h, na área verde do Steffen. Chácara Flora, ROD ES-010, KM 4,5, Serra. Ingressos: R$ 290, á venda no site da Le Billet.
Barões da Pisadinha
Com Leo Lima, Luiz Lemos, Kleber Vieira, Tweet Love e Dj Junior Ceará, a partir das 21h. No Parque de Exposições Santa Teresa (R. Virgílio Germano Bassetti - Santa Teresa). Ingressos: a partir de R$60,00 e podem ser adquiridos pelo site do Nosso Ticket
Cover Fest #45
Festival de bandas cover do Espírito Santo, a partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: 1° lote R$ 30, á venda no site do Clube do Ingresso.
Teatro e cultura
Renato Albani
Stand up comedy “Assim caminha a humanidade” é o novo solo do comediante, a partir das 21h, no Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodre 157. Ingressos esgotados no site da Ingresso Digital.
Mestre da Comédia
Evento com diversos shows de stand-up comedy com Haeckel Ferreira, Klebson Carrera e Diogo Rosa. Local: Shopping Mestre Álvaro, piso L1. A partir das 20h. Entrada Gratuita.
Mostra Povoar
De 20 a 27 de maio. Neste sábado, das 13h às 18h - Oficina “Dança Afro-Contemporânea”, na Casa da Cultura. 19h - Espetáculo “Calundu”, do bailarino Marcelo Oliveira (ES), na Galeria A Margem. Em São Mateus (ES). Entrada franca.
Baladas e muita música
Phoda!
Muito funk e eletrônica com os Djs Cariello, Pratti, Lukao, Dodo, Vinicius Fernandes, Jotta F e Fabricio V. A partir das 23h, Privilege - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), á venda no site da Super Ticket.
Toma!
Com Bero Costa, 2L de VV, Perotz, Jotta.Sounds e Dj Vk, a partir das 23h. Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 140 (espaço monster inteira) e R$ 50 (pista fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Fogo no Parquinho
Com Glauco, Dj Koreia e Dj Carla Roberta. A partir das 22h, no Atalanta. R. Parajú, 1-67 - Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30, á venda no site da SuperTicket.
Braintorne 2.0
Com Djs Luuh, Perotz e Benetti, a partir das 17h, no Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641 - Jardim da Penha. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), á venda no site da Super Ticket.
C.A.E Dentro
Calourada da UFES com 7 horas de open bar. No Bar da Copa - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), á venda no site da Super Ticket.
Na Mesma Roda - Vou Zuar
Com Luuh, Pagode e Cia, Beleite e Cariello. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), á venda no site da Super Ticket.
Roda de Samba Jr.
Participação de Pratikerê, a partir das 17h. No Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (couvert inteira) e R$ 25 (couvert meia), á venda no site da Super Ticket.
Pagonejo
Com Ravelly, Freelance e DJ Rabanada, a partir das 20h. No Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Super Ticket.
Frazão na Decks
Com Frazão e Lorenzo, a partir das 22h, na Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha, ES. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Super Ticket.
Prepara
Com Pina, Neiva, Anita Mann, Dalton e Rafa, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos : R$ 40 a noite toda.
Flash
Com Mike, ThatsLuan, Pepeu e Temponi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Ousadia
Com Guilherme Leão, Lari, Albuquerque e Gabriel Oc, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 30 primeiros, após R$ 25 a noite toda
De repente 90's
Com Djs Reblin, Rod Ramone, Kulza, Yas e Tuzzão, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: com nome na lista R$ 15 (até às 23h), após e sem nome na lista, R$ 20 a noite toda.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 14h com Pagode do Leley. Couvert: R$11,90. Às 19h30 - João Gabriel. Couvert: R$11,90. Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
Pop & Brasilidades
A partir das 17h, no Clericot Cafe, com Eliahu. Local aberto das 7h à 0h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória
Gordinho Sambão
D'bem com a Vida e Art Samba, a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagode & Cia e Nesse Clima . A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 21.
Sábado sem Lei
Com Alex Campanha, Simplicidade do Samba e DJ Wesley Santos. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada grátis até 23h.
Diversão em shoppings
Som no Praia
Show ao vivo com Betto Luck Data: sábado (20) Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; - Circuito do fundo do mar - Caça ao tesouro - Oficina tubarão pregador - Cantinho do bebê - Pula-pula Data: sábado (20) Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos; Data: de 08 de maio a 26 de junho Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa Entrada: R$ 50,00 (para 50 minutos) - Para cada minutos excedido será cobrado R$ 1,00 por minuto.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30; Local: Shopping Mestre Álvaro Valores: ▪️Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90 ▪️Segunda a Quinta: R$ 109,90 Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Exposição Projeto Tamar
Exposição com réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil. Data: até 31/05. Local: Shopping Moxuara, piso l3. Horário: de acordo com horário de funcionamento do Shopping. Evento Gratuito.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, etc. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara. Horários de Funcionamento: segunda a sexta (18h às 22h). Sábado, domingo e feriados (16h às 22h). Valores de entrada: R$ 40 (passaporte/segunda a sexta); R$ 50 (passaporte/sábado, domingo e feriados); e R$ 10 (ingresso individual por brinquedo).
Hot Wheels Prova Aceita
Espaço inspirado nos famosos carrinhos da Hot Wheels. Com Games, Pista Hot Wheels, Escorregador Inflável, Pula Pula, Caixa de Areia, Cama de Gato, Piscina de Bolinhas, Pista de Competição e um cenário instagramável para as famílias tirarem fotos divertidas. Onde: Na Praça Central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 por 30 minutos, à venda no site Sympla. Até 11 de junho.
Gastronomia e exposições
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831 E-mail: [email protected]
Cachoeiro Food Beer
Quinta edição do Cachoeiro Food Beer, na maior cidade do Sul do Espírito Santo. O evento começa nesta sexta-feira (19) e vai até domingo (21), no Parque de Exposições do município, no bairro Aeroporto, e terá entre as atrações Clube Big Beatles. A partir das 11h, Motociata com motoclubes; 12h - Música ao vivo com Leonnes & Banda; 15h - Rádio Ativa; 17h - Degustação orientada e concurso de melhor cerveja do evento; 18h - The Red Flannel; 21h - Ligação Direta; 23h - Clube Big Beatles;
Exposição "Meu Mundo com Blocos"
Primeira exibição de Davi de Oliveira, um artista de 14 anos autista. Na mostra, é possível conferir esculturas em peças de brinquedo coloridas que mostram a visão do jovem sobre o mundo. Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro Histórico de Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 14h. Entrada franca. Até 20 de maio.
Orquestras e espetáculos
Dire Straits Sinfônico
Concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica com a regência do maestro Felipe Prazeres. A partir das 20h, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Ingressos: a partir de R$ 40 à venda na bilheteria do teatro Bilheteria Online.
Bárbara
Espetáculo com Marisa Orth que aborda o alcoolismo. A partir das 20h, no Teatro Universitário da Ufes, na Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: ESGOTADOS.
Alice no país, sem maravilhas
A partir das 17h, no Teatro Dubeco, Centro de Vitória - Casa da Música Sônia Cabral | Praça João Clímaco. Adquira seu ingresso antecipado na bilheteria do teatro, de terça a sábado, de 12h às 18h. Mais informações: (27) 3132-8399.