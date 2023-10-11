Shows de Djavan, Poze do Rodo e Orochi agitam a quarta (11) no ES; agenda

Shows
DJAVAN - Turnê D
Além das faixas do último trabalho, como “Num Mundo de Paz” e “Primeira Estrada”, o repertório de aproximadamente 20 canções também contemplará sucessos de todas as fases da discografia do artista. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Mesas a partir de R$ 2.070,00 e Cadeiras a partir de R$ 230,00. Disponíveis no site Blueticket.
Os Bons Tempos Voltaram
Com Sylvinho Blau Blau, Avellar Love e Cícero Pestana, na Chácara Flora - ROD ES-010, KM 4,5 - Chácara Parreiral, Serra. EVENTO ADIADO.
Espírito Trap
Com Poze do Rodo, Borges, Uclã e Mar de Monstros. A partir das 20h, no Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica. Ingressos: R$ 60 Pista (meia entrada); R$ 100 Área VIP (meia entrada); R$ 150 Mezanino (meia entrada), no site Lebillet.
Saltz Festival
Festival de Trap com Poze do Rodo, Orochi, Bielzin, Borges, Chefin e DJ Byano. A partir das 21h, no Parque de Exposições de Cachoeiro - Av. Francisco Mardegan, 203 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 140 Pista (inteira) e R$ 70 Pista (meia); R$ 240 Frontstage (inteira) e R$ 120 Frontstage (meia); R$ 320 Camarote Gold (inteira) e R$ 160 Camarote Gold (meia). Disponíveis no site Zig.tickets.
Festivais
Festa do Peão de Cariacica
Até domingo (15) evento conta com rodeio, música sertaneja, comidas típicas e parque de diversões. A partir das 18h, no Rancho Vista do Moxuara - R. Ofelino Meireles, 220 - Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 30 Pista Geral (dia livre) e R$ 80 Pista Geral (passaporte todos os dias). Disponíveis no site Zig.tickets.
25° Festival Capixaba de Frutos do Mar
O evento vai até o domingo (15) e conta com pratos típicos e música ao vivo. A programação começa a partir das 18h, e entre os destaques estão os shows da Banda Versão Pirata (20h30) e Grupo Revoada (23h). Na Praça de Eventos de Iriri - Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira - Iriri, Anchieta.
8ª Festival de Camarão e Frutos do Mar
O evento acontece em Conceição da Barra e na programação conta com 30 pratos e petiscos de camarão, além de apresentações culturais culturais e artísticas. A partir das 19h30, com show de Saulo Camilo e Banda, e às 22h, show de Leony Diall. no Cais da Barra, em Conceição da Barra. Entrada gratuita. Confira os pratos do festival na matéria completa de HZ.
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Baladas e Festas
Personnalite: Véspera de Feriado
Com UCLÃ, DJ Koreia, DJ Edin, Tibery e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos a partir de R$ 40, disponíveis no site Zig.tickets.
Ensaio da Japa
Com DJ Japa, Pagode na Praia, Samba ON, DJ Biel de VV e DJ CH, o faixa. A partir das 20h, no Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, disponíveis no site Zig.tickets.
Equilibrium
Com Neelix, Blazy, Trampstar, Dang3r, Azzurra, Max Grilo, V. Falabella e Brunelli. A partir das 21h, no Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, no site Zig.tickets.
Quarta Legal
Com os DJs Bikiwi, Bertine, Cris e djay. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Xou do Flu
Com os Djs Pina, Sofia, Wallace, Anitta Mann e Luke. A partir das 22h, no Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
A Dupla Convida
Com os DJs PV do SI, RD de VV, KN de VV, Gabriel Pratti, Gustavo o Brabo e Belucio. A partir das 22h, no Clube Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60, Camarote (inteira) e R$ 20, pista (inteira), à venda no site Zig.tickets.
Véspera de Feriado
Com Evandro e Raniery e DJ Gabriel Gilles. A partir das 23h, no Degusta Pub - Av. Edgar Gonçalves, 6, Campo Grande - Cariacica. Ingressos: Mulheres, R$ 10 até meia-noite, após R$ 20; Homens, R$ 25.
Forró do Canto
Com o Everton Coroné e DJ Bravim. A partir das 21h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Véspera de Feriado Wanted
Com Jessé, Michele Freire e Diego Santana. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Música ao vivo
Quarta de Raiz - Samba
Com Cecitônio e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Bossa e Samba na Curva
Com Vinícius. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Ritmos Variados
Com João Pedro. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Rock 426
Karaokê no PUB 426. A partir das 21h, na Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Véspera de Feriado
Com Alex Valle, Thayane Oliver, Rony e Ricy. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Quarta Musical
Com Josa. A partir das 19h30, no Espaço Thelema - Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Especial
CowParade
Até 15 de outubro será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
Um Lugar de (e que) Fala
Lançamento do livro das escritoras Katia Fialho e Elaine Dal Gobbo, onde 20 internas do Centro Prisional de Cariacica relatam a pobreza e o abandono. A partir das 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40,00, por 30 minutos. Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Múltiplos Olhares
A exposição reunirá 22 fotografias produzidas pelos estudantes do Ifes - Campus Viana. Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca dos elementos da linguagem fotográfica e explorar as funcionalidades das câmeras dos smartphones, o projeto promoveu uma oficina de fotografia com celular. Até 14 de outubro, no Espaço Cultural Kasa Raiz - Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana. Visitação: De segunda à quinta, das 17h às 22h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.