Tierry, Fagner e Péricles animam o sábado (20) no ES; veja a agenda

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30; Local: Shopping Mestre Álvaro Valores: ▪️Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90 ▪️Segunda a Quinta: R$ 109,90 Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.