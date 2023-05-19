Mostra Povoar: São Mateus recebe evento com teatro, dança, circo e shows gratuitos

Um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o Sítio Histórico Porto recebe a 2ª edição da Mostra Povoar, a partir deste sábado (20). O evento promete movimentar São Mateus com música, dança, circo e teatro, de companhias e artistas do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina até o dia 27 deste mês.
Além dos espetáculos, a Mostra também vai oferecer oficinas gratuitas de dança, circo e filme. As atividades visam valorizar este espaço tão importante para a história dos capixabas, enquanto resgata e revive o movimento artístico cultural e leva cultura e diversidade para a cidade de São Mateus (ES).
Nesta segunda edição, também acontecerá a exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, de Arthur Sants, que evoca a representatividade das matrizes africanas. Entre os shows, apresentações de André Prando e Lira Mateense.
Criada pela produtora cultural Rafaella Vagmaker, a Mostra Povoar existe graças à forte relação da profissional com o Sítio Histórico Porto, onde realizou seus primeiros trabalhos no teatro e na produção cultural.
“Foi nele que assisti as primeiras peças de teatro e que também, de certa forma, comecei a produzir. Foi nele que vi de perto o que é produção cultural com a realização do FENATE - Festival Nacional de Teatro de São Mateus, que recebia inúmeros grupos. Tenho uma memória que remonta há quase 15 anos, do que vivi no Porto, de sua efervescência cultural que me estimulou e me fez sonhar em seguir na profissão. Então, ver o Porto atualmente, com poucas atividades culturais me incomoda e me instiga a fazer alguma coisa”, relembra Rafaella.
PROGRAMAÇÃO
- 20 DE MAIO (SÁBADO)
- 13h às 18h - Oficina “Dança Afro-Contemporânea”, na Casa da Cultura
- 19h - Espetáculo “Calundu”, do bailarino Marcelo Oliveira (ES), na Galeria A Margem
- 21 DE MAIO (DOMINGO)
- 13h às 18h - Oficina “Dança Afro-Contemporânea”, na Casa da Cultura
- 16h - Espetáculo “Circo de Família”, da Cia. Circunstância (MG), Sede do Projeto Zés do Futuro
- 22 DE MAIO (SEGUNDA-FEIRA)
- 9h - Espetáculo “Zacimba Gaba - A História de Uma Guerreira”, na Tenda Povoar
- 13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás
- 14h às 17h - Oficina “Introdução ao Malabarismo”, na Casa da Cultura
- 15h - Espetáculo “Zacimba Gaba - A História de Uma Guerreira”, na Tenda Povoar
- 15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico
- 23 DE MAIO (TERÇA-FEIRA)
- 9h - Espetáculo “A Menina e o Pássaro”, na Tenda Povoar
- 13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás
- 14h às 17h - Oficina “Introdução ao Malabarismo”, na Casa da Cultura
- 15h - Espetáculo “A Menina e o Pássaro”, na Tenda Povoar
- 15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico
- 24 DE MAIO (QUARTA-FEIRA)
- 9h - Espetáculo “ShakesPirando”, na Tenda Povoar
- 13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás
- 14h às 17h - Oficina “Introdução ao Malabarismo”, na Casa da Cultura
- 15h - Espetáculo “ShakesPirando”, na Tenda Povoar
- 15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico
- 19h - Espetáculo “Se meu corpo fosse”, na Casa da Cultura
- 25 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)
- 13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás
- 15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico
- 17h30 - Cortejo de abertura com a Lira Mateense, na Sede da Lira
- 19h - Espetáculo “A Musicalidade de um Povo”, da Lira Mateense, na Tenda Povoar
- 20h - Espetáculo “Vida Seca”, na Casa da Cultura
- 26 DE MAIO (SEXTA-FEIRA)
- 15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico
- 19h - Espetáculo “A Refeição”, na Tenda Povoar
- 20h - Espetáculo “Mina Rodada”, na Tenda Povoar
- 27 DE MAIO (SÁBADO)
- 15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico
- 17h - Apresentação do Grupo Ticumbi (ES), na Tenda Povoar
- 18h - Exibição do filme “Quantos Mais?”, na Tenda Povoar
- 19h - Espetáculo “Bom Sujeito”, na Casa da Cultura
- 20h - Apresentação voz e violão do André Prando, na Tenda Povoar
SERVIÇO
- MOSTRA POVOAR
- Quando: de 20 a 27 de maio
- Locais:
- Galeria A Margem: Av. Cricaré, nº 1719 - Beira Rio - São Mateus (ES)
- Projeto Zés do Futuro: Av. Ernane Rufino da Silva, 65 K - Pedra D'água - São Mateus (ES)
- Projeto Araçás: Rua José Bino de SantAnna, nº 37 - Bairro Universitário - São Mateus (ES)
- Casa da Cultura l Sítio Histórico Porto: Largo do Chafariz - Bairro Porto - São Mateus (ES)
- Tenda Povoar - Sítio Histórico Porto:Largo do Chafariz - Bairro Porto - São Mateus (ES)
- Entrada franca