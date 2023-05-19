Mostra Povoar: São Mateus recebe evento com teatro, dança, circo e shows gratuitos

Espetáculo “Zacimba Gaba - A História de Uma Guerreira” será apresentado durante a mostra Crédito: Mari Eilert/Vão Brincar Realizações

Um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o Sítio Histórico Porto recebe a 2ª edição da Mostra Povoar, a partir deste sábado (20). O evento promete movimentar São Mateus com música, dança, circo e teatro, de companhias e artistas do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina até o dia 27 deste mês.

Além dos espetáculos, a Mostra também vai oferecer oficinas gratuitas de dança, circo e filme. As atividades visam valorizar este espaço tão importante para a história dos capixabas, enquanto resgata e revive o movimento artístico cultural e leva cultura e diversidade para a cidade de São Mateus (ES).

Nesta segunda edição, também acontecerá a exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, de Arthur Sants, que evoca a representatividade das matrizes africanas. Entre os shows, apresentações de André Prando e Lira Mateense.

Criada pela produtora cultural Rafaella Vagmaker, a Mostra Povoar existe graças à forte relação da profissional com o Sítio Histórico Porto, onde realizou seus primeiros trabalhos no teatro e na produção cultural.

“Foi nele que assisti as primeiras peças de teatro e que também, de certa forma, comecei a produzir. Foi nele que vi de perto o que é produção cultural com a realização do FENATE - Festival Nacional de Teatro de São Mateus, que recebia inúmeros grupos. Tenho uma memória que remonta há quase 15 anos, do que vivi no Porto, de sua efervescência cultural que me estimulou e me fez sonhar em seguir na profissão. Então, ver o Porto atualmente, com poucas atividades culturais me incomoda e me instiga a fazer alguma coisa”, relembra Rafaella.

PROGRAMAÇÃO

20 DE MAIO (SÁBADO)

13h às 18h - Oficina “Dança Afro-Contemporânea”, na Casa da Cultura



19h - Espetáculo “Calundu”, do bailarino Marcelo Oliveira (ES), na Galeria A Margem





21 DE MAIO (DOMINGO)

13h às 18h - Oficina “Dança Afro-Contemporânea”, na Casa da Cultura



16h - Espetáculo “Circo de Família”, da Cia. Circunstância (MG), Sede do Projeto Zés do Futuro





22 DE MAIO (SEGUNDA-FEIRA)

9h - Espetáculo “Zacimba Gaba - A História de Uma Guerreira”, na Tenda Povoar



13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás



14h às 17h - Oficina “Introdução ao Malabarismo”, na Casa da Cultura



15h - Espetáculo “Zacimba Gaba - A História de Uma Guerreira”, na Tenda Povoar



15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico





23 DE MAIO (TERÇA-FEIRA)

9h - Espetáculo “A Menina e o Pássaro”, na Tenda Povoar



13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás



14h às 17h - Oficina “Introdução ao Malabarismo”, na Casa da Cultura



15h - Espetáculo “A Menina e o Pássaro”, na Tenda Povoar



15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico





24 DE MAIO (QUARTA-FEIRA)

9h - Espetáculo “ShakesPirando”, na Tenda Povoar



13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás



14h às 17h - Oficina “Introdução ao Malabarismo”, na Casa da Cultura



15h - Espetáculo “ShakesPirando”, na Tenda Povoar



15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico



19h - Espetáculo “Se meu corpo fosse”, na Casa da Cultura





25 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)

13h às 15h - Oficina “Vamos Fazer um Filme?”, no Projeto Araçás



15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico



17h30 - Cortejo de abertura com a Lira Mateense, na Sede da Lira



19h - Espetáculo “A Musicalidade de um Povo”, da Lira Mateense, na Tenda Povoar



20h - Espetáculo “Vida Seca”, na Casa da Cultura





26 DE MAIO (SEXTA-FEIRA)

15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico



19h - Espetáculo “A Refeição”, na Tenda Povoar



20h - Espetáculo “Mina Rodada”, na Tenda Povoar





27 DE MAIO (SÁBADO)

15h às 20h - Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico



17h - Apresentação do Grupo Ticumbi (ES), na Tenda Povoar



18h - Exibição do filme “Quantos Mais?”, na Tenda Povoar



19h - Espetáculo “Bom Sujeito”, na Casa da Cultura



20h - Apresentação voz e violão do André Prando, na Tenda Povoar



SERVIÇO